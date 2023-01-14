Когда лучше голодать

Во многом эффекты прерывистого голодания зависят от того, насколько оптимально для собственного организма будет выбран режим голода и питания. Считается, что раннее утро — оптимальное время для начала прерывистого голодания, в это время можно достичь максимальных эффектов.

Но это справедливо не для всех. Есть данные ученых о том, что те люди, которые не завтракают, чаще страдают от избыточного веса и проблем с уровнем сахара крови, заболевают диабетом 2-го типа , в сравнении с теми, кто полноценно завтракает.

Но другие исследования сообщают, что пропуск завтрака при условии полноценного обеда и отказа от поздних набегов на холодильник не влияет на набор веса, уровень сахара крови и ухудшение метаболизма в целом.

Поэтому нужно подбирать для себя схему, на которой вам будет максимально комфортно. Если утром вы буквально заставляете себя есть, а вечером вам проще обойтись без пищи, значит, нужно сдвигать время приема еды на дневные часы и утро. Если же без завтрака вы никуда, голодать лучше вечером.

И конечно, без предварительной консультации врача лучше не практиковать никакие схемы.