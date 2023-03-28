Польза и вред кетодиеты: гастроэнтеролог объяснила, почему на ней реально худеют

Кетогенную диету разработали в 1920-х годах для лечения эпилепсии у детей, но сегодня она претерпела множество изменений, правда, суть осталась прежней. Когда в организм поступает 50 граммов и меньше углеводов, а количество жиров остается высоким — 60% и более, увеличивается синтез кетонов — пищевой кетоз.
Как это может повлиять на похудение и насколько безопасно так перекраивать рацион, «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит — врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА».
врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»Личный сайт
Цель: перевести на резервные источники энергии
Цель этой диеты перевести организм с привычного типа энергопродукции из углеводов на топливо из жиров. Данные процессы не происходят одномоментно и требуют метаболической адаптации, что подразумевает перестройку гормональной системы, ферментативных реакций и ряда других процессов.
Процесс адаптации может быть крайне неприятным, не просто так его назвали «кетогрипп». Но можно это перетерпеть, если держать курс на положительные эффекты диеты, такие, как антиоксидантный, противовоспалительный и даже противосудорожный, для чего, в общем-то, и разработали рацион.
Почему от кетодиеты многие в восторге
Снижение чувства голода, ускоренный липолиз (потеря жировой массы), подавленный липогенез (жир не копится в организме), устранение задержки жидкости, а значит, отсутствие отеков. В 1987 году М. Дж. Тисдейл обнаружил снижение роста опухолей у мышей на кетогенной диете. Позднее исследователи выяснили, что этот тип питания улучшает выживаемость пациентов с раком толстой кишки, желудка, простаты и способен усиливать эффект химиотерапии.
Основано это на том, что некоторые раковые клетки сильно зависят от глюкозы. И поэтому ограничение углеводов в рационе приводит к замедлению роста опухоли. Достоверных доказательств этому нет, но и дыма без огня, как известно, не бывает, поэтому использование таких рационов возможно только как дополнение к другим методам лечения, но не как самостоятельный метод терапии.
Что происходит внутри тела?
На фоне пищевого кетоза эффективнее работают митохондрии так как на молекулу кислорода идет синтез большего количества АТФ, а значит, бодрость метаболически обоснованна. Повышается чувствительность рецепторов к инсулину, что важно в условиях роста числа метаболически ассоциированных заболеваний. Улучшение энергетического метаболизма головного мозга может значительно отодвинуть деменцию.
Уменьшается системное воспаление в организме и подавляется окислительный стресс за счет повышенного синтеза бета-гидроксибутирата. Более того, кетоз ассоциируется с устойчивостью к гипоксии и нейропротекцией после черепно-мозговых травм, инсульта и отека мозга, сопряженного с ишемией. Однако кетоны должны быть доставлены очень быстро для повышения терапевтической эффективности, что в вышеизложенных ситуациях затруднительно.
Плюсы кетодиеты
Естественный контроль голода и аппетита.
Контроль веса и липидного спектра крови.
Ясная голова.
Более здоровый и крепкий сон.
Нормализованный сахар в крови и восстановление чувствительности к инсулину.
Ослабление воспалительных процессов.
Бодрость в течение всего дня.
Улучшение фертильности и либидо из-за влияния на половые гормоны.
Замедление старения в условиях пониженного оксидативного стресса.
Улучшение памяти и других когнитивных функций.
Минусы кетодиеты
Самый непростой период — вход в пищевой кетоз. Так называемый «кето-грипп», кетоадаптация. Сопровождается:
общей слабостью;
головокружением;
разбитостью, ломотой в теле;
ознобами;
раздражением;
тошнотой;
тягой к легким углеводам.
Как себе помочь, ели вы решились использовать кето?
Прежде всего, нужно увеличить объем выпитой жидкости, можно подключить минеральные воды, чтобы нормализовать кислотно-щелочной баланс крови. Снижать количество углеводов следует плавно. Важно контролировать уровень съеденного белка, особенно источников инсулиногенных аминокислот.
Потребление высокодоступных жиров — МСТ масло. Можно использовать энтеросорбенты, чтобы уменьшить проявление нежелательных эффектов. Показана и легкая физическая нагрузка.
Важные замечания
Учитывая, что все люди разные, ответ на изменение рациона может быть непредсказуемым и приводить к непрогнозируемым последствиям. Так, например, возможны изменения липидного спектра крови в сторону повышения рисков атеросклероза. Возможна плохая переносимость физических нагрузок, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, дискомфорт за грудиной. Имеются риски появления или усугубления гипотиреоза.
Большое содержание жиров в рационе не подходит пациентам с проблемами желчевыведения, камнями в желчном пузыре, так как может спровоцировать движение камней. Пациентам с мутацией UGT1A1, отвечающим за формирование синдрома Жильбера, также к выбору кеторациона следует подойти осторожно — повышение уровня билирубина не только возможно, но и закономерно. Не все так однозначно, как хотелось бы.
Также при переходе в кеторацион есть ряд ошибок, в частности «не убрали сахар и простые углеводы, а жиры значительно увеличили». Сочетание углевод+жир самое неблагоприятное для здоровья человека. Поэтому, принимая решение перейти на кетодиету, составьте четкий план перехода и следуйте ему шаг за шагом.