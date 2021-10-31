В одном из последних исследований ученых говорится, что употребление в пищу продуктов, богатых витамином К, может снизить риск развития заболеваний сердца и кровеносных сосудов, вызванных атеросклерозом. Это состояние, при котором на стенках артерий образуются холестериновые бляшки.

В исследовании приняли участие 50 тысяч человек. Те, кто ел листовые зеленые овощи и употреблял в пищу растительные масла, в которых содержится много витамина К, на 21% реже попадали в больницу с заболеваниями сердца по сравнению с теми, кто не ест «зелень».

- Регулярное употребление продуктов, богатых витамином К, может защитить артерии от накопления кальция, — такие выводы делает автор исследования Николя Бондонно. — Но если вы уже принимаете лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, обязательно поговорите со своим врачом, можно ли дополнительно принимать витамин К.