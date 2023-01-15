Ваша кожа станет гладкой и упругой, ногти — крепкими

Зеленый лук — один из продуктов-рекордсменов по содержанию витамина С. Так, на 100 граммов продукта приходится дневная норма аскорбиновой кислоты.

У кислоты много полезных свойств. В том числе, она участвует в синтезе главного белка красоты — коллагена. Так что, если есть хотя бы по 100 граммов зеленого лука ежедневно, у вас будут крепкие ногти и красивая кожа.

Вы будете реже болеть

Зеленый лук регулярно попадает в топы продуктов, укрепляющих иммунитет. И все благодаря своему составу. Кроме витамина С, о котором мы уже сказали, в нем есть каротин, эфирные масла, железо, фтор, витамины А и Е. Так что зеленый лук отлично подходит для профилактики простуд и авитаминоза.