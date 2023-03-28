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Польза и вред кетодиеты: гастроэнтеролог объяснила, почему на ней реально худеют

Среди всех возможных диет, которые были популярны в последние два десятилетия, больше всего шума наделала кетодиета. Если практически исключить углеводы, заменив их жиром, можно буквально таять на глазах.

28 марта 2023
упражнение сжигать эффективное
Источник:
iStockphoto

Кетогенную диету разработали в 1920-х годах для лечения эпилепсии у детей, но сегодня она претерпела множество изменений, правда, суть осталась прежней. Когда в организм поступает 50 граммов и меньше углеводов, а количество жиров остается высоким — 60% и более, увеличивается синтез кетонов — пищевой кетоз.

Как это может повлиять на похудение и насколько безопасно так перекраивать рацион, «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит — врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА».

Екатерина Пустовит
терапия, гастроэнтерология

врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»

Цель: перевести на резервные источники энергии

Цель этой диеты перевести организм с привычного типа энергопродукции из углеводов на топливо из жиров. Данные процессы не происходят одномоментно и требуют метаболической адаптации, что подразумевает перестройку гормональной системы, ферментативных реакций и ряда других процессов.

Процесс адаптации может быть крайне неприятным, не просто так его назвали «кетогрипп». Но можно это перетерпеть, если держать курс на положительные эффекты диеты, такие, как антиоксидантный, противовоспалительный и даже противосудорожный, для чего, в общем-то, и разработали рацион.

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Снижение чувства голода, ускоренный липолиз (потеря жировой массы), подавленный липогенез (жир не копится в организме), устранение задержки жидкости, а значит, отсутствие отеков. В 1987 году М. Дж. Тисдейл обнаружил снижение роста опухолей у мышей на кетогенной диете. Позднее исследователи выяснили, что этот тип питания улучшает выживаемость пациентов с раком толстой кишки, желудка, простаты и способен усиливать эффект химиотерапии.

Основано это на том, что некоторые раковые клетки сильно зависят от глюкозы. И поэтому ограничение углеводов в рационе приводит к замедлению роста опухоли. Достоверных доказательств этому нет, но и дыма без огня, как известно, не бывает, поэтому использование таких рационов возможно только как дополнение к другим методам лечения, но не как самостоятельный метод терапии.

Что происходит внутри тела?

На фоне пищевого кетоза эффективнее работают митохондрии так как на молекулу кислорода идет синтез большего количества АТФ, а значит, бодрость метаболически обоснованна. Повышается чувствительность рецепторов к инсулину, что важно в условиях роста числа метаболически ассоциированных заболеваний. Улучшение энергетического метаболизма головного мозга может значительно отодвинуть деменцию.

Уменьшается системное воспаление в организме и подавляется окислительный стресс за счет повышенного синтеза бета-гидроксибутирата. Более того, кетоз ассоциируется с устойчивостью к гипоксии и нейропротекцией после черепно-мозговых травм, инсульта и отека мозга, сопряженного с ишемией. Однако кетоны должны быть доставлены очень быстро для повышения терапевтической эффективности, что в вышеизложенных ситуациях затруднительно.

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Плюсы кетодиеты

  1. Естественный контроль голода и аппетита.

  2. Контроль веса и липидного спектра крови.

  3. Ясная голова.

  4. Более здоровый и крепкий сон.

  5. Нормализованный сахар в крови и восстановление чувствительности к инсулину.

  6. Ослабление воспалительных процессов.

  7. Бодрость в течение всего дня.

  8. Улучшение фертильности и либидо из-за влияния на половые гормоны.

  9. Замедление старения в условиях пониженного оксидативного стресса.

  10. Улучшение памяти и других когнитивных функций.

Минусы кетодиеты

Самый непростой период — вход в пищевой кетоз. Так называемый «кето-грипп», кетоадаптация. Сопровождается:

  1. общей слабостью;

  2. головной болью;

  3. головокружением;

  4. разбитостью, ломотой в теле;

  5. ознобами;

  6. раздражением;

  7. тошнотой;

  8. тягой к легким углеводам.

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Прежде всего, нужно увеличить объем выпитой жидкости, можно подключить минеральные воды, чтобы нормализовать кислотно-щелочной баланс крови. Снижать количество углеводов следует плавно. Важно контролировать уровень съеденного белка, особенно источников инсулиногенных аминокислот.

Потребление высокодоступных жиров — МСТ масло. Можно использовать энтеросорбенты, чтобы уменьшить проявление нежелательных эффектов. Показана и легкая физическая нагрузка.

Важные замечания

Учитывая, что все люди разные, ответ на изменение рациона может быть непредсказуемым и приводить к непрогнозируемым последствиям. Так, например, возможны изменения липидного спектра крови в сторону повышения рисков атеросклероза. Возможна плохая переносимость физических нагрузок, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, дискомфорт за грудиной. Имеются риски появления или усугубления гипотиреоза.

Большое содержание жиров в рационе не подходит пациентам с проблемами желчевыведения, камнями в желчном пузыре, так как может спровоцировать движение камней. Пациентам с мутацией UGT1A1, отвечающим за формирование синдрома Жильбера, также к выбору кеторациона следует подойти осторожно — повышение уровня билирубина не только возможно, но и закономерно. Не все так однозначно, как хотелось бы.

Также при переходе в кеторацион есть ряд ошибок, в частности «не убрали сахар и простые углеводы, а жиры значительно увеличили». Сочетание углевод+жир самое неблагоприятное для здоровья человека. Поэтому, принимая решение перейти на кетодиету, составьте четкий план перехода и следуйте ему шаг за шагом.

Автор текста:Алена Парецкая
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