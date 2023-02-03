Многие сейчас за рулем и не хотят оставлять машину, даже отправляясь на вечеринку или встречу с друзьями. И когда остальные заказывают спиртные напитки, водители часто берут безалкогольное пиво, считая его безобидным, как квас или сок. На самом же деле даже в «нулевом» пиве есть этанол.
По словам главного психиатра-нарколога минздрава Московской области Виталия Холдина, в безалкогольном пиве содержится порядка 0,5-1% алкоголя. А с учетом того, что на одной баночке мало кто останавливается, риски очевидны.
Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Московской области, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук
- Многие думают, что такое пиво безвредно, и выпивают сразу несколько банок. В результате в организме повышается концентрация алкоголя, и он начинает негативно воздействовать на печень, почки и другие внутренние органы, —
Кстати
Как ранее объясняла психиатр-нарколог Марина Калюжная, когда количество спирта в безалкогольном пиве достигает 0,5 процента, при нехитрых подсчетах можно вычислить, что в одной железной полулитровой банке такого напитка содержится 2,25 мл спирта. А это примерно одна чайная ложка водки. Пара баночек — и уже две чайные ложки водки.
А кроме того, такой напиток может повышать риск развития сахарного диабета 2-го типа. Это связано с большим количеством в нем легкоусваиваемых углеводов — они быстро дают организму энергию и вызывают скачок сахара в крови. Именно поэтому, по словам Виталия Холдина, частое употребление такого пива приводит к проблемам с лишним весом, нарушению обмена веществ и повышенному риску развития диабета.
Другие минусы «нулевки»
По словам психиатра-нарколога Марины Калюжной, кроме «скрытого» спирта, безалкогольное пиво содержит:
фитоэстрогены — растительные соединения, сходные по строению с женским половым гормоном эстрадиолом. У мужчин фитоэстрогены могут подавлять выработку мужского полового гормона тестостерона, из-за чего начинает расти так называемый «пивной живот». А у женщин, наоборот, усиливает выработку тестостерона, в результате чего происходит гормональный сбой;
достаточно химических добавок.
Правда, в этом напитке можно найти и некоторую пользу. Среди потенциальных плюсов врач называла содержащиеся в нем витамины группы В, которые отвечают за выработку энергии в организме и метаболизм, а также антиоксиданты, борющиеся с окислительным стрессом. А одно из исследований немецких ученых показало, что безалкогольное пиво может даже снижать свертываемость крови.
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