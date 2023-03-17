Из-за этой привычки риск тромбоза увеличивается в 2 раза даже у здоровых людей

Ученые из Каролинского института в Стокгольме недавно установили: образование тромбов в ногах также может спровоцировать некачественный сон. Чем меньше человек спит ночью, тем больше шансов, что произойдет закупорка артерий в ногах.

Так, у людей, которые привыкли спать пять и меньше часов в сутки, на 74% увеличивается риск ЗПА (заболевания периферических артерий). Чаще всего они вызваны накоплением жировых отложений в артериях. ЗПА воздействует на кровеносные сосуды, уменьшая их просвет, тем самым ограничивая приток крови к рукам, почкам, желудку и чаще всего ногам. Следовательно, в 2 раза увеличивается риск образования кровяного сгустка, говорят ученые.