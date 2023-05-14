Рак, нехватка витамина С и прием лекарств: врач объяснила, из-за чего появляются пигментные пятна на лице

Цвет кожи человека зависит от толщины рогового слоя, подкожной жировой клетчатки, а главное, от пигмента меланина, который вырабатывается в организме, — черно-коричневого — эумеланина и желто-красного — феомеланина. Именно их соотношение и определяет, будет кожа светлой или темной.
Но почему кожа темнеет сверх меры и на лице появляются некрасивые пятна? Как от них избавиться? Об этом рассказала дерматовенеролог.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Почему на коже появляются темные пятна
«Пигментация кожи у большинства людей распределена равномерно, но бывают состояния, когда равновесие нарушается, — объясняет дерматолог Марина Савкина. — Гиперпигментации бывают самые разные. Есть врожденные (к ним относятся невусы — родинки) и приобретенные в течение жизни».
К усиленному образованию пигмента — меланогенезу, могут приводить различные повреждения кожных покровов, отмечает эксперт. Также причины появления темных пятен:
травмы, воспалительные процессы и даже стресс;
прием пероральных комбинированных контрацептивов;
заболевания щитовидной железы и яичников;
болезнь Аддисона;
опухолевые процессы.
А главное — солнце
«Основной фактор появления пигментации, повреждений кожи и преждевременного старения — действие УФ-лучей, — отмечает дерматолог. — Самое грозное осложнение от солнечных лучей — злокачественные новообразования. На участках, которые подвергались воздействию, появляются солнечное лентиго. Это доброкачественные пигментные пятна не более 5 мм в диаметре, появляющиеся на открытых участках тела. Со временем очаги лентиго могут увеличиваться в размерах и сливаться в более крупные. Цвет таких пятен обычно коричневый, а интенсивность окраски не меняется от времени года. Часто солнечное лентиго встречается у пожилых женщин».
При воздействии солнца на открытых участках кожи появляются симметричные пигментации — мелазмы. Часто они возникают при беременности или гормональной терапии.
Эти болезни вызывают появление пятен на коже
«Поствоспалительная пигментация может появляться при акне, атопическом дерматите и других кожных заболеваниях, после укуса насекомых, а также после перенесенного отрубевидного лишая, бактериальных поражений кожи, — объясняет Марина Савкина. — Пятна могут появиться и из-за приема фотосенсибилизирующих препаратов: КОК, антибиотиков тетрациклинов, сульфаниламидов, фторхинолонов, гризеофульвинов, антигипертензивных средств, НПВС и других».
Когда проблемы из-за питания
«В редких случаях проблема с пигментацией может возникать из-за дефицита нутриентов, которые влияют на активность ферментов и образование пигмента. Например, витаминов группы В1, В2, С, меди, железа, цинка. В целом в здоровом состоянии организм получает достаточно необходимых витаминов и микроэлементов для синтеза меланина», — говорит дерматолог.
А иногда это особенность организма
«К генетической пигментации относятся веснушки, — обращает внимание доктор. — Они проявляются сезонно на открытых участках тела у людей, чьи меланоциты распределяются в коже не равномерно, а группами. Другими словами, у обладателей веснушек в коже есть «дыры», оставшиеся без защиты.
Причиной периорбитальной гиперпигментации — пятен вокруг глаз — может быть наследственный фактор или болезни, например, атопический дерматит или аллергия.
Как избавиться от темных пятен на лице
«Меланогенез — образование пигмента — процесс сложный, — объясняет Марина Савкина. — Это часть процесса адаптации, в котором участвует не только кожа. Поэтому бороться с „пятнистой“ кожей может быть непросто. Для начала нужно понять, что вызвало изменения, изучить глубину залегания пигмента. От этого зависит эффективность лечения. Дерматолог делает это при помощи дерматоскопа».
Поэтому при появлении темных пятен на коже так важно качественное своевременное обследование. Особенно это важно, если они — следствие развития опухоли или гормональных нарушений.
«Иногда требуется сдать общий анализ крови, сделать исследования на оценку уровня железа и ферритина, получить консультации эндокринолога и терапевта. При необходимости — сделать биопсию кожи. Если основное заболевание будет под контролем, это может привести и к улучшению состояния кожи», — говорит врач.
Как отбелить лицо
«Убрать можно поствоспалительные пигментации с помощью косметических процедур, — обращает внимание Мария Савкина. — Применяются сеансы депигментации, например селективный фототермолиз, или местные средства, отшелушивающие процедуры: пилинги, микродермабразия, лазер».
В некоторых случаях используются пигменты, корректирующие цвет, — так называемый косметический камуфляж.
«Но без солнцезащитного средства все отбеливающие процедуры будут бесполезны, зато побочные эффекты в виде увеличения числа и размера пятен вполне вероятны, — предупреждает дерматолог. — Осветляющих компонентов много. Главное при выборе — они не должны содержать ртуть, гидрохинон и фенол из-за их токсичности. К списку активных полезных компонентов можно отнести целый ряд кислот — азелаиновая, койевая, аскорбиновая, феруловая и гликолевая, а также арбутин и ниацинамид».
Важна защита от УФ-лучей
«Защита от солнца требуется при УФ-индексе 3 и выше, посмотреть его можно на погодных сайтах в вашем регионе, — рассказывает Мария Савкина. — В солнечную погоду носите закрытую одежду, шляпу, солнцезащитные очки, используйте средства с SPF. Это поможет уменьшить воспаление в местах пигментации. Барьерную функцию кожи укрепляют увлажняющими и смягчающими средствами».
Важная информация: УФ-фильтры, входящие в состав солнцезащитных средств, делятся на химические и физические. Последние рекомендуются детям и всем, у кого есть заболевания кожи или она просто чувствительная. Наиболее известные из них — оксиды титана и цинка.
Эксперт отмечает, что сейчас активно обсуждается роль биодобавок с антиоксидантами в борьбе с пигментацией.
«Хорошую эффективность показали глутатион и другие антиоксиданты, — говорит врач. — Но нужно быть осторожными с высокими дозами: последние исследования показали, что передозировка может повысить риск онкозаболеваний».