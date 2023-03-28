Польза и вред кетодиеты: гастроэнтеролог объяснила, почему на ней реально худеют

Кетогенную диету разработали в 1920-х годах для лечения эпилепсии у детей, но сегодня она претерпела множество изменений, правда, суть осталась прежней. Когда в организм поступает 50 граммов и меньше углеводов, а количество жиров остается высоким — 60% и более, увеличивается синтез кетонов — пищевой кетоз.

Как это может повлиять на похудение и насколько безопасно так перекраивать рацион, «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит — врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА».