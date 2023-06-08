Врач Волкова поделилась рецептом салата для очистки кишечника и улучшения обмена веществ

Врачи рекомендуют в первую очередь пересмотреть свой режим питания . Есть несколько базовых правил: не наедаться «от пуза» один или два раза в день, лучше — 5-6 раз, но понемногу, не спешить во время еды, тщательно жевать, пить много воды, увеличить количество продуктов с клетчаткой — она помогает смягчить стул и увеличить его объем, что стимулирует дефекацию.