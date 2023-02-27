Врач Шавинина объяснила, почему мочегонное, слабительное и голодание не помогут похудеть быстро

К сожалению, очень часто эксперименты с быстрой потерей лишнего веса заканчиваются на больничной койке. Важно понять и принять, что те лишние килограммы, которые наедались годами, радикально потерять можно только у пластического хирурга. И даже на это потребуется далеко не 2–3 дня.
Любые другие методы, которые обещают мгновенное похудение, в лучшем случае просто не принесут результата. В худшем — вы похудеете в больничной палате на жесткой диете из-за приступа панкреатита, холецистита или проблем с пищеварением. «Доктор Питер» задал вопросы врачу-эндокринологу клиники «АБИА» Анне Шавининой: почему же нельзя применять все эти методики?
Уходит вес, но не жир
Прежде всего важно уточнить, что при быстром похудении уходит вес — это факт, с которым никто не спорит. Но важно понимать, что масса снижается за счет потерь мобильных соединений — это вода, соли, белки тела, содержимое кишечника.
А вот жир — самый стойкий и упрямый элемент организма. Он хранится в запасниках и расходуется в самой крайней ситуации, когда создан постоянный дефицит калорий, и тело понимает — «похоже, что так будет всегда». В стрессовых ситуациях, когда вы временно подвергаете себя голодовке или применяете различные пилюли, расходуются те соединения, которые постоянно циркулируют в тканях и могут быстро выводиться.
Кроме того, во время голодания «сгорают» углеводы, в том числе гликоген из печени и мышц, а когда они кончаются, тело принимается за белки. Отсюда вялость, отсутствие сил и недомогание.
Мочегонные — метод популярный, но опасный
Многие люди прибегают к мочегонным препаратам как средству для быстрого снижения веса перед важным мероприятием. Например, при желании появиться на корпоративе в платье на размер меньше. Также методика распространена среди борцов: они используют мочегонные средства, чтобы участвовать в соревнованиях в меньшей весовой категории. Диуретики популярны и среди моделей перед показом.
Но мочегонные выводят не только воду, но и электролиты (калий, магний, кальций, натрий). Эти микроэлементы нужны для работы сердца и мышц. Дефицит их чреват развитием сердечной недостаточности. Мочегонные внесены Международным олимпийским комитетом в список запрещенных препаратов. Они считаются допингом.
Прием этих медикаментов может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта — понос, рвоту, тошноту. Возможны аллергические реакции. Диуретики могут быть токсичны для почек. На фоне их длительного приема, от 2 недель до 6 месяцев, развивается тубулоинтерстициальный нефрит — заболевание почек. Обычно поражение почек носит временный характер. При отмене препарата наступает выздоровление. Девушек, которые грешат использованием диуретиков, по ультразвуковому исследованию почек хорошо видно.
Анна Шавинина уточняет: еще одно грозное осложнение при приеме диуретиков — синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона. На фоне задержки жидкости и гипонатриемии (низкого уровня натрия) в организме возникает отек головного мозга. В практике была пациентка, у которой был поставлен такой диагноз. Ситуация была реанимационная. Оперная певица использовала диуретики для снижения веса, правда, безуспешно.
Голодать — вариант на крайний случай
Для похудения многие пользуются достаточно эффективной методикой снижения веса — голоданием. С пищей мы получаем основной источник энергии — глюкозу, которая при ее избытке перегоняется в жир. Вариантов голодания несколько. Основной критерий их различия — временной. Интервальное голодание, когда период без еды составляет 16 или 18 часов в день, не оказывает отрицательного влияния на организм. Но и потеря веса при нем невысокая.
Также определенная польза есть от однодневного голодания раз в неделю — перестраивается пищевое поведение, и насыщение наступает быстрее, используется жировая ткань как источник энергии. Более продолжительное голодание — опасно. Со второго дня в качестве энергетического топлива начинают использоваться белки печени и мышц.
От слабительных может стать очень плохо
Слабительные средства приводят к обезвоживанию организма. В результате этого активизируется совершено не нужный худеющим эффект — замедление метаболизма. В дополнение к этому нарушается микробиоценоз кишечника. На лечение дисбиоза кишечника после приема слабительных препаратов в течение 2 месяцев может потребоваться около полугода.
Еще одним осложнением приема слабительных средств становится расстройство стула, причем хроническое. Мышцы кишечника банально отвыкают работать самостоятельно, без внешних стимулов. Появляется склонность к запорам. А нарушение дефекации становится причиной рака толстого кишечника и геморроя.
Травки и природные средства — небезопасны!
Многие полагают, что растительные препараты абсолютно безопасны. Пациенты обычно говорят — «травка безвредна, а вес снижается». Но американские ученые провели исследование, которое показало, что слабительные фиточаи для похудения при длительном использовании очень опасны.
Действующим веществом в них являются антрагликозиды. Обнаружено, что они вызывают мутации и повышают риск колоректальных видов рака.