Распознать геморрой можно по постоянному или периодическому зуду и неприятным ощущениям в области ануса и прямой кишки. Они могут возникать как при слишком длительном сидении на одном месте, так и когда человек постоянно находится «на ногах». Еще один симптом — чувство инородного тела в прямой кишке после похода в туалет.
К типичным проявлениям геморроя относятся и частые запоры. В том числе, и чередующиеся с приступами диареи. А также появление в зоне заднего прохода различных кожных образований, гнойничков и трещин. Наконец, тревожным сигналом являются кровянистые выделения из прямой кишки. Если вы заметили кровь на туалетной бумаге или на нижнем белье — с приемом у проктолога точно лучше не тянуть. Почему так — «Доктору Питеру» разъяснила Виталина Петрова, проктолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Чем помочь себе до визита к врачу
При подозрении на геморрой необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Если такой возможности нет, а симптомы усугубляются и причиняют дискомфорт, можно попытаться облегчить их самостоятельно. Прежде всего, нужно минимизировать травматизацию ануса. Откажитесь от использования туалетной бумаги: она только усилит раздражение кожи и отек слизистой. Замените ее на влажную туалетную бумагу, а в идеале — на подмывания.
То, что доктор прописал
При первых проявлениях геморроя врачи также рекомендуют начать прием венотоников. Эти препараты снижают болевые ощущения и повышают тонус сосудов, тем самым разгоняя микроциркуляцию крови. Венотоники можно комбинировать с мазями и свечами. Последние обязательно должны быть направлены на устранение воспалительного процесса.
Так что при выборе обращайте внимание на заявленное производителем действие. Если мазь или свечи просто обезболивают, то от покупки лучше отказаться. Такие лекарства против воспаления бессильны. Наконец, главный совет — не затягивать с визитом к врачу. Чем раньше вы попадете на прием, тем легче будет решить проблему.
На первой стадии — заклеим сосуд
По современным стандартам оперативное вмешательство назначают даже на первой стадии геморроя. Впрочем, пугаться слова «операция» не стоит. Сегодня операции по лечению геморроя в основном проводят с использованием лазера или ультразвука. Большинство таких процедур безболезненно для пациента и занимает чуть более получаса.
На начальной стадии геморроя главная задача — уничтожение артерии, которая его питает. Здесь себя давно зарекомендовал метод склеротерапии — склеивания сосуда с помощью специального раствора.
Если проблема посерьезнее
Для второй и третей степеней геморроя (при условии отсутствия воспаления) подойдет ультразвуковая перевязка геморроидального узла — метод HAL-RAL. Эта разработка японских специалистов в последнее время набирает особую популярность. Специальный ультразвуковой датчик находит нужный сосуд, и перевязывает его. Одновременно можно подтянуть провисший узел. Для этой манипуляции врачи используют рассасывающиеся нитки. HAL-RAL проводят в условиях стационара, но под медицинским наблюдением пациент остается не более суток.
Во время процедуры пациент не ощущает никакой боли. Но при необходимости проводить операцию можно в состоянии медикаментозного сна — седации. Период восстановления после процедуры занимает не более недели. При этом от пациента не требуется соблюдать какие-то строгие рекомендации. Достаточно лишь не перегружать себя физическими нагрузками.
В ход пойдет лазер
Еще один современный способ лечения геморроя — это лазерная вапоризация геморроидальных узлов. Во время этой процедуры узел как бы растворяют с помощью лазера, а затем выпаривают образовавшуюся жидкость и прижигают сосуды. При этом соседние участки ткани не затрагиваются. Преимуществом вапоризации считается ее универсальность. Процедуру можно использовать и для внутреннего, и для наружного геморроя с 1-ой по 3-ю стадию. В отдельных случаях, при отсутствии противопоказаний, вапоризацию назначают и при четвертой стадии заболевания.
К хирургическому удалению геморроя сегодня прибегают только в тяжелых случаях: когда узлы начинают постоянно выпадать и сильно увеличиваются в размере. Классическая операция требует достаточно длительного периода восстановления. Поэтому не стоит запускать заболевание и «до последнего» тянуть с визитом к проктологу.
Профилактика геморроя
Меры профилактики геморроя одинаковы и для тех, у кого его никогда не было, и для людей, прошедших лечение. Прежде всего следует пересмотреть свой образ жизни. Не злоупотреблять слишком жирной, кислой или соленой пищей. Соблюдать баланс между работой и отдыхом. Не случайно в особой зоне риска находятся люди с сидячей работой.
Так, 12 часов подряд за компьютером рано или поздно почти гарантированно приводят к отекам прямой кишки и застою крови. Поэтому так важно делать перерывы: периодически вставать из-за стола и двигаться.
Лучше — подмывания
С точки зрения гигиены хорошим способом профилактики геморроя станет замена туалетной бумаги на влажную туалетную бумагу или подмывания. Следует также следить за своим стулом: не допускать ни частых запоров, ни диареи. Стул должен быть регулярным и мягким. Возможно, для этого придется скорректировать свое питание. Например, добавить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и не забывать пить достаточное количество воды.
Наконец, стоит помнить, что отсутствие ярко выраженных симптомов не всегда означает отсутствие заболевания. Поэтому хотя бы раз в год стоит проходить плановый осмотр у проктолога.