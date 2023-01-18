«Как быть здесь и сейчас, если наш беспокойный ум все время блуждает то в прошлом, то в будущем? Если он в приятных эмоциях, то это просто здорово. А если в страхе, тревоге и обиде в придачу? То это рано или поздно приведет к плохому, и чаще всего это болезнь», — предупредила подписчиков своего телеграм-канала Анна Кореневич.

Быть здесь и сейчас, а заодно стать сексуальнее

Специалист рассказала о «простом, но гениальном» способе научиться быть здесь и сейчас. А это, в свою очередь, поможет прогнать тревогу и страх. Причем, как заверяет Анна Кореневич, это упражнение настолько мощное, что его не советуют выполнять вечером или перед сном — прилив сил может нарушить засыпание.

Делать это упражнение надо так:

Встаньте прямо. На вдохе сожмите как можно сильнее промежность и нижнюю часть живота, направьте туда все свое внимание. Про себя скажите: «Я — Мужчина» или «Я — Женщина».⠀ Держите внимание и напрягайте мышцы ровно 10 секунд. На выдохе расслабьте мышцы, отправляя мысленно энергию в стопы и дальше в землю.

Начинать врач рекомендует с 10 повторений, постепенно доведя общее количество до 100 раз в день.

— Сильное напряжение мышц и внимание на низ живота и промежность возвращают вас в реальность здесь и сейчас. Ощущение себя просто мужчиной или женщиной освобождает подсознание от негатива. Ваш беспокойный мозг переключается. Чем чаще вы выполняете упражнение, тем меньше у вас уровень тревоги и страха и тем выше уровень спокойствия и жизненной энергии, — объясняет врач.