Польза и вред зеленого лука: какие блюда приготовить для укрепления иммунитета и нервной системы

Например, зеленый лук добавляют к омлетам или тушеному мясу. Более оригинальный вариант — куриный рулет с луковой начинкой. Для приготовления этого блюда филе куриной грудки нарезают тонкими длинными пластами, смазывают начинкой и сворачивают в рулет. Чтобы блюдо не потеряло форму в процессе приготовления, можно скрепить его зубочисткой или кулинарной нитью. В начинку можно добавить рассольный сыр или чеддер. Начиненный рулет обжаривают на капле масла, а затем ставят в духовку при температуре 180 градусов до готовности. Обычно хватает 20 минут.