Нарколог Клименко назвала напиток, вызывающий зависимость быстрее, чем водка

Несмотря на то что в этом напитке есть витамины группы В и он обладает низкой калорийностью, полезным его вряд ли назовешь. Безалкогольное пиво способно создавать еще большую иллюзию безопасности, чем обычное пиво, поэтому мало кто останавливается на одном бокале или банке. А с учетом того, что там есть этанол, эффект становится предсказуемым. Кроме скрытого спирта, безалкогольное пиво тоже содержит фитоэстрогены (помним про рост груди у мужчин и усы у женщин) и достаточное количество химических добавок. Кому нельзя пить даже безалкогольное пиво, читайте ЗДЕСЬ.