В одном из последних
В исследовании приняли участие 50 тысяч человек. Те, кто ел листовые зеленые овощи и употреблял в пищу растительные масла, в которых содержится много витамина К, на 21% реже попадали в больницу с заболеваниями сердца по сравнению с теми, кто не ест «зелень».
- Регулярное употребление продуктов, богатых витамином К, может защитить артерии от накопления кальция, — такие выводы делает автор исследования Николя Бондонно. — Но если вы уже принимаете лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, обязательно поговорите со своим врачом, можно ли дополнительно принимать витамин К.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Надо изменять подходы к профилактике и лечению всех болезней. Витамины также выполняют свою функцию на уровне метаболизма, в том числе и витамин К, — считает токсиколог Михаил Кутушов. — Этот витамин участвует в процессе свертывания крови, обмене веществ в мышцах и соединительной ткани, он является также регулятором кальция и витамина D. Всасывание и усвоение витамина могут тормозить нарушения в кишечнике. Однако нужно иметь ввиду, что избыток витамина К намного опаснее его недостатка, т.к. он способствует тромбообразованию и кровоизлиянию.
Ксения Пустовая
диетология
диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии»
- Витамин К известен как жирорастворимый витамин, необходимый для свертывания крови, — поясняет Ксения Пустовая. — Посредством фермента гамма-глутамат-карбоксилазы он стимулирует участие белков в свертывании крови, формировании костной ткани, а также препятствует кальцификации сосудов, что является профилактикой развития атеросклероза.
По данным исследований также доказано, что употребление пищи, обогащенной витамином К, связано с более низким индексом массы тела и лучшим липидным профилем сыворотки крови. В связи с этим считается, что потребление филлохинонов (витамин К растительного происхождения) способствует замедлению развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Основной эффект витамина K на сердечно-сосудистую систему заключается в препятствии кальцификации сосудов путем воздействия на определенные белки.
В чем польза витамина К
он участвует в синтезе остеокальцина, необходимого для костной ткани, повышает минеральную плотность костей, что приводит к снижению риска переломов.
снижает кальцификацию почечных артерий, улучшает клубочковую фильтрацию, что препятствует развитию хронической почечной недостаточности.
оказывает защитное действие на клетки нервной системы, участвуя в биосинтезе сфинголипидов, процессах формирования оболочки нервов, а также имеет противовоспалительное и антиоксидантное действие.
оказывает метаболические эффекты, снижая риск развития сахарного диабета, опосредованно стимулирует b-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.
оказывает влияние на эмбриогенез, качество эмбрионов, процессы имплантации.
Противопоказания к приему витамина К:
Индивидуальная непереносимость
Повышенная свертываемость крови, тромбоэмболия
Гемолитическая болезнь новорожденных
Беременность и период лактации
Печеночная недостаточность
Где содержится витамин К
Виноград — в порции — 7% от суточной нормы.
Оливковое масло — на столовую ложку 9% от суточной нормы. Оливковое масло также содержит витамин Е и является отличным источником полезных жиров.
Сырая морковь — в одной средней морковке 9% от суточной нормы.
Орехи кешью — в 30 граммах (горсть) — 10% от суточной нормы.
Ягоды черники — в большой горсти — почти 15% от суточной нормы.
Кедровые орехи — в 30 граммах 15% суточной нормы.
Гранатовый сок — в стакане натурального сока более 20% от суточной нормы витамина К.
Листовая зелень — в одной порции — почти 90% от суточной нормы.
Брокколи — в 100 граммах 120% от суточной нормы.
Шпинат — в порции 160% от суточной нормы.
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