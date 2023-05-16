Избыток этого витамина может спровоцировать образование тромбов в сосудах

В приеме аптечных витаминов нет ничего плохого, но только если по результатам анализов установлен дефицит. С недостатком витаминов и минералов могут столкнуться все. Дело в том, что получить норму только из пищи часто просто невозможно. В овощах, фруктах и злаках уже давно не содержится столько полезных веществ, как десятки лет назад, — виноваты технологии выращивания, которые работают на массовость, а не на пользу. И мясо животных, которых кормят такими растениями, тоже беднее по своему составу. Поэтому добавки могут быть нужны сейчас как никогда раньше.