Кардиолог Бокерия объяснила, на что потратить 5 минут в день, чтобы снизить риск инфаркта

Полезны не только для сердца

Когда мы прикасаемся к любимому человеку и получаем от этого удовольствие, это сказывается не только на уровне окситоцина. Вместе с ростом в крови уровня гормона счастья снижается уровень гормона стресса — кортизола. А это заодно профилактика сахарного диабета, болезней почек и глаз.

- Кортизол, который хронически повышен при стрессе, увеличивает уровень сахара в крови, что ведет к развитию диабета. Последний же бывает выявлен не сразу, из-за этого могут развиться осложнения: сердечно-сосудистые заболевания, стенозирущий атеросклероз, нарушение зрения, хроническая болезнь почек, — продолжает специалист.

А еще кардиологи заметили, что люди, которым делали легкий массаж перед коронарографией (исследование сосудов сердца. — Прим. ред.), не только начинают меньше нервничать и переживать — у них также снижается пульс, давление и частота дыхания во время и после процедуры.

Для достижения лечебного эффекта не обязательно обнимать дорогого человека «до посинения». По мнению ученых, достаточно любого прикосновения, даже дружеского похлопывания по спине или рукопожатия — все это вместе пойдет только на пользу здоровью.

- Поэтому я всегда говорю: найдите 5-10 минут времени в течение дня, чтобы прикоснуться к тем, кто вам дорог. Учитывая, что среднее объятие длится 10-20 секунд, ваши 5-10 минут в день будут иметь значимый эффект, — советует Ольга Бокерия.