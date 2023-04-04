Этого в составе шампуня быть не должно: какие ингредиенты способны разрушать кожу головы

Они вызывают больше всего споров

Сегодня мы слышим много дискуссий по поводу различных компонентов шампуней и других средств для волос. Чаще всего камнем преткновения становятся парабены и сульфаты. Именно они больше всего пугают покупателей, им приписывают массу негативных эффектов. Но что это вообще такое?

Парабены производители косметики используют в качестве консервантов . Их задача — продлить срок службы шампуня и не допустить его преждевременной порчи. По сути, без консервантов любое средство становилось бы непригодным для использования уже через пару дней — за счет проникновения бактерий из внешней среды.