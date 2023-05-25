Витамины, уровень которых особенно важно контролировать женщинам, — это А, C, Е, К, D и группа В. Следить за уровнем витаминов — не означает бесконтрольно принимать биодобавки. Употребление их без контроля специалиста недопустимо, ведь избыток активных веществ может быть не менее вреден, чем их дефицит, предупреждает врач.