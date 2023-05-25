Витамины необходимы для полноценного обмена веществ и ускорения биологических процессов в организме. Поэтому витамины в строго определенных количествах должны ежедневно поступать с пищей.
Если их не хватает, стоит задуматься о приеме дополнительных добавок. Женскими витаминами считаются те, от которых зависит красота кожи, ногтей и волос и, конечно, репродуктивное здоровье. Как работают вещества, необходимые прекрасному полу, рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Личный сайт
Важны все витамины, но некоторых не хватает чаще
Витамины, уровень которых особенно важно контролировать женщинам, — это А, C, Е, К, D и группа В. Следить за уровнем витаминов — не означает бесконтрольно принимать биодобавки. Употребление их без контроля специалиста недопустимо, ведь избыток активных веществ может быть не менее вреден, чем их дефицит, предупреждает врач.
Ретинол и компания
Витамины А, также известные как ретиноиды и каротиноиды, способны укрепить иммунитет, поддержать остроту зрения и выработку коллагена — «белка молодости», от которого зависит упругость и гладкость кожи. Одна из форм витамина А — ретинол — активный компонент омолаживающих кремов и сывороток для лица.
В организм витамин А попадает с пищей — листовой зеленью, оранжевыми и желтыми овощами, брокколи, фруктами, молочными продуктами, яйцами, печенью и рыбой.
Колекальциферол — витамин с гормональной активностью
Витамин D отвечает за крепость костей, поддерживает иммунитет, участвует в регуляции менструального цикла. Дефицит можно заподозрить по частым простудам, постоянной усталости и тревожности, ломкости волос и ногтей. Нехватка возникает у женщин во время беременности, а если организму мало этого вещества в период климакса, его проявления будут более выраженными.
Витамин D есть в жирной рыбе, твердом сыре, печени, в небольшом количестве вырабатывается кожей под воздействием солнца. Тем не менее более 50% людей в нашей стране страдают от дефицита этого важнейшего вещества и нуждаются в приеме биодобавок под контролем врача.
Токоферол — защита красоты
Витамин Е необходим для образования коллагена и защиты клеток от окислительного стресса. Он участвует в синтезе гемоглобина, регуляции менструального цикла, снижает риск атеросклероза и тромбоза. Из-за дефицита витамина Е кожа становится сухой, а волосы — ломкими.
Витамин Е есть в орехах, льняном семени и растительных маслах. Но стоит помнить, что многие из этих продуктов очень калорийны, а значит, в большом количестве их есть нежелательно.
Важен для крови
Витамин К, кроме прочего, участвует в свертываемости крови. Из-за его дефицита бывают обильные менструации и носовые кровотечения. Также витамин К помогает в регуляции цикла, участвует в образовании костной ткани. Дефицит этого витамина ведет к развитию остеопороза.
Это полезное вещество есть в шпинате, петрушке, базилике, зеленом луке, цветной капусте и шиповнике. Еще некоторое количество витамина К организм вырабатывает сам.
Аскорбиновая кислота — антиоксидант
Витамин С (аскорбиновая кислота) — мощный антиоксидант, который участвует в усвоении железа и синтезе коллагена. В косметике он отвечает за красивый цвет лица, осветление кожи и профилактику морщин. Часто женщины с дефицитом витамина С жалуются на сухие и секущиеся волосы, шелушащуюся кожу, воспаление десен, носовые кровотечения.
Много витамина С в облепихе, шиповнике, клюкве, квашеной капусте, киви, цитрусовых, смородине.
Целая группа
Витамины группы В помогают организму получать энергию из пищи, поддерживать правильную работу нервной и гормональной систем, обмен веществ, мышечный тонус и умственную деятельность.
Частые признаки дефицита витаминов группы В — ломкость ногтей, выпадение волос, шелушащаяся красная сыпь на лице, склонность к респираторным инфекциям и выраженный предменструальный синдром. Один из самых важных для женского здоровья витаминов этой группы — В9, или фолиевая кислота, дефицит которой приводит к анемии, нарушениям памяти и осложнениям беременности.
Чтобы получить больше витаминов группы В, нужно включать в рацион рыбу, птицу, яйца, молочные продукты, листовую зелень, бобовые, семечки, орехи, злаки.
Важна помощь специалиста
Для каждого витамина есть рекомендуемые суточные нормы, превышать которые нежелательно. Поэтому витаминные комплексы и биологически активные добавки назначает врач по результатам анализов. Самостоятельный прием может нарушить баланс веществ в организме и ухудшить здоровье, предостерегает Ольга Уланкина.