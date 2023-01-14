В последнее время набрало популярность еще одно направление в питании — периодическое (циклическое, интервальное) голодание. Этот метод открыл в 2016 году Есинори Осуми, за что и получил Нобелевскую премию. Суть метода в том, что во время голода организм в первую очередь разрушает поврежденные и старые белки. Причем делает он это в ускоренном режиме.
Благодаря такой реакции на голод организм может самостоятельно омолаживаться и оздоравливаться. Методику быстро взяли на заметку диетологи и врачи anti-age (омолаживающего) направления. Но насколько она безопасна и для кого такое питание недопустимо? В этом вопросе «Доктор Питер» разбирался с врачом общей практики, гастроэнтерологом клиники «АБИА» Екатериной Пустовит.
врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»Личный сайт
Варианты голодания: разные интервалы
Варианты приема пищи и интервалов, когда есть нельзя (употребляются только вода и несладкие напитки без добавок), могут различаться. На данный момент существует несколько разновидностей периодического голодания:
Перерывы в приеме пищи практикуются в течение суток. Варианты могут быть с периодизацией 18/6, 16/8, 20/4, где большая цифра — это время воздержания от пищи, а меньшая — это время, когда есть можно.
Перерывы на протяжении нескольких дней. Например, 24 часа голодание, затем 2 дня обычное, нормальное по калориям питание.
Схема 5-2: на протяжении 5 дней практикуется обычное питание, затем 2 дня голода (ограничение до 500 ккал/сут.). Перерыв между циклами — не более 7 дней.
Месячная схема
Есть и длительные схемы интервального (прерывистого) голодания. Они самые сложные для восприятия и выдержки. В последние 5 дней месяца рекомендуется потреблять не более 34–54% калорий от обычной нормы.
1 день — потребляется максимум 1 000 ккал (10% белок, 56% жиры, 34% углеводы).
Со 2-го по 5-й день — не более 725 ккал (9% белок, 44% жиры, 47% углеводы).
Остальное время человек питается обычно, по нормам суточной калорийности и максимально здоровыми продуктами.
Повторяются подобные циклы несколько раз подряд.
Есть ли эффект и польза?
По данным многочисленных исследований, такой стиль питания, как прерывистое голодание, может помочь здоровью. Есть данные, что подобная практика:
способствует снижению веса;
нормализации уровня сахара крови;
уменьшению воспаления в организме;
коррекции объема висцерального жира;
омоложению иммунной системы;
снижению частоты развития онкологии.
Исследования идут не так давно, поэтому все результаты предварительные. Отсроченные эффекты подобного стиля питания пока предсказать сложно. Но при правильном подходе к составлению рациона и использовании наиболее подходящих схем, по сути, этот тип питания похож на периодические разгрузочные дни.
Есть запреты
Врачи говорят о том, что различные виды диет и систем питания не универсальны. Прерывистое голодание плохо подходит людям с заболеваниями органов пищеварения.
В частности, длительные перерывы между приемами пищи могут приводить к выраженному сгущению желчи и способствовать образованию камней в желчном пузыре. Людям с уже имеющимися камнями при обильном приеме пищи после перерыва может грозить желчная колика, связанная с движением камня при сокращении и опорожнении желчного пузыря, накопившего большой объем желчи.
Пациентам с эрозивно-язвенными процессами в слизистых желудка и двенадцатиперстной кишки категорически запрещены такие эксперименты, так как они будут грозить болевым синдромом и обострением имеющихся заболеваний. Также такой тип питания не подходит детям, подросткам, беременным женщинам и пожилым людям.
Когда лучше голодать
Во многом эффекты прерывистого голодания зависят от того, насколько оптимально для собственного организма будет выбран режим голода и питания. Считается, что раннее утро — оптимальное время для начала прерывистого голодания, в это время можно достичь максимальных эффектов.
Но это справедливо не для всех. Есть данные ученых о том, что те люди, которые не завтракают, чаще страдают от избыточного веса и проблем с уровнем сахара крови, заболевают диабетом 2-го типа, в сравнении с теми, кто полноценно завтракает.
Но другие исследования сообщают, что пропуск завтрака при условии полноценного обеда и отказа от поздних набегов на холодильник не влияет на набор веса, уровень сахара крови и ухудшение метаболизма в целом.
Поэтому нужно подбирать для себя схему, на которой вам будет максимально комфортно. Если утром вы буквально заставляете себя есть, а вечером вам проще обойтись без пищи, значит, нужно сдвигать время приема еды на дневные часы и утро. Если же без завтрака вы никуда, голодать лучше вечером.
И конечно, без предварительной консультации врача лучше не практиковать никакие схемы.