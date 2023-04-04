Этого в составе шампуня быть не должно: какие ингредиенты способны разрушать кожу головы

Впервые шампунь появился в 1903 году, он выпускался в форме порошка с приятным фиалковым ароматом. Сейчас индустрия производства шампуней имеет миллионные обороты. Шампунем пользуется каждый из нас с рождения до старости.
Помимо собственно очищения кожи головы шампуни могут решать и некоторые другие проблемы: стимулируют рост волос, устраняют перхоть, увлажняют. А как обстоят дела с безопасностью? Могут ли компоненты шампуня навредить волосам? С этими вопросами «Доктор Питер» обратился к Алене Романовой, дерматовенерологу, трихологу, косметологу СМ-Клиники.
Они вызывают больше всего споров
Сегодня мы слышим много дискуссий по поводу различных компонентов шампуней и других средств для волос. Чаще всего камнем преткновения становятся парабены и сульфаты. Именно они больше всего пугают покупателей, им приписывают массу негативных эффектов. Но что это вообще такое?
Парабены производители косметики используют в качестве консервантов. Их задача — продлить срок службы шампуня и не допустить его преждевременной порчи. По сути, без консервантов любое средство становилось бы непригодным для использования уже через пару дней — за счет проникновения бактерий из внешней среды.
Сульфаты необходимы для того, чтобы шампунь давал больше пены и тщательно промывал кожу головы и волосы от загрязнений.
Не преувеличена ли опасность?
Многие считают эти компоненты однозначным злом: сульфаты добывают из нефтепродуктов, а парабены якобы и вовсе накапливаются в организме и вызывают рак. В действительности все не так страшно, хотя оба вещества сложно назвать полезными для здоровья.
Однако, чтобы они нанесли организму хоть сколько-нибудь серьезный вред, их нужно ежедневно держать на голове по 20–40 минут. Сценарий совершенно нереальный, учитывая, что шампунь мы наносим на волосы буквально на минуту, максимум — на три минуты, если речь о лечебном средстве.
Подробнее рассмотрим сульфаты
Чтобы понять, возможно ли негативное влияние этих компонентов, рассмотрим подробнее возможные влияния на кожу на примере сульфатов. Сульфатные шампуни принято обвинять в том, что они вымывают из волос все полезное и пересушивают их. Но за ту минуту, что мы пеним шампунь на голове, он просто не успевает разрушить водно-липидный баланс волос и кожи головы.
Зато бессульфатные шампуни могут спровоцировать нарушения в работе сальных желез. Когда противники сульфатов приходят на прием к трихологу, во время диагностики нередко выясняется, что на коже головы у них скопился плотный слой загрязнений, плюс образовалось много сальных пробок. Наши волосы ежедневно подвергаются воздействию огромного количества негативных факторов. На голове копится пыль, микрочастички уличной грязи, выхлопных газов, и убрать их без применения сульфатов практически нереально.
Для сульфатов есть исключения
Хотя сульфатов в целом бояться не стоит, есть единственное исключение. Его составляют люди, увлекающиеся различными салонными процедурами для волос: химической завивкой, кератиновым выпрямлением и т.д. В этом случае сульфаты способны вымыть все эти составы из волос и быстро свести на нет эффект от процедуры.
В подобной ситуации действительно будет целесообразно перейти на бессульфатные шампуни. Однако все остальные могут смело пользоваться сульфатными составами и не переживать о их вреде.
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Могут быть аллергенны
Рассматриваемые компоненты шампуней добывают из продуктов нефтяного происхождения, и поэтому в теории они способны вредить человеку. Если в отношении токсических влияний проблема, скорее, надуманная, то в отношении негативных реакций со стороны кожи головы — вполне вероятная. Так, при наличии повышенной чувствительности кожи и склонности к аллергии лаурилсульфат и лаутерсульфат натрия могут провоцировать покраснение и сухость кожи.
Они могут также провоцировать аллергические реакции как немедленного типа с развитием сыпи и красноты, зуда и жжения, так замедленного типа — с шелушением, краснотой, корочками. В случае реакции человек вынуждено должен перейти на бессульфатные составы.
Парабены опасны при проблемах кожи
Наличие консервантов — необходимость для сохранения свойств продукта. Среди самых распространенных можно назвать гидантоин, формальдегид, парабены, кватерниум, имидазолидинилмочевину. Эти вещества сохраняют продукт в его первозданном виде на протяжении всего срока годности.
Но у людей с проблемами кожи, особенно с экземой, контактными дерматитами, псориазом или атопическим дерматитом, эти вещества могут провоцировать обострения или развитие аллергических реакций. Поэтому данной категории людей необходимо избегать косметики массмаркета и подбирать специальные аптечные средства без опасных добавок.