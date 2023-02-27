Врач Шавинина объяснила, почему мочегонное, слабительное и голодание не помогут похудеть быстро

Уходит вес, но не жир

Прежде всего важно уточнить, что при быстром похудении уходит вес — это факт, с которым никто не спорит. Но важно понимать, что масса снижается за счет потерь мобильных соединений — это вода, соли, белки тела, содержимое кишечника.

А вот жир — самый стойкий и упрямый элемент организма. Он хранится в запасниках и расходуется в самой крайней ситуации, когда создан постоянный дефицит калорий, и тело понимает — «похоже, что так будет всегда». В стрессовых ситуациях, когда вы временно подвергаете себя голодовке или применяете различные пилюли, расходуются те соединения, которые постоянно циркулируют в тканях и могут быстро выводиться.

Кроме того, во время голодания «сгорают» углеводы, в том числе гликоген из печени и мышц, а когда они кончаются, тело принимается за белки. Отсюда вялость, отсутствие сил и недомогание.