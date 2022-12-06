Вреда больше, чем пользы: диетолог назвала самую опасную для здоровья рыбу

Рыба — это очень полезный продукт. В ней есть фосфор, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые усиливают иммунную систему, улучшают работу сердца и мозга, а также цинк, йод, витамины A, D, E. Употребление рыбы нормализует выработку желчных кислот и ряда гормонов — как половых, так и тех, что вырабатываются надпочечниками.
Однако у рыбы есть и минусы, говорят врачи. Некоторые виды могут накапливать тяжелые металлы, что крайне опасно для здоровья. И на первом месте в этом рейтинге — тунец.
врач-диетолог, доктор медицинских наук
— Рыба, которая плавает давно, возрастная и крупная, например тунец, накапливает соли тяжелых металлов, и не только ртуть. И при регулярном использовании в рационе она может быть источником интоксикации, —
Интоксикация или отравление без последствий не проходят. У человека появляется сильная усталость, он начинает раздражаться по любому поводу, снижается иммунитет. И это только на первых этапах.
Дальше — серьезнее. При интоксикации сильно страдает печень. Нарушается способность ферментов выводить накопленные метаболиты, формируется оксидативный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления. — Прим. ред.), на фоне которого могут возникнуть любые другие патологические процессы в организме, предупреждает Маргарита Королева.
Кстати
Тунец может содержать излишнее количество ртути, но если есть его в ограниченных количествах, никакого вреда для здоровья он не принесет.
Это низкокалорийная рыба, богатая белком. В 100 граммах тунца — 22 грамма белка. Кроме того, в этой рыбе очень много витаминов (витамин D) и микроэлементов (цинк, кальций, селен).
Это не значит, что вам следует полностью исключить из рациона эту рыбу. Просто постарайтесь есть тунца как можно реже. Еще лучше — заменяйте его другой, более безопасной рыбой.
— Я рекомендую в рационе использовать рыбу, небольшую по своему размеру. Они не долгожители и не накапливают в больших объемах соли тяжелых металлов, — поясняет диетолог.
В первую очередь это все виды тресковых рыб:
налим,
минтай,
мольва, она же морская щука,
треска.
Именно эта рыба богата белком и полезными минералами, которые так важны для нашего организма, заключила диетолог.