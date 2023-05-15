Правило одного укуса и прогулка после еды: 5 волшебных способов снизить уровень сахара в крови

Здесь все просто: чтобы понимать, есть ли у вас какие-либо проблемы с сахаром в крови, нужно регулярно проверять свое состояние. Диабетикам важно измерять уровень сахара в крови не реже 1-2 раза в неделю . Нужно делать это и натощак, и после еды, и перед сном. В случае если ваше самочувствие ухудшилось, имеет смысл увеличить частоту измерений.