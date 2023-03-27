Тромбоз или шалят гормоны: терапевт назвала 10 причин, почему отекают ноги

Сильнее отеки заметны в тех частях тела, которые ближе к земле, поскольку на жидкость влияют силы гравитации. Поэтому чаще всего мы замечаем отеки на ногах, особенно если долго ходили, стояли или сидели.
Могут образоваться отеки к концу дня, но есть ситуации, когда ноги выглядят отекшими уже утром. Если нажать на область припухлости, временно остается ямочка, которая постепенно расправляется. В чем же причины подобного? Разобраться «Доктору Питеру» помогла заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Каменске-Уральском Татьяна Мун.
Отеки в норме и при патологии
Задержка жидкости — не всегда признак серьезной болезни. Нередко мы сами способствуем развитию отечности ног, если мало двигаемся, едим много соленых и острых продуктов, задерживающих жидкость, носим тесную обувь, давящие носки.
В некоторых случаях отечность возникает как результат физиологических изменений в организме и быстро проходит по мере изменения условий. Разберем подробнее возможные причины развития отечности ног в области ступней и лодыжек.
1. Ожидание малыша
На фоне беременности изменяется гормональный фон, что ведет к физиологической задержке лишней жидкости в теле. Это вполне нормальная, защитная реакция тела, подготовка к будущим родам. Чаще всего отечность наблюдается в области ног, рук и лица, особенно ближе к концу срока. На фоне физиологических (неопасных) отеков нет никаких жалоб и осложнений, в этом случае нужно только следовать указаниям врача.
2. Женские периоды
Многие женщины замечают, что ноги отекают в определенные фазы менструального цикла, не более одного раза в месяц. Обычно это связано с гормональными изменениями, которые типичны для женского организма. Обычно задержка воды происходит перед кровотечением, что и формирует легкую отечность. Никаких радикальных действий подобный факт не требует, отек сходит самостоятельно.
3. Прием медикаментов
Иногда задержка жидкости, особенно в области ступней, лодыжек и частично голеней, может стать побочным эффектом от приема различных медикаментов. К ним относятся препараты в таблетках для лечения диабета, средства для коррекции повышенного артериального давления, анальгетические средства, которые продаются без рецепта, например, подобный эффект выявлен у ибупрофена. Кроме того, задержку жидкости могут давать гормональные препараты.
4. Заболевания вен
Среди частых причин отеков ног нужно выделить варикозную болезнь, при которой вены теряют свой тонус, не могут полноценно возвращать из тканей кровь к сердцу из-за дефектов стенок и клапанного аппарата. Это ведет к застою крови в них, расширению вен и их извитости, скоплению жидкости в области стоп, лодыжек и голеней. Постепенно кожа над поверхностью истончается, могут возникать трофические язвы.
5. Тромбоз вен — отек на одной стороне
Если отек возникает в результате формирования тромба в области глубоких венозных сосудов голени, он может быть ограничен ступней, лодыжкой, поражается только одна сторона — левая или правая нога. В этом случае возникают также боль и изменение цвета ноги — состояние требует немедленного обращения к врачу.
6. Патологии почек
Если почки серьезно повреждены и не могут полноценно справляться с выведением продуктов метаболизма, избытка ионов и жидкости, могут возникать почечные отеки. Помимо того, что жидкость скапливается в области нижней части ног, отеки также возможны и на лице — под глазами на щеках.
7. Проблемы с сердцем
Если сердце не справляется со своими функциями по перекачиванию крови в сосудах на фоне развития застойной сердечной недостаточности, в сосудах может задерживаться избыток крови. Часть плазмы просачивается в ткани, формируя отеки.
При сердечной недостаточности отеки могут возникать в области ног и нижней части живота. Кроме того, возникают и проблемы с дыханием из-за скопления жидкости в легких. Тогда возможна одышка, кашель, ухудшение общего состояния. Подобные симптомы — повод для немедленного обращения к кардиологу.
8. Поражения печени с фиброзом
Печень активно участвует в формировании белков, которые циркулируют в плазме крови. Если печеночные клетки в большом количестве погибают, формируются нефункциональные очаги фиброза, нарушается кровообращение в области печени, страдает синтез белков и другие функции органа. Это ведет к развитию отеков в области голеней, так называемый периферический отек, и в области живота — это называют асцитом.
9. Парадоксальные сосудистые реакции
Некоторые наследственные особенности реагирования и прием определенных медикаментов может вести к развитию ангионевротического отека. Он связан с усилением проницаемости сосудов для жидкости с развитием быстрого отека определенных частей тела.
Это могут быть ноги, особенно в области лодыжек и стоп, или руки — в области кистей, наружные гениталии. Кроме того, ангионевротический отек может возникнуть в области лица, шеи и горла, что грозит опасными осложнениями, вплоть до удушья.
10. Лимфедема
Подобное осложнение возможно после лечения рака, если удалялись лимфоузлы, или при поражении крупных лимфатических сосудов конечностей паразитами, склерозом или иными процессами. Возможно и врожденное поражение лимфатических сосудов, сдавление их избытком подкожного жира, ожогами, посттравматическими рубцами. Типичен плотный, постепенно нарастающий отек ноги, который начинается от стопы и поднимается вверх, к паховой области. Подобный процесс именуют слоновостью.