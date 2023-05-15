Старинный «метод геологов» помогает быстро поднять давление. Как он работает

Как снизить повышенное давление, знают все гипертоники: надо принять таблетку и состояние нормализуется. Но поднять давление, если оно вдруг упало, намного сложнее. Особенно если поблизости нет ни врачей, ни даже аптеки.
Опытные гипотоники рассказывают о «методе геологов», который помогает поднять давление, если в этом возникла экстренная необходимость. Его применяли во время геолого-разведочных экспедиций и на строительных объектах, находясь далеко от цивилизации, когда на ближайшие сотни километров врача было найти невозможно.
«Доктор Питер» узнал у кардиолога, что это за «метод геологов», на самом ли деле он помогает и почему.
Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт, кардиолог, гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России
Что такое метод геологов
«Если у человека резко снизилось артериальное давление, то ему в первую очередь следует принять горизонтальное положение и приподнять ноги вверх. Также очень важно обеспечить свободный доступ кислорода — открыть окно и расстегнуть рубашку, ослабить давление воротника, — объяснила врач-терапевт ФКНЦ ФМБА Светлана Мартынова. — В качестве экстренной меры можно применить и „метод геологов“ — выпить стакан воды с солью (в 250 г воды развести половину чайной ложки соли)».
Принцип работы «метода геологов» прост: излишнее потребление соли ведет к повышению артериального давления.
«Каждые 5 г соли поднимают давление на 10 пунктов. Это связано с тем, что натрий, входящий в состав поваренной соли, задерживает лишнюю влагу в организме, от чего наблюдается расширение и сужение сосудов», — говорит врач.
Как повысить давление
Существуют и другие способы нормализовать пониженное давление, отмечает врач.
«Например, можно выпить крепкий сладкий зеленый чай или кофе, 100 граммов красного сухого вина, стакан сладкого газированного напитка, принять таблетку кофеина, съесть сладкие фрукты — виноград, банан, дыню или хурму, — советует Светлана Мартынова. — Поднять давление также можно с помощью свежевыжатого морковного или свекольного сока, меда, съесть чеснок или лук (если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта), несколько кусков шоколада или горсть орехов (особенно полезны грецкие и пекан, а еще арахис):.
Почему падает давление
Кардиолог отмечает, что причин резкого понижения артериального давления у вполне здорового человека может быть несколько:
чрезмерные нервно-психологические и физические нагрузки (невроз, стресс, депрессия);
резкое изменение погоды;
переутомление и хроническая усталость;
неправильное питание;
прием определенных лекарственных препаратов.
Но нередко бывает, что гипотония (устойчивое снижение давления) — симптом острых и хронических заболеваний:
сердечная недостаточность;
анемия;
инфекционные патологии;
болезни почек,
внутреннее кровотечение.
«Кроме того, пониженное артериальное давление фиксируется у 25% женщин на ранних сроках беременности. При регулярном снижении артериального давления рекомендуется обратиться к специалисту и пройти полноценное обследование для выявления причины возникновения гипотонии», — рекомендует врач ФМБА.