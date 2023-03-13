Откуда берутся черные точки, прыщи, родинки, веснушки? И надо ли переживать по этому поводу

Узелки и кисты

Иногда угревая сыпь может осложняться различными дополнительными проблемами. Например, могут образовываться узелки — это большие дефекты кожи, которые развиваются, когда поры забиваются. Кожное сало смешивается с отмершими клетками кожи и бактериями, которые затем попадают глубоко в кожу.

Избыток жировых субстанций и бактерий провоцирует инфекции и воспаление внутри кожи. Этот тип дефекта может приводить к шрамам, если человек будет давить прыщи.