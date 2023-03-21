Кардиолог Бокерия объяснила, на что потратить 5 минут в день, чтобы снизить риск инфаркта

В чем же заключается профилактика болезней сердца и сосудов? Все предельно просто — надо чаще обнимать дорогих и любимых вами людей. А делать это мы обычно забываем или не считаем столь важным. А зря.
Как рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, исследования показали, что прикосновения и объятия обладают лечебным эффектом. Кожа — самый большой орган, и в ней расположены миллионы рецепторов, передающие сигналы в мозг. Во время объятий эти рецепторы начинают стимулировать выработку в мозге и выброс в кровь одного из четырех гормонов счастья — окситоцина.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
- Ученые доказали, что женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнера, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации. Поскольку высокое артериальное давление — ключевой фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, эти результаты позволяют понять, почему люди, имеющие эмоциональную поддержку, с меньшей вероятностью умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, —
Полезны не только для сердца
Когда мы прикасаемся к любимому человеку и получаем от этого удовольствие, это сказывается не только на уровне окситоцина. Вместе с ростом в крови уровня гормона счастья снижается уровень гормона стресса — кортизола. А это заодно профилактика сахарного диабета, болезней почек и глаз.
- Кортизол, который хронически повышен при стрессе, увеличивает уровень сахара в крови, что ведет к развитию диабета. Последний же бывает выявлен не сразу, из-за этого могут развиться осложнения: сердечно-сосудистые заболевания, стенозирущий атеросклероз, нарушение зрения, хроническая болезнь почек, — продолжает специалист.
А еще кардиологи заметили, что люди, которым делали легкий массаж перед коронарографией (исследование сосудов сердца. — Прим. ред.), не только начинают меньше нервничать и переживать — у них также снижается пульс, давление и частота дыхания во время и после процедуры.
Для достижения лечебного эффекта не обязательно обнимать дорогого человека «до посинения». По мнению ученых, достаточно любого прикосновения, даже дружеского похлопывания по спине или рукопожатия — все это вместе пойдет только на пользу здоровью.
- Поэтому я всегда говорю: найдите 5-10 минут времени в течение дня, чтобы прикоснуться к тем, кто вам дорог. Учитывая, что среднее объятие длится 10-20 секунд, ваши 5-10 минут в день будут иметь значимый эффект, — советует Ольга Бокерия.
Кстати
Как выяснили недавно ученые Мичиганского государственного университета, окситоцин способен не только защищать от болезней сердца, но и помогать уже больному — он способен восстанавливать поврежденные клетки миокарда.
Как ранее объясняла кардиолог Анна Кореневич, этот гормон счастья превращает клетки сердечной сумки в стволовые клетки, а стволовые клетки способны превращаться в совершенно любые клетки, которые повреждены и необходимы организму в данный момент.
Чем еще полезен окситоцин
Гормон окситоцин вырабатывается в гипоталамусе, отвечая за любовь и доверие между людьми. Его еще называют гормоном рожениц и кормящих матерей, так как в том числе благодаря ему формируется особая прочная связь между матерью и ее ребенком.
Как ранее писал «Доктор Питер», кроме формирования доверия, снижения уровня тревоги и стресса, уменьшения показателей давления и пульса, этот гормон может
у мужчин влиять на сексуальное влечение, выработку тестостерона, подвижность сперматозоидов;
улучшать сон за счет подавления гормонов стресса;
уменьшать чувство боли, стимулируя выработку эндорфинов;
влиять на когнитивные функции, создавая ощущение покоя и расслабленности.