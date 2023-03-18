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Гипертонический криз или паническая атака? 5 верных способов отличить одно от другого

Симптомы двух этих состояний могут быть очень похожи, но без помощи врача точно не обойтись. Как понять, что именно происходит с вашим организмом? Объясняет кардиолог Анна Кореневич.

18 марта 2023
Гипертонический криз или паническая атака? 5 верных способов отличить одно от другого
Источник:
iStockphoto

Паническая атака и гипертонический криз — два состояния, которые могут привести к крайне тяжелым последствиям. Для начала стоит разобраться, чем одно отличается от другого.

медицина

Врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

Гипертонический криз — резкое повышение артериального давления, гораздо выше привычного для человека. Это опасное для жизни и здоровья состояние, которое чревато развитием сердечного приступа, инсульта, острой сердечной недостаточности или нарушением ритма сердца.

Симптомы:

  • слабость,

  • боль в груди или неприятные ощущения в области сердца,

  • головокружение, головная боль,

  • сердцебиение или редкий ритм сердца,

  • дрожь в теле,

  • тошнота, рвота,

  • потливость, одышка,

  • чувство страха и тревоги,

  • учащенное мочеиспускание.

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Паническая атака — внезапный приступ страха, тревоги и паники, который сопровождается сильным сердцебиением, болями и дискомфортом в груди, головокружением, ощущением нехватки воздуха, тошнотой, позывами в туалет.

— Это крайне неприятное и мучительное состояние не опасно для жизни и здоровья. Может случиться с каждым абсолютно здоровым человеком в любой момент жизни независимо от возраста, — поясняет Анна Кореневич.

Симптомы двух этих состояний похожи. Однако есть признаки, которые точно помогут вам отличить одно от другого:

  1. Длительность приступа. При панической атаке он длится около 30-50 минут. Что касается криза, то здесь приступ совсем другой — он продолжается от 2-3 часов до 1-2 суток;

  2. Чувство страха. При панической атаке человек буквально не может найти себе места, ему становится очень страшно, он может даже кричать. При кризе это чувство крайне слабое или вовсе отсутствует;

  3. Сердцебиение. Во время приступа панической атаки сердце бьется так, как будто сейчас выскочит из груди. Во время гипертонического криза все наоборот: ритм слабый, примерно 50-55 ударов в минуту;

  4. Давление. Если вы пострадали от панической атаки, то верхние цифры будут до 180, нижние — от 80 до 100. Во время криза же показатели резко устремляются вверх: верхние цифры до 220, нижние — минимум 100-120;

  5. Влияние медицинской помощи на состояние. Врач всегда сможет купировать приступ гипертонического криза. Что касается ПА, то справиться с приступом крайне сложно или даже невозможно.

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— У пациентов с гипертоническим кризом при обследовании всегда есть признаки гипертонической болезни. Правда, гипертоническая болезнь, как другие сердечно-сосудистые проблемы, может быть и у людей с паническими атаками. Одно не исключает другое, — говорит Анна Кореневич.

Если вы столкнулись именно с паническими атаками, то ждать помощи от врачей бессмысленно. Панические атаки невозможно вылечить таблетками и уколами.

Разобраться в этой проблеме и полностью избавиться от панических атак можно только с помощью кардиолога и клинического медицинского психолога. На это может уйти много времени: от нескольких месяцев до нескольких лет.

Автор текста:Софья Хромова
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