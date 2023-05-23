В 20 раз лучше черники: в Роспотребнадзоре назвали ягоду, полезную для зрения

В мае в магазинах начинают появляться летние ягоды. Одна из первых — черешня. И хотя ее сезон еще впереди, уже можно иногда себя побаловать ярким вкусом и витаминами, тем более что у сладкой черешни много поклонников. К тому же она обладает низкой калорийностью — в 100 граммах всего 50–56 ккал, а значит, подойдет тем, кто долго и усиленно готовил свою фигуру к лету.