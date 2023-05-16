Избыток этого витамина может спровоцировать образование тромбов в сосудах

В приеме аптечных витаминов нет ничего плохого, но только если по результатам анализов установлен дефицит. С недостатком витаминов и минералов могут столкнуться все. Дело в том, что получить норму только из пищи часто просто невозможно. В овощах, фруктах и злаках уже давно не содержится столько полезных веществ, как десятки лет назад, — виноваты технологии выращивания, которые работают на массовость, а не на пользу. И мясо животных, которых кормят такими растениями, тоже беднее по своему составу. Поэтому добавки могут быть нужны сейчас как никогда раньше.
«Есть один крайне важный нюанс: добавки полезны только в определенных количествах, а нужны они далеко не всем людям. Впрок ими наесться нельзя, а вот „перевитаминизироваться“ — довольно легко», — говорит эндокринолог.
В медицине есть несколько базовых принципов. Основной — «Primum non nocer», с латинского — «Не навреди». Не менее важен «Guantum satis», то есть «Столько, сколько нужно».
Витамины, как и любое жизненно важное вещество, должны поступать в нужном объеме. Их дефицит, как и переизбыток, способен нанести большой вред организму.
Самые безопасные — водорастворимые
Большинство водорастворимых витаминов вряд ли навредят, так как выводятся при избытке. И тем не менее, если тот же «безопасный» витамин С употреблять в дозах, многократно превышающих норму, можно нанести значительный урон организму: в почках начнут образовываться камни.
Витамины группы В
Они помогают получить энергию из пищи, участвуют в формировании красных кровяных телец (эритроцитов). Витамины группы В относятся к кофакторам ферментов, участвующих в обмене жирных кислот, глюкозы, аминокислот. Важны для развития нервной системы, в том числе для работы головного мозга. Участвуют в регуляции генов и клеточных сигналах.
Но когда их станет в избытке, то это может быть опасно для организма. Посудите сами:
профицит витамина В6 имеет нейротоксические эффекты, то есть может привести к повреждению нервной системы;
избыток витамина В12 способен повысить активность свертывающей системы крови, а значит, и риск тромбозов, риск развития сердечной недостаточности, отек легких.
Больше всего вреда от жирорастворимых витаминов
Витамины D, Е, А и К, поступая в избытке, будут накапливаться в жировой ткани, сколько бы их ни пришло. Часть может быть нейтрализована (есть такие механизмы в организме), но оставшиеся запасы могут нанести существенный вред.
И оранжевая кожа при передозировке витамина А — это минимальное последствие, которое со временем пройдет без вреда, говорит Зухра Павлова.
Так, например, передозировка витамином К может привести к:
нарушению функции печени;
повреждению тканей мозга;
чрезмерному потоотделению;
гемолизу (распаду красных кровяных телец);
повышению активности свертывающей системы крови.
«Витаминов тоже должно быть в меру, поэтому не рекомендую увлекаться лечебными препаратами с повышенными дозами минералов и витаминов. В идеале, прежде чем начать принимать даже обычный комплекс витаминов, в которых содержится суточная доза необходимых веществ, лучше посоветоваться с врачом и сдать анализы. Ряд дефицитных состояний имеет специфические проявления, и при осмотре доктор сможет их распознать или заподозрить», — заключила эндокринолог.