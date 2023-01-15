Как правило, с помощью зеленого лука многие хозяйки украшают блюдо. Кроме того, зеленый лук часто добавляют в салаты для яркого вкуса.
Однако на самом деле у этой зелени есть масса полезных свойств, и хороша она не только для украшения или дополнения. Разберемся, что произойдет с организмом, если взять за привычку есть зеленый лук каждый день.
Ваша кожа станет гладкой и упругой, ногти — крепкими
Зеленый лук — один из продуктов-рекордсменов по содержанию витамина С. Так, на 100 граммов продукта приходится дневная норма аскорбиновой кислоты.
У кислоты много полезных свойств. В том числе, она участвует в синтезе главного белка красоты — коллагена. Так что, если есть хотя бы по 100 граммов зеленого лука ежедневно, у вас будут крепкие ногти и красивая кожа.
Вы будете реже болеть
Зеленый лук регулярно попадает в топы продуктов, укрепляющих иммунитет. И все благодаря своему составу. Кроме витамина С, о котором мы уже сказали, в нем есть каротин, эфирные масла, железо, фтор, витамины А и Е. Так что зеленый лук отлично подходит для профилактики простуд и авитаминоза.
Вы избавитесь от жира на животе
В зеленом луке также много полезных полифенолов, которые контролируют уровень воспаления в организме. Но при достаточно большом количестве питательных веществ в этом продукте довольно мало калорий: на 100 граммов — всего 19 калорий. А еще в зеленом луке много клетчатки, которая улучшает пищеварение. Именно продукты с клетчаткой помогают дольше сохранять сытость.
Кроме того, зеленый лук просто вкусный — так что он может стать отличным помощником тем, кто хочет разнообразить меню и приучить себя к более здоровому образу жизни.
Ваша печень будет работать лучше
Знаете ли вы, откуда у зеленого лука такой специфический запах? Все дело в сере — именно она дает своеобразный аромат. Однако это вещество необходимо нашему организму. Во-первых, сера обеспечивает усвоение белка. Кроме того, она входит в состав глутатиона — это фермент печени, который контролирует нормальную работу естественной системы детоксикации организма.
Так что, если вы переели и перепили во время застолья — обратите особое внимание на зеленый лук.
У вас могут начаться проблемы с суставами и почками
Увы, есть у зеленого лука и неприятные свойства. В нем много щавелевой кислоты. Если есть продукт свежим, то он вам не навредит. А вот после термической обработки эфиры-оксалаты, содержащиеся в этих продуктах, соединяются с кальцием, что приводит к его накоплению и выведению.
В результате в ваших почках откладываются оксалатные камни, они мешают выводить из тела соли щавелевой кислоты. В перспективе это может привести к системному воспалению и проблемам с суставами.
У вас может подскочить давление
Еще зеленый лук может спровоцировать спазм сосудов и скачки давления. По этой причине даже здоровым людям рекомендуют есть не больше пяти перьев в сутки. Гипертоникам от зеленого лука вовсе стоит воздержаться, рассказывает врач-гастроэнтеролог Вера Самсонова.
Вот еще список диагнозов и состояний, при которых не рекомендуется есть зеленый лук:
болезни сердца;
патологии венозной системы;
склонность к тромбозам;
астма.
Также с зеленым луком следует быть осторожнее беременным.