В фитнес-центрах, бассейнах и на сайтах специалистов по похудению небывалый ажиотаж. Многие вспомнили о том, что в новогоднюю ночь нужно блистать в шикарных нарядах, которые, увы, не сходятся на талии или бедрах. До праздников осталось всего ничего, можно ли похудеть за этот период так, чтобы и фигура была идеальной, и при этом здоровье не подвело?
Если собраться с силами, пересмотреть свое ежедневное расписание, питание и активность — кое-что сделать все же можно. Об этом «Доктор Питер» поговорил с диетологом Гульшат Сираевой.
Не надейтесь на существенные результаты
Ставьте перед собой реальные цели. Убрать 2-3 кг или чуть больше — вполне можно, но похудеть на 10-15 и более килограммов, не навредив при этом своему здоровью и психике, невозможно. И верить тем, кто это обещает, тоже нельзя.
Первое, от чего точно стоит отказаться, — это от приема различных сомнительных таблеток «для похудения», которыми буквально пестрит Интернет. Какие бы впечатляющие результаты они ни обещали, состав этих препаратов может быть опасен для здоровья. Любые лекарства при похудении подбирает только врач-диетолог. Никакие консультанты с маркет-плейсов этого делать не должны.
Также не стоит голодать или садиться на жесткую, ограничительную диету а-ля «гречка и вода». Подобный стресс для организма способен выдержать крепкий, сильный и молодой организм. В наших реалиях таких людей можно пересчитать по пальцам, и зачастую проблем с весом у них нет.
Кое-что сделать все же можно
Если нужно немного скорректировать фигуру, стоит начать прямо сегодня. Но для этого потребуется критически пересмотреть свой рацион, и первое, от чего нужно отказаться, — от фастфуда и магазинных полуфабрикатов, плотной, сладкой и жирной пищи. Собственно, их стоит исключать не только перед Новым годом, но и сделать это ежедневной привычкой.
Важно расширить свое меню за счет овощей, фруктов, цельного зерна — они хорошо насыщают, но не дают большого количества калорий. Нужно убрать со стола сахарницу, заменить белый хлеб цельнозерновым или темным, уменьшить его количество в рационе.
Обратный отсчет: 3 недели
За три недели можно сбросить около 3-4,5 кг, из расчета примерно 1-1,5 кг в неделю. Все, что больше, может негативно отразиться на вашем общем состоянии, привести к обострению хронических болезней, спровоцировать раздражительность, усилить стресс.
Что стоит сделать? В каждый прием пищи добавьте как закуску овощной салат или нарезку из овощей. Ешьте нарезку или салат первыми. Это поможет вам съедать меньше калорийных продуктов. Не торопитесь за едой, медленно жуйте, наслаждайтесь вкусом. Это позволит глюкозе из пищи постепенно всасываться в кровь, давая мозгу сигналы о том, что вы насытились.
Откажитесь от выпечки, конфет и печенья, сладостей, сахара в кофе и чае, жирных калорийных заправок — майонеза, кетчупа. Замените их растительными маслами, несладким натуральным йогуртом. Пейте воду. Каждый раз, когда вам захотелось что-то поесть, выпейте полстакана воды, нередко мы путаем жажду и голод.
Обратный отсчет: 2 недели
За две недели до праздников можно сбросить до 2-3 кг. Все предыдущие рекомендации остаются в силе, но можно применять еще разгрузочные дни — по одному в каждую неделю. В день разгрузки можно пить воду, несладкий зеленый чай, утром — чашечку кофе без молока и сахара. В течение дня можно употреблять кефир, фрукты — яблоки, апельсины, груши или овощи — помидоры, огурцы, кабачки. Важно не страдать от приступов мучительного голода, если захотели есть — съешьте небольшую порцию.
На следующий день после разгрузочного не нужно сразу набрасываться на привычную еду, можно есть отварные овощи, тушеные, паровые, нежирное мясо, птицу, свежие фрукты, крупы.
Обратный отсчет: 1 неделя
За неделю добиться впечатляющих результатов, конечно, не получится. Но при соблюдении предыдущих принципов можно избавиться от отечности, задержки воды в теле — она тоже может «добавить» пару лишних килограммов. Поэтому будет полезно сократить соль и сахар, провести разгрузочный день на овощах или кисломолочных продуктах, той же гречке наконец.
Важно следить за своим самочувствием: если на фоне изменений в питании вы ощущаете себя не очень хорошо, лучше оставить затею с похудением и встретить праздники с неидеальной фигурой, но в хорошем самочувствии и настроении.