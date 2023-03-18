Гипертонический криз или паническая атака? 5 верных способов отличить одно от другого

— У пациентов с гипертоническим кризом при обследовании всегда есть признаки гипертонической болезни. Правда, гипертоническая болезнь, как другие сердечно-сосудистые проблемы, может быть и у людей с паническими атаками. Одно не исключает другое, — говорит Анна Кореневич.

Если вы столкнулись именно с паническими атаками, то ждать помощи от врачей бессмысленно. Панические атаки невозможно вылечить таблетками и уколами.

Разобраться в этой проблеме и полностью избавиться от панических атак можно только с помощью кардиолога и клинического медицинского психолога. На это может уйти много времени: от нескольких месяцев до нескольких лет.