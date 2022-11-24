— Слово «диета» у нас ассоциируется с жесткими ограничениями. А когда она заканчивается, куда мы возвращаемся? Правильно, к привычному образу жизни, который и привел к «диете». Иногда приходится ходить этими кругами из года в год, так и не находя выход, — объяснила Екатерина Волкова подписчицам своего телеграм-канала.

А что вместо диеты?

По мнению врача, даже при желании сбросить лишние килограммы и избавиться от лишних сантиметров в талии, не надо себя приговаривать к полному отказу от любимых продуктов и даже от «вредной» еды. Это может сыграть с вами злую шутку. По мнению Екатерины Волковой, в деле похудения важны сбалансированность питания и разумные ограничения.

Доктор перечислила 6 правил, которые помогут увидеть желанные цифры на весах, причем надолго и без нервных срывов.

1. Не отказывайтесь от любимой еды — просто уменьшите количество

Не стоит полностью отказываться от любимых продуктов или думать, что вы заменили их на «более ПП-шные» (ПП — правильное питание), и от этого ваш рацион станет лучше. Если вы любите шоколад, то лучше есть шоколад — вопрос количества, а не замены.

Не нужно навсегда забывать и о том, как выглядит «вредная» еда. Майонез, сладкое, пельмени, бургеры или шаурму, если они вам нравятся, можно есть даже при здоровом питании. Здесь играют роль другие факторы — количество, обстоятельства и сочетания, как часто это происходит и становится ли такая еда способом себя вознаградить, порадовать, заесть усталость.

2. Не меняйте разом все привычки

Не стоит за один день менять все свои пищевые привычки и рацион. Мы годами питаемся одними и теми же продуктами. Поэтому изменить всё за один день практически невозможно. Тут точно можно заработать срыв, а не здоровые привычки.

3. Не увлекайтесь модными диетами

А также детоксами, разгрузками, БАДами для снижения веса и так далее. У многих «новомодных» веяний есть масса противопоказаний и неожиданных побочных эффектов.

Не стоит делать никаких резких движений без консультации с вашим врачом.

4. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов

Постарайтесь разнообразить меню, включив туда побольше овощей и фруктов. Все это знают, только мало кто делает.

Возьмите, к примеру, сезонные продукты — это получается проще, чем выискивать что-то дорогое и особенное. Суперфуды — это не всегда залог правильного питания и здоровья, а часто просто маркетинговый ход.