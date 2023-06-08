Врач Волкова поделилась рецептом салата для очистки кишечника и улучшения обмена веществ

Что есть, чтобы ходить в туалет без проблем и нормализовать обмен веществ? Какое блюдо может вернуть регулярный стул?
Врач-гинеколог дала рецепт салата, который с удовольствием делает и ест сама. В его составе — полезное кунжутное масло. Почему его необходимо добавлять в рацион?
Кунжутное масло подойдет не каждому
«Кунжутное масло содержит вещества, которые препятствуют развитию злокачественных опухолей, нормализуют обмен веществ, очищают кишечник, стимулируют расщепление жиров и значительно замедляют их образование», — рассказала в своем блоге врач-гинеколог Екатерина Волкова.
По словам доктора, кунжутное масло противопоказано пациентам с повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбообразованию.
«Всем остальным масло не принесет вреда, даже если им злоупотреблять», — отмечает медицинский эксперт.
Салат для очистки кишечника
Настоящее китайское кунжутное масло.
Пекинская капуста или любой салат типа айсберга.
Перепелиные яйца.
Томаты кумато темные.
Все ингредиенты смешать, посыпать кунжутными семечками.
Блюдо, которое вернет регулярный стул
Врач-диетолог Камилла Тимошенко рассказала еще про одно блюдо из самых простых ингредиентов, которое поможет очистить кишечник.
«Это один из рецептов сбалансированного рациона, — объяснила врач-диетолог Камилла Тимошенко. — Небольшую отварную или запеченную свеклу нарезать ломтиками, полить 1 чайной ложкой растительного масла, на каждый ломтик сверху положить ложку 5%-го творога или йогурта без сахара и четвертинку грецкого ореха».
Как еще помочь при запорах
Если вы страдаете от регулярных проблем со стулом, это очень опасно. Постоянный запор и необходимость сильно тужиться при испражнении повышают риск развития геморроя или опухолей.
Врачи рекомендуют в первую очередь пересмотреть свой режим питания. Есть несколько базовых правил: не наедаться «от пуза» один или два раза в день, лучше — 5-6 раз, но понемногу, не спешить во время еды, тщательно жевать, пить много воды, увеличить количество продуктов с клетчаткой — она помогает смягчить стул и увеличить его объем, что стимулирует дефекацию.
Также важно делать упражнения, которые помогают очищению кишечника, а еще выбирать наиболее физиологичную позу — на корточках. В этом положении бедра и таз создают угол, примерно равный 35 градусам, не создавая никакого давления на прямую кишку.