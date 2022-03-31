Защита от рака, профилактика артрита и еще 16 веских причин есть микрозелень каждый день

Эксперт «Доктора Питера» инженер-технолог пищевых производств Эльвира Шамсутдинова объяснила, какие проростки считаются самыми ценными и сколько листочков должно быть на идеальном с точки зрения пользы для здоровья побеге.