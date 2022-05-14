Распознать геморрой можно по постоянному или периодическому зуду и неприятным ощущениям в области ануса и прямой кишки. Они могут возникать как при слишком длительном сидении на одном месте, так и когда человек постоянно находится «на ногах». Еще один симптом — чувство инородного тела в прямой кишке после похода в туалет.

К типичным проявлениям геморроя относятся и частые запоры. В том числе, и чередующиеся с приступами диареи. А также появление в зоне заднего прохода различных кожных образований, гнойничков и трещин. Наконец, тревожным сигналом являются кровянистые выделения из прямой кишки. Если вы заметили кровь на туалетной бумаге или на нижнем белье — с приемом у проктолога точно лучше не тянуть. Почему так — «Доктору Питеру» разъяснила Виталина Петрова, проктолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.