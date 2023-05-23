В 20 раз лучше черники: в Роспотребнадзоре назвали ягоду, полезную для зрения

В мае в магазинах начинают появляться летние ягоды. Одна из первых — черешня. И хотя ее сезон еще впереди, уже можно иногда себя побаловать ярким вкусом и витаминами, тем более что у сладкой черешни много поклонников. К тому же она обладает низкой калорийностью — в 100 граммах всего 50–56 ккал, а значит, подойдет тем, кто долго и усиленно готовил свою фигуру к лету.
Помимо сладости у черешне еще много других достоинств. Как рассказали в Роспотребнадзоре, эта ягода:
содержит меньше кислот, чем вишня, поэтому понемногу ее можно есть даже страдающим изжогой;
в ней много витамина С — в 100 граммах около 20% нашей суточной потребности;
помогает укрепить иммунитет благодаря имеющимся в составе магнию, марганцу, железу, меди, калию и кальцию;
улучшает качество крови и помогает справиться с анемией;
полезна для зрения.
«Вне зависимости от вида в ягодах есть бета-каротин, из которого в организме продуцируется витамин А. Он, в свою очередь, благотворно влияет на органы зрения. Распространено мнение, что черника — самая полезная для глаз ягода, и не только из-за бета-каротина: в ней большое количество полифенольных соединений. Но вы удивитесь, когда узнаете, что бета-каротина в черешне в 20 раз больше», —
Еще 3 причины есть сезонные ягоды
Это природный источник энергии. Почти во всех ягодах много природных сахаров, поэтому они быстро восполняют энергетические затраты организма.
Полезны для памяти. Таким действием ягоды обладают благодаря антоцианам — природным антиоксидантам, которые стимулируют работу мозга в любом возрасте.
Улучшают пищеварение. В любых ягодах много пищевых волокон, в том числе и растворимых. А это пища для микробиоты кишечника.
Кому противопоказана черешня
Здесь, по словам экспертов надзорного ведомства, ограничений не так много. Не стоит увлекаться черешней людям, страдающим:
сахарным диабетом (особенно сладкими сортами);
аллергией (особенно темными сортами);
гастритом с повышенной кислотностью, особенно в период обострения.
Здоровым людям рекомендуется съедать за один прием не более 300–400 граммов ягод. Большая порция может вызывать диарею.
В мае на прилавках появляется не только первая черешня, но и клубника. Чем полезна и кому вредна эта ягода, читайте ЗДЕСЬ.