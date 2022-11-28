Полезно, но не в горячем виде

Вареный картофель, особенно в «мундире» считается полезным для здоровья. Как уже говорилось, у него высокий индекс сытости. А кроме того, его можно есть и диабетикам, и следящим за весом, и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — там много калия, необходимого для здоровья сердца (около 20 процентов от суточной нормы). По словам Зухры Павловой, он вполне может быть частью полезной диеты.

Но если вы пытаетесь похудеть, то от горячей картошечки все-таки придется отказаться — надо дать ей остыть до комнатной температуры. Как объясняла врач, в этом случае часть крахмала превратится в так называемый ретроградный крахмал — свою устойчивую форму, и уровень глюкозы в крови подскочит не так сильно. К тому же такой крахмал по своим свойствам похож на полезные пищевые волокна — он ферментируется в толстом кишечнике и дает пищу для полезных бактерий.

Кстати, по словам австралийского диетолога Линн Уорд, у холодной вареной картошки есть еще один полезный эффект — она может помочь от вздутия живота и метеоризма.