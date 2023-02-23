Как избавиться от веснушек: эта хитрость сработает, если начать действовать прямо сейчас

Об обладателях веснушек говорят, что они «поцелованные солнышком». Но сами люди с эфелидами — так по-научному называются мелкие пигментные пятна — не всегда рады подобным особенностям внешности. Нередко для удаления веснушек или их маскировки в ход идут декоративная косметика, пилинги, сомнительные отбеливающие составы и более серьезные косметические процедуры. Но стоит ли бороться с веснушками? И как устранить их без вреда для здоровья? Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-дерматологом СМ-Клиники Аленой Романовой.
Не только на лице, но и по телу
Эфелиды — это мелкие пятнышки, локализованные в области лица и тела. На лице преимущественно проявляются на лбу, вокруг губ и на носу, щеках. На теле — в области декольте и на руках.
Веснушки возможны как у женщин, так и у мужчин, у детей они становятся заметными примерно с 3–4 лет. Особенно часто от веснушек страдают подростки — в период пубертата синтез меланина очень активный, особенно в ответ на влияние солнечного света.
Особенности веснушек
Пятнышки имеют округлую форму, однородную окраску, размер не более 1–2 мм. Чаще всего с веснушками сталкиваются шатены, блондины и рыжеволосые, с первым и вторым фототипом. Страдают открытые участки тела, пигментация проявляется сильнее под влиянием ультрафиолетовых лучей. Чем выше доза, тем темнее веснушки. Зимой, когда солнца мало, они бледнеют и даже временно пропадают.
Патологией эти элементы не считают, но для многих обладателей эфелид это серьезный косметический дефект, от которого хочется избавиться. Но делать это нужно правильно, чтобы не усилить пигментацию и не нанести вреда коже.
Чего делать не стоит
Небезопасно использовать различные отбеливающие рецепты из Интернета, агрессивные пилинги и кислоты. Они могут спровоцировать дерматит, ожоги кожи и усиление пигментации. В худшем случае возможно развитие рубцов, аллергии и воспалительных участков с нагноением. Чтобы уменьшить проявления на лице и теле, стоит заранее, еще с конца зимы, позаботиться о профилактике веснушек.
Самое основное — это устранять пигментированные участки на коже под руководством опытного косметолога. Он поможет подобрать эффективные и безопасные методы борьбы.
Легче предупредить, чем устранить
Всегда проще предупредить развитие пигментации, чем потом устранять уже проявившиеся веснушки. Поэтому стоит позаботиться о полноценной защите кожи на лице и других открытых участках тела от ультрафиолета. Важно применять солнцезащитные спреи или кремы с первых солнечных дней.
Дополнить уход могут различные продукты с высоким уровнем витамина С, предупреждающего пигментацию на коже. Полезно ежедневно есть киви, капусту, яблоки, перец, клюкву, цитрусы, смородину и т.д. Стоит избегать при использовании косметических средств различных аромамасел, поскольку они провоцируют усиленную пигментацию кожи.
Также рекомендуется в течение сезона яркого солнца воздерживаться от химических пилингов и лазерных процедур, коагуляции сосудов в области лица. В комбинации с воздействием ультрафиолета это может провоцировать кожные патологии и усиленную пигментацию в области веснушек.
Если же вы пропустили период, когда проявилась активность солнца, стоит обратиться за консультацией к косметологу. Врач подберет различные эффективные препараты, которые могут уменьшить выраженность пигментации.
Домашний уход за кожей с веснушками
В дополнение к процедурам, которые назначит врач-косметолог, можно также использовать домашний уход. Сразу после проведения отбеливающих процедур повышается чувствительность кожи к ультрафиолету. Важно также достаточное увлажнение кожи, чтобы она могла активно восстанавливаться после воздействия косметических процедур.
Для того, чтобы осветлять кожу, используются достаточно активные средства, которые могут приводить к пересушиванию эпителия, повышению ее чувствительности. Кроме того, сами веснушки провоцирует солнечный свет. Чтобы сократить его влияние на кожу, начните уход за ней уже сейчас, утром умывайтесь деликатными средствами, которые не сушат кожу и которые вам поможет подобрать косметолог. Перед выходом на улицу обязательно используйте защитный крем с достаточной защитой SPF, нанося его на кожу.
Крайне осторожно стоит относиться к многочисленным «отбеливающим» рецептам. Они не только неэффективны, но и могут навредить вам, если есть склонность к аллергии или раздражению кожи. Различные домашние маски не в силах отбелить веснушки, а вот вызвать красные пятна, шелушение и раздражение они вполне способны.