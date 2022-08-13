Такие скачки давления обычно сопровождаются ухудшением самочувствия — могут появляться одышка, слабость, головная боль, рвота, нарушение сознания. Не всегда люди сразу же набирают «03» — думают, отлежусь и все пройдет. Иногда помогает, но в некоторых случаях лучше не медлить и не бояться звонить в скорую «по пустякам».

Как оказать первую помощь

Что делать, если у вас или близкого человека случился гипертонический криз, в своем телеграм-канале рассказала невролог Татьяна Стецкая.