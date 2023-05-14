Рак, нехватка витамина С и прием лекарств: врач объяснила, из-за чего появляются пигментные пятна на лице

«Основной фактор появления пигментации, повреждений кожи и преждевременного старения — действие УФ-лучей, — отмечает дерматолог. — Самое грозное осложнение от солнечных лучей — злокачественные новообразования. На участках, которые подвергались воздействию, появляются солнечное лентиго. Это доброкачественные пигментные пятна не более 5 мм в диаметре, появляющиеся на открытых участках тела. Со временем очаги лентиго могут увеличиваться в размерах и сливаться в более крупные. Цвет таких пятен обычно коричневый, а интенсивность окраски не меняется от времени года. Часто солнечное лентиго встречается у пожилых женщин».