Нарколог Клименко назвала напиток, вызывающий зависимость быстрее, чем водка

По словам психиатра-нарколога, директора Национального научного центра наркологии Татьяны Клименко, считать пиво безопасным напитком — ошибка. Оно способно намного раньше и быстрее вызывать психологическую зависимость, чем та же водка. Связано это, по словам специалиста, с возникающей при распитии эйфории и воздействием на вкусовые рецепторы. Из-за этого такой алкоголизм еще и хуже поддается лечению.
Психиатр-нарколог, директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского, доктор медицинских наук, профессор
«Пивной алкоголизм тяжелее поддается лечению, потому что воспоминания о вкусе и запахе пива усугубляют психологическую зависимость. Эффект от пива и сигарет можно сравнить с пребыванием в зоне повышенной радиации. Сначала человек ничего не чувствует, все проблемы возникают спустя время», —
Не только психология
Помимо психологической зависимости пиво вызывает и ряд физиологических эффектов. И это влияние здоровым не назовешь.
Татьяна Клименко назвала 10 серьезных причин не увлекаться пивом. Так, этот напиток может вызывать:
Эндокринные нарушения: у мужчин увеличиваются грудные железы, у женщин грубеет голос и появляются усы.
Токсическое поражение печени. По словам нарколога, содержание токсических веществ при брожении пива превышает уровень их допустимой концентрации, например, в водке.
Похмелье, которое бывает не менее тяжелым, чем после крепкого алкоголя.
Расширение вен из-за повышенной водной нагрузки на организм.
Увеличение в размерах сердца. Врачи это называют «пивное сердце».
Нарушение сердечного ритма.
Сердечная недостаточность.
Ухудшение качества сна.
Слабость в ногах и боли в икроножных мышцах.
Сухость кожи.
И безалкогольное тоже
Казалось бы, в безалкогольном пиве не должно быть алкоголя. Но это только так кажется. Как рассказывала ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная, даже в банке нулевки есть алкоголь, а в некоторых напитках его может быть немало — примерно чайная ложка водки.
Несмотря на то что в этом напитке есть витамины группы В и он обладает низкой калорийностью, полезным его вряд ли назовешь. Безалкогольное пиво способно создавать еще большую иллюзию безопасности, чем обычное пиво, поэтому мало кто останавливается на одном бокале или банке. А с учетом того, что там есть этанол, эффект становится предсказуемым. Кроме скрытого спирта, безалкогольное пиво тоже содержит фитоэстрогены (помним про рост груди у мужчин и усы у женщин) и достаточное количество химических добавок. Кому нельзя пить даже безалкогольное пиво, читайте ЗДЕСЬ.
По словам главного психиатра-нарколога минздрава Московской области Виталия Холдина, безалкогольное пиво может повышать риск развития сахарного диабета второго типа. Это связано с большим количеством в нем легкоусвояемых углеводов, они быстро дают организму энергию и вызывают скачок сахара в крови.