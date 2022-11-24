Впереди новогодние праздники, а значит, кто-то уже занялся своей фигурой, чтобы порадовать себя, любимых, и вообще, выглядеть «вау». В ежедневнике всё чаще стали появляться записи — спортзал, косметолог, массаж. И, конечно, диета — как без нее влезть в новое платье, подчеркивающее женственность и изгибы фигуры.
Однако, по словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, если вы хотите следить за своим питанием, чтобы выглядеть хорошо и стать стройнее, для начала надо забыть даже слово «диета».
— Слово «диета» у нас ассоциируется с жесткими ограничениями. А когда она заканчивается, куда мы возвращаемся? Правильно, к привычному образу жизни, который и привел к «диете». Иногда приходится ходить этими кругами из года в год, так и не находя выход, — объяснила Екатерина Волкова подписчицам своего телеграм-канала.
А что вместо диеты?
По мнению врача, даже при желании сбросить лишние килограммы и избавиться от лишних сантиметров в талии, не надо себя приговаривать к полному отказу от любимых продуктов и даже от «вредной» еды. Это может сыграть с вами злую шутку. По мнению Екатерины Волковой, в деле похудения важны сбалансированность питания и разумные ограничения.
Доктор перечислила 6 правил, которые помогут увидеть желанные цифры на весах, причем надолго и без нервных срывов.
1. Не отказывайтесь от любимой еды — просто уменьшите количество
Не стоит полностью отказываться от любимых продуктов или думать, что вы заменили их на «более ПП-шные» (ПП — правильное питание), и от этого ваш рацион станет лучше. Если вы любите шоколад, то лучше есть шоколад — вопрос количества, а не замены.
Не нужно навсегда забывать и о том, как выглядит «вредная» еда. Майонез, сладкое, пельмени, бургеры или шаурму, если они вам нравятся, можно есть даже при здоровом питании. Здесь играют роль другие факторы — количество, обстоятельства и сочетания, как часто это происходит и становится ли такая еда способом себя вознаградить, порадовать, заесть усталость.
2. Не меняйте разом все привычки
Не стоит за один день менять все свои пищевые привычки и рацион. Мы годами питаемся одними и теми же продуктами. Поэтому изменить всё за один день практически невозможно. Тут точно можно заработать срыв, а не здоровые привычки.
3. Не увлекайтесь модными диетами
А также детоксами, разгрузками, БАДами для снижения веса и так далее. У многих «новомодных» веяний есть масса противопоказаний и неожиданных побочных эффектов.
Не стоит делать никаких резких движений без консультации с вашим врачом.
4. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов
Постарайтесь разнообразить меню, включив туда побольше овощей и фруктов. Все это знают, только мало кто делает.
Возьмите, к примеру, сезонные продукты — это получается проще, чем выискивать что-то дорогое и особенное. Суперфуды — это не всегда залог правильного питания и здоровья, а часто просто маркетинговый ход.
5. Научитесь управлять голодом и насыщением
Научитесь есть тогда, когда хочется, и не есть, когда не хочется. Важно уметь остановиться тогда, когда вы уже наелись.
6. Пройдите обследование на дефициты
Анализы помогут выявить особенности вашего организма, которые могут мешать вам придерживаться здорового рациона. На самом деле любая тяга к сладкому, соленому или мучному может быть сигналом проблем со здоровьем, а не признаком вашей слабохарактерности.
И не забывайте высыпаться
Да, хороший сон важен не только для хорошего самочувствия и настроения, но даже для того, чтобы похудеть. Поэтому если хотите стать стройнее — не экономьте на сне.
По словам заместителя главного врача Видновской больницы Тимура Асанова, оптимальная продолжительность сна — 8 часов, причем надо стараться засыпать не позднее 10 часов вечера. Именно после 22:00 в организме начинает вырабатываться гормон сна мелатонин, а он крайне важен и для здорового метаболизма, и нормализации веса.
Еще одно важное правило, чтобы худеть во сне, — засыпать в одно и то же время. И речь не только о буднях — старайтесь и в выходные хотя бы приблизительно соблюдать свой обычный график сна-бодрствования. А вот слишком долгий сон — более 8 часов, наоборот, не пойдет на пользу вашему здоровью.
А какую позу для сна врачи считают самой лучшей, читайте ЗДЕСЬ.