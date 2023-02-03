Многие сейчас за рулем и не хотят оставлять машину, даже отправляясь на вечеринку или встречу с друзьями. И когда остальные заказывают спиртные напитки, водители часто берут безалкогольное пиво, считая его безобидным, как квас или сок. На самом же деле даже в «нулевом» пиве есть этанол.

По словам главного психиатра-нарколога минздрава Московской области Виталия Холдина, в безалкогольном пиве содержится порядка 0,5-1% алкоголя. А с учетом того, что на одной баночке мало кто останавливается, риски очевидны.