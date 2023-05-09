Кардиолог Кореневич назвала два напитка, которые могут довести до панической атаки

По словам врача-кардиолога и кардиопсихолога Анны Кореневич, нет продуктов, которые влияли бы на тревожное расстройство. Однако некоторые из них могут усиливать тревогу, которая уже имеется в наличии. Так действуют, например, кофе и алкоголь.
1. Кофе
Этот популярный напиток, по словам врача, на самом деле ничего не стимулирует, как принято думать. Он лишь блокирует на 30-40 минут тормозящий эффект парасимпатической нервной системы, и тем самым активируется симпатическая. В итоге артериальное давление начинает расти, а сердце — биться чаще.
«У спокойных людей, у которых нет тревоги, эти эффекты от кофе ощущаются как прилив сил и бодрости. У людей с повышенной тревожностью возникают неприятные ощущения в области сердца, усиленное сердцебиение, прилив жара и усиление тревоги. Именно поэтому существует миф, что кофе опасен для сердца. На самом деле у людей без тревоги кофе позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему», —
По мнению эксперта, две чашки кофе в день помогают снижать частоту рецидивов у людей, перенесших инфаркт, и увеличить продолжительность жизни. Правда, речь о кофе без молока и сахара.
А вот вызвать тревогу сам по себе кофе не может. И люди, которые говорят, что не могут пить его из-за сердца или давления, на самом деле должны задуматься: по словам кардиолога, этот признак может говорить о тревожном расстройстве. Стоит справиться с тревогой — и эти люди смогут пить кофе с удовольствием.
2. Алкоголь
Многие выпивают из-за того, что алкоголь помогает им расслабиться и убрать тревогу. Но такой эффект дают небольшие дозы. При этом часто причина злоупотребления спиртным как раз и заключается в постоянной тревоге, напряжении и стрессе. И если такое состояние продолжается долго, дозы алкоголя для расслабления постепенно увеличиваются. И в один прекрасный день человек получает обратный эффект — усиление тревоги. Так действуют продукты метаболизма в организме.
«Как только алкоголь под действием ферментов печени превращается в ацетальдегид, симпатическая нервная система активируется: происходит спазм сосудов, повышается частота сердечных сокращений и давление, усиливается страх и тревога. Мои пациенты довольно часто рассказывают историю, что первый приступ панической атаки они пережили на следующий день после употребления большого количества алкоголя», — рассказала Анна Кореневич.
От всего не убежишь
Способны усиливать тревогу и другие продукты. Среди них:
острые специи и приправы;
чеснок;
лук;
горчица;
пряности.
По словам специалиста, их тревожный эффект основан на стимуляции симпатической нервной системы. Однако это не повод от них отказываться. Надежнее — работать с причиной своего состояния.
«Можно пойти по пути избегания продуктов, усиливающих тревогу, но это очень сложный путь. Ведь тревогу может усиливать все, что угодно. От всего не убежишь», — заключает специалист.
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