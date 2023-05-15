Правило одного укуса и прогулка после еды: 5 волшебных способов снизить уровень сахара в крови

Контролировать уровень сахара в крови необходимо для нормального самочувствия, особенно если у вас диагностирован диабет или преддиабет.
Как можно это делать? Есть пять простых средств, которые дадут отличный результат и помогут сохранить здоровье.
Сбалансированный рацион
В первую очередь обратите внимание на свой рацион. Постарайтесь выстроить режим питания: есть лучше минимум три раза в день и делать перерывы между приемами пищи примерно в 5-6 часов.
Следите за тем, чтобы не есть слишком много: после обеда вы должны чувствовать себя сытым примерно на 70-80%. Попробуйте приучить себя к правилу одного укуса: если очень хочется попробовать что-то новое за праздничным ужином, но вы уже переели, откусите всего один раз и остановитесь.
Выбор продуктов тоже очень важен. Постарайтесь разнообразить свой гарнир, используя гречку, геркулес, кукурузу, овес, маш, фасоль и бобы. Если вы диабетик, не забывайте следить за гликемическим индексом блюд. Во время каждого приема пищи ешьте сначала овощи, потом белковые продукты и лишь потом гарнир.
Спорт
Еще один важный инструмент для тех, кто хочет поддерживать здоровый уровень сахара в крови, — спорт. Попробуйте сочетать разные виды упражнений: кардио, силовые, на гибкость и на равновесие. На умеренную аэробику в идеале отвести пять дней в неделю по 20-30 минут. Ежедневно стоит уделять внимание гибкости и балансу, а на силовые тренировки лучше выделять три дня в неделю.
Кроме того, постарайтесь и в повседневную жизнь внедрить больше активности: чаще ходите пешком и попробуйте двигаться после каждого приема пищи. Речь не о полноценных тренировках после обеда: можно просто прогуляться.
Контроль и мониторинг
Здесь все просто: чтобы понимать, есть ли у вас какие-либо проблемы с сахаром в крови, нужно регулярно проверять свое состояние. Диабетикам важно измерять уровень сахара в крови не реже 1-2 раза в неделю. Нужно делать это и натощак, и после еды, и перед сном. В случае если ваше самочувствие ухудшилось, имеет смысл увеличить частоту измерений.
Даже если диабета у вас нет, все равно не стоит отказываться от ежегодного полноценного обследования. Возможно, вы даже не догадываетесь о своих проблемах со здоровьем.
Лекарства
В некоторых случаях диабетикам могут прописать препараты, которые помогут контролировать уровень сахара. Важно помнить: право назначить вам лекарство имеет только врач. Не занимайтесь самолечением и не слушайте советчиков в соцсетях. Время приема, длительность курса лечения и дозировки также может установить только врач.
Причем зачастую наиболее подходящее вам лекарство — не самое новое или дорогое, а то, которое отвечает потребностям вашего организма. Важно также понимать: лекарства так или иначе нагружают печень, поэтому не забывайте следить за состоянием этого органа.
Любознательность
Информирован — значит вооружен. Если у вас диагностировали диабет, вам нужно узнать как можно больше об этой болезни и ее скрытых опасностях. Выясните, как вам теперь стоит питаться и тренироваться. Не стесняйтесь задавать вопросы своему лечащему врачу, пишет издание