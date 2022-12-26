Постоянно хочу есть: эндокринолог Чемекова рассказала, как избавиться от чувства голода

Голод — вполне естественное чувство. Оно напоминает нам, что необходимо своевременно пополнять запасы питательных веществ, чтобы организм не страдал от дефицита белка, жира или углеводов. Но если вы постоянно ощущаете голод, даже если поели буквально полчаса назад — это уже проблема.

В такой ситуации чувство голода толкает нас на постоянное переедание, и как следствие — к избытку калорий, нарушениям обмена веществ, лишнему весу, атеросклерозу, диабету. Почему нам постоянно хочется есть, и о каких проблемах в организме это говорит, «Доктору Питеру» рассказала эндокринолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Анна Чемекова.