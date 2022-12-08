Проблемы с кожей, глазами и еще 3 заболевания, которые чаще всего бывают у рыжих людей

Эти люди выделяются из толпы. Огненные волосы, милые веснушки на лице — все это делает внешность очень выразительной. Но, к сожалению, гены, отвечающие за рыжий цвет волос, могут предрасполагать к определенным патологиям.