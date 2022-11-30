«Жизнь висела на ниточке»
Что будет, если съесть слишком много обезболивающих таблеток, на собственном печальном опыте узнал молодой мужчина из Пушкино Московской области. В больницу он попал по скорой с сильной болью в животе, слабостью и головокружением.
Оказалось, мужчина за 3 дня выпил в общей сложности 40 таблеток популярного обезболивающего. Так он пытался избавиться от боли, возникшей после удаления зуба. Причем когда мужчина почувствовал некоторое облегчение, выпив уже порядочное количество таблеток, у него заболел живот. Его он лечил по той же схеме — теми же самыми таблетками, не пытаясь даже получить консультацию врача. В итоге всё обернулось острой язвой в двенадцатиперстной кишке и массивным кровотечением.
В больницу мужчину доставили в очень тяжелом состоянии — его жизнь висела буквально на тонкой ниточке, говорят спасшие его врачи.
Что бывает, если пить таблетки горстями
— У мужчины была критическая кровопотеря со снижением уровня гемоглобина до 40 г/л (при норме 140-160), —
Мужчине остановили кровотечение, проведя эндоскопическую операцию.
— Острую язву в двенадцатиперстной кишке обкололи специальным раствором и клипировали разрушенный сосуд, — объяснили медики. — Это позволило избежать открытой операции со вскрытием просвета двенадцатиперстной кишки и прошиванием язвы.
Мужчина долго находился в отделении хирургии, ему проводили консервативную терапию и реабилитацию. К счастью, состояние полностью стабилизировалось, молодой человек выписан из стационара под наблюдение амбулаторных докторов.
Врачи не устают объяснять, чем опасен бесконтрольный прием лекарств — причем речь идет не только о серьезных препаратах, но и о БАДах, витаминах и даже вроде бы совершенно безобидном гематогене. Как минимум это может усугубить течение заболевания и ухудшить состояние больного.
Назначить курс лечения может только медицинский специалист после проведенного осмотра и проведения диагностики.