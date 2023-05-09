Кардиолог Кореневич назвала два напитка, которые могут довести до панической атаки

А вот вызвать тревогу сам по себе кофе не может. И люди, которые говорят, что не могут пить его из-за сердца или давления, на самом деле должны задуматься: по словам кардиолога, этот признак может говорить о тревожном расстройстве. Стоит справиться с тревогой — и эти люди смогут пить кофе с удовольствием.