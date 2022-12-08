В фитнес-центрах, бассейнах и на сайтах специалистов по похудению небывалый ажиотаж. Многие вспомнили о том, что в новогоднюю ночь нужно блистать в шикарных нарядах, которые, увы, не сходятся на талии или бедрах. До праздников осталось всего ничего, можно ли похудеть за этот период так, чтобы и фигура была идеальной, и при этом здоровье не подвело?

Если собраться с силами, пересмотреть свое ежедневное расписание, питание и активность — кое-что сделать все же можно. Об этом «Доктор Питер» поговорил с диетологом Гульшат Сираевой.