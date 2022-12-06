Вреда больше, чем пользы: диетолог назвала самую опасную для здоровья рыбу

Рыба — это очень полезный продукт. В ней есть фосфор, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые усиливают иммунную систему, улучшают работу сердца и мозга, а также цинк, йод, витамины A, D, E. Употребление рыбы нормализует выработку желчных кислот и ряда гормонов — как половых, так и тех, что вырабатываются надпочечниками.

Однако у рыбы есть и минусы, говорят врачи. Некоторые виды могут накапливать тяжелые металлы, что крайне опасно для здоровья. И на первом месте в этом рейтинге — тунец.