Гипертонический криз или паническая атака? 5 верных способов отличить одно от другого

Паническая атака и гипертонический криз — два состояния, которые могут привести к крайне тяжелым последствиям. Для начала стоит разобраться, чем одно отличается от другого.
Гипертонический криз — резкое повышение артериального давления, гораздо выше привычного для человека. Это опасное для жизни и здоровья состояние, которое чревато развитием сердечного приступа, инсульта, острой сердечной недостаточности или нарушением ритма сердца.
Симптомы:
слабость,
боль в груди или неприятные ощущения в области сердца,
головокружение, головная боль,
сердцебиение или редкий ритм сердца,
дрожь в теле,
тошнота, рвота,
потливость, одышка,
чувство страха и тревоги,
учащенное мочеиспускание.
Паническая атака — внезапный приступ страха, тревоги и паники, который сопровождается сильным сердцебиением, болями и дискомфортом в груди, головокружением, ощущением нехватки воздуха, тошнотой, позывами в туалет.
— Это крайне неприятное и мучительное состояние не опасно для жизни и здоровья. Может случиться с каждым абсолютно здоровым человеком в любой момент жизни независимо от возраста, — поясняет Анна Кореневич.
Симптомы двух этих состояний похожи. Однако есть признаки, которые точно помогут вам отличить одно от другого:
Длительность приступа. При панической атаке он длится около 30-50 минут. Что касается криза, то здесь приступ совсем другой — он продолжается от 2-3 часов до 1-2 суток;
Чувство страха. При панической атаке человек буквально не может найти себе места, ему становится очень страшно, он может даже кричать. При кризе это чувство крайне слабое или вовсе отсутствует;
Сердцебиение. Во время приступа панической атаки сердце бьется так, как будто сейчас выскочит из груди. Во время гипертонического криза все наоборот: ритм слабый, примерно 50-55 ударов в минуту;
Давление. Если вы пострадали от панической атаки, то верхние цифры будут до 180, нижние — от 80 до 100. Во время криза же показатели резко устремляются вверх: верхние цифры до 220, нижние — минимум 100-120;
Влияние медицинской помощи на состояние. Врач всегда сможет купировать приступ гипертонического криза. Что касается ПА, то справиться с приступом крайне сложно или даже невозможно.
— У пациентов с гипертоническим кризом при обследовании всегда есть признаки гипертонической болезни. Правда, гипертоническая болезнь, как другие сердечно-сосудистые проблемы, может быть и у людей с паническими атаками. Одно не исключает другое, — говорит Анна Кореневич.
Если вы столкнулись именно с паническими атаками, то ждать помощи от врачей бессмысленно. Панические атаки невозможно вылечить таблетками и уколами.
Разобраться в этой проблеме и полностью избавиться от панических атак можно только с помощью кардиолога и клинического медицинского психолога. На это может уйти много времени: от нескольких месяцев до нескольких лет.