Тромбоз или шалят гормоны: терапевт назвала 10 причин, почему отекают ноги

Сильнее отеки заметны в тех частях тела, которые ближе к земле, поскольку на жидкость влияют силы гравитации. Поэтому чаще всего мы замечаем отеки на ногах, особенно если долго ходили, стояли или сидели.

Могут образоваться отеки к концу дня, но есть ситуации, когда ноги выглядят отекшими уже утром. Если нажать на область припухлости, временно остается ямочка, которая постепенно расправляется. В чем же причины подобного? Разобраться «Доктору Питеру» помогла заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Каменске-Уральском Татьяна Мун.