«Жизнь висела на ниточке»

Что будет, если съесть слишком много обезболивающих таблеток, на собственном печальном опыте узнал молодой мужчина из Пушкино Московской области. В больницу он попал по скорой с сильной болью в животе, слабостью и головокружением.

Оказалось, мужчина за 3 дня выпил в общей сложности 40 таблеток популярного обезболивающего. Так он пытался избавиться от боли, возникшей после удаления зуба. Причем когда мужчина почувствовал некоторое облегчение, выпив уже порядочное количество таблеток, у него заболел живот. Его он лечил по той же схеме — теми же самыми таблетками, не пытаясь даже получить консультацию врача. В итоге всё обернулось острой язвой в двенадцатиперстной кишке и массивным кровотечением.

В больницу мужчину доставили в очень тяжелом состоянии — его жизнь висела буквально на тонкой ниточке, говорят спасшие его врачи.