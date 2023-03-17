Из-за этой привычки риск тромбоза увеличивается в 2 раза даже у здоровых людей

Пандемия коронавируса заставила практически всех узнать, что такое тромбоз. От опасного осложнения новой инфекции пострадали тысячи людей: врачи спасали их с помощью лекарств, операций, некоторым даже потребовалась ампутация. Также важно знать, что тромб может появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, различных хронических заболеваний.
Ученые из Каролинского института в Стокгольме недавно установили: образование тромбов в ногах также может спровоцировать некачественный сон. Чем меньше человек спит ночью, тем больше шансов, что произойдет закупорка артерий в ногах.
Так, у людей, которые привыкли спать пять и меньше часов в сутки, на 74% увеличивается риск ЗПА (заболевания периферических артерий). Чаще всего они вызваны накоплением жировых отложений в артериях. ЗПА воздействует на кровеносные сосуды, уменьшая их просвет, тем самым ограничивая приток крови к рукам, почкам, желудку и чаще всего ногам. Следовательно, в 2 раза увеличивается риск образования кровяного сгустка, говорят ученые.
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- Сон менее пяти часов в сутки был связан с ростом рисков ЗПА по сравнению с 7-8 часами. Сравните сами: если человек спит мало, то есть 5 часов и меньше, то риск заполучить болезнь артерий повышается до 74%. Если же он спит положенные 7-8 часов, то максимальный риск может составлять только 24%, — сказал автор исследования, доктор Шуай Юань.
Интересный факт: если вы недосыпаете ночью, то дневной сон не поможет снизить опасные риски. Человек должен спать именно так, как предусмотрено его биоритмами, то есть в темное время суток. Поэтому старайтесь наладить режим, не жертвуйте сном ради просмотра очередной серии любимого сериала, заключили ученые.
Есть ли польза в дневном сне
Спать днем положено маленьким детям, но вот что насчет взрослых? Нужно ли прилечь на кровать хотя бы на 20 минут, если совсем нет сил, или стоит подождать до вечера? Оказывается, отдых днем улучшает многие показатели организма: память, концентрацию, снижает раздражительность и повышает настроение. Как правильно спать в светлое время суток, чтобы принести пользу организму, можно прочитать ЗДЕСЬ.