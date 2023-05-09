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Кардиолог Кореневич назвала два напитка, которые могут довести до панической атаки

Есть продукты, которые способны усиливать тревожность до крайней степени. Правда, в том случае, если вы уже неспокойны. Как не усугубить свое состояние, объясняет врач.

9 мая 2023
эти продукты усиливают тревогу
Источник:
iStockphoto

По словам врача-кардиолога и кардиопсихолога Анны Кореневич, нет продуктов, которые влияли бы на тревожное расстройство. Однако некоторые из них могут усиливать тревогу, которая уже имеется в наличии. Так действуют, например, кофе и алкоголь.

Медицина

Кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

1. Кофе

Этот популярный напиток, по словам врача, на самом деле ничего не стимулирует, как принято думать. Он лишь блокирует на 30-40 минут тормозящий эффект парасимпатической нервной системы, и тем самым активируется симпатическая. В итоге артериальное давление начинает расти, а сердце — биться чаще.

«У спокойных людей, у которых нет тревоги, эти эффекты от кофе ощущаются как прилив сил и бодрости. У людей с повышенной тревожностью возникают неприятные ощущения в области сердца, усиленное сердцебиение, прилив жара и усиление тревоги. Именно поэтому существует миф, что кофе опасен для сердца. На самом деле у людей без тревоги кофе позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему», — объяснила кардиолог в своем телеграм-канале.

По мнению эксперта, две чашки кофе в день помогают снижать частоту рецидивов у людей, перенесших инфаркт, и увеличить продолжительность жизни. Правда, речь о кофе без молока и сахара.

А вот вызвать тревогу сам по себе кофе не может. И люди, которые говорят, что не могут пить его из-за сердца или давления, на самом деле должны задуматься: по словам кардиолога, этот признак может говорить о тревожном расстройстве. Стоит справиться с тревогой — и эти люди смогут пить кофе с удовольствием.

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2. Алкоголь

Многие выпивают из-за того, что алкоголь помогает им расслабиться и убрать тревогу. Но такой эффект дают небольшие дозы. При этом часто причина злоупотребления спиртным как раз и заключается в постоянной тревоге, напряжении и стрессе. И если такое состояние продолжается долго, дозы алкоголя для расслабления постепенно увеличиваются. И в один прекрасный день человек получает обратный эффект — усиление тревоги. Так действуют продукты метаболизма в организме.

«Как только алкоголь под действием ферментов печени превращается в ацетальдегид, симпатическая нервная система активируется: происходит спазм сосудов, повышается частота сердечных сокращений и давление, усиливается страх и тревога. Мои пациенты довольно часто рассказывают историю, что первый приступ панической атаки они пережили на следующий день после употребления большого количества алкоголя», — рассказала Анна Кореневич.

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От всего не убежишь

Способны усиливать тревогу и другие продукты. Среди них:

  • острые специи и приправы;

  • чеснок;

  • лук;

  • горчица;

  • пряности.

По словам специалиста, их тревожный эффект основан на стимуляции симпатической нервной системы. Однако это не повод от них отказываться. Надежнее — работать с причиной своего состояния.

«Можно пойти по пути избегания продуктов, усиливающих тревогу, но это очень сложный путь. Ведь тревогу может усиливать все, что угодно. От всего не убежишь», — заключает специалист.

Ранее Анна Кореневич рассказывала об упражнении, которое помогает избавиться от тревог и даже добавит сексуальности.

Автор текста:Анастасия Романова
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