Старинный «метод геологов» помогает быстро поднять давление. Как он работает

«Например, можно выпить крепкий сладкий зеленый чай или кофе, 100 граммов красного сухого вина, стакан сладкого газированного напитка, принять таблетку кофеина, съесть сладкие фрукты — виноград, банан, дыню или хурму, — советует Светлана Мартынова. — Поднять давление также можно с помощью свежевыжатого морковного или свекольного сока, меда, съесть чеснок или лук (если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта), несколько кусков шоколада или горсть орехов (особенно полезны грецкие и пекан, а еще арахис):.