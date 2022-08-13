Такие скачки давления обычно сопровождаются ухудшением самочувствия — могут появляться одышка, слабость, головная боль, рвота, нарушение сознания. Не всегда люди сразу же набирают «03» — думают, отлежусь и все пройдет. Иногда помогает, но в некоторых случаях лучше не медлить и не бояться звонить в скорую «по пустякам».
Как оказать первую помощь
Что делать, если у вас или близкого человека случился гипертонический криз, в своем телеграм-канале рассказала невролог Татьяна Стецкая.
Прекратите любую физическую нагрузку;
Ослабьте стесняющую одежду;
Отведите человека в прохладное помещение;
Обеспечьте ему удобное положение (сидя или лежа);
Дайте принять какой-нибудь гипотензивный препарат быстрого действия, если человек в сознании (например, Моксонидин, Каптоприл, Физиотенз).
Как пояснила доктор, не надо паниковать, если через 10 минут давление не снизилось — гипотензивные препараты действуют не сразу, а в течение некоторого времени (30 минут — час).
- По современным рекомендациям, давление должно снижаться постепенно, — уточнила Татьяна Стецкая.
Когда все-таки вызывать скорую
По словам невролога, если через час после оказания первой помощи давление не снизилось, тут уже ждать опасно — вызывайте скорую.
Не ждать, а сразу же звонить в «03» надо и в следующих случаях:
Если человек потерял сознание;
Если скачок давления случился во время беременности;
Если появилась сильная боль в животе;
Если на фоне высокого давления есть «красные флаги», которые могут говорить в том числе об инсульте:
нарушение зрения,
сильная головная боль,
нарушение чувствительности в ногах или руках,
слабость в ногах и руках,
нарушение речи,
шаткость при ходьбе,
рвота,
опущение уголка рта,
судороги.
- После нормализации давления в плановом порядке обязательно надо обратиться к лечащему врачу для возможной коррекции гипотензивной терапии, — советует невролог.
Главное — успокоиться
По словам кардиолога Анны Кореневич, кратковременное повышение артериального давления многих сильно пугает (а вдруг будет инфаркт или инсульт), но на самом деле оно не опасно. По мнению врача, опасность представляет длительное повышение давления — на протяжении месяцев или лет. А внезапные скачки в большинстве случаев вызваны психоэмоциональным напряжением.
Поэтому главный способ снизить давление в таких случаях — это успокоиться.
Врач советовала разные способы с успокоительным эффектом. Вот некоторые из них:
Выпить чашку теплого чая с мятой и просто полежать.
Расслабиться с помощью горячей ванночки для ног. Она помогает расширить сосуды ног, расслабив их, за счет чего давление снижается.
Отвлечься, переключить внимание. К примеру, посмотреть какой-нибудь нейтральный фильм, послушать успокаивающую музыку или почитать книгу.
Сделать дыхательную гимнастику или помедитировать.