По словам врача-кардиолога, кардиопсихолога Анны Кореневич, тревога и страх, когда нет реальной опасности, появляются тогда, когда человек сознательно или бессознательно притягивает что-то из прошлого или воображает что-то плохое в будущем. Чтобы такие эмоции посещали как можно реже или не посещали вовсе, специалист советует чаще возвращаться к реальности — научиться быть здесь и сейчас.
«Как быть здесь и сейчас, если наш беспокойный ум все время блуждает то в прошлом, то в будущем? Если он в приятных эмоциях, то это просто здорово. А если в страхе, тревоге и обиде в придачу? То это рано или поздно приведет к плохому, и чаще всего это болезнь», —
Быть здесь и сейчас, а заодно стать сексуальнее
Специалист рассказала о «простом, но гениальном» способе научиться быть здесь и сейчас. А это, в свою очередь, поможет прогнать тревогу и страх. Причем, как заверяет Анна Кореневич, это упражнение настолько мощное, что его не советуют выполнять вечером или перед сном — прилив сил может нарушить засыпание.
Делать это упражнение надо так:
Встаньте прямо.
На вдохе сожмите как можно сильнее промежность и нижнюю часть живота, направьте туда все свое внимание.
Про себя скажите: «Я — Мужчина» или «Я — Женщина».⠀
Держите внимание и напрягайте мышцы ровно 10 секунд.
На выдохе расслабьте мышцы, отправляя мысленно энергию в стопы и дальше в землю.
Начинать врач рекомендует с 10 повторений, постепенно доведя общее количество до 100 раз в день.
— Сильное напряжение мышц и внимание на низ живота и промежность возвращают вас в реальность здесь и сейчас. Ощущение себя просто мужчиной или женщиной освобождает подсознание от негатива. Ваш беспокойный мозг переключается. Чем чаще вы выполняете упражнение, тем меньше у вас уровень тревоги и страха и тем выше уровень спокойствия и жизненной энергии, — объясняет врач.
Однако, по словам Анны Кореневич, это упражнение работает не только против тревоги и страха. Если вы будете выполнять его регулярно, можно вдобавок получить массу других приятных бонусов. Причем как для женщин, так и для мужчин.
Вот какие бонусы, по словам кардиолога, это упражнение даст для женщин:
улучшение тонуса мышц промежности,
уменьшение боли и дискомфорта в критические дни,
восстановление цикла, в том числе в менопаузу,
увеличение фертильности (способности к зачатию),
заметное повышение удовольствия от интимной близости,
увеличение сексуальной привлекательности для мужчин.
А это бонусы для мужчин:
увеличение сексуального влечения,
увеличение продолжительности полового акта,
профилактика простатита и аденомы простаты,
снижение давления и нормальная работа сердца.
Если тревога мешает уснуть
Помочь может дыхательная техника «4-7-8», которую можно выполнять в любое время и в любом месте. Как говорят эксперты, фактически она действует как транквилизатор. По словам кардиолога Ольги Бокерия, у этой техники тоже много дополнительных преимуществ, включая способность понижать давление, пульс, уменьшать хронические боли.
Вот как советовал ее использовать при бессоннице сотрудник Университета штата Аризоны (США) Эндрю Вейл. Обратите внимание: нужно приложить кончик языка к небу сразу за передними верхними зубами и держать его там на протяжении всего упражнения.
в течение 4 секунд медленно вдыхайте через нос,
затем на 7 секунд задержите дыхание,
за 8 секунд плавно выдыхайте через рот, слегка поджав губы; выдох должен быть всегда вдвое дольше, чем вдох.
При использовании этой техники советуют обязательно делать вдох тихо через нос, а выдыхать громко, с небольшим свистом, через рот. Абсолютное время, которое вы тратите на каждую фазу, не имеет значения — важно лишь соотношение 4-7-8.