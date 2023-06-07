Кардиолог Гаглошвили назвал главную причину, повышающую риск инфаркта у женщин

«Бытует даже такое мнение, что до климакса у женщины не может случиться инфаркта, что эстрогены целиком и полностью от этого защищают. Это не совсем так, но эстрогены мощный кардиопротектор, а также они обладают сосудорасширяющим эффектом» , — рассказал в своем телеграм-канале врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.