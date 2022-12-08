Рыжие люди
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Истинно рыжих людей не так много. Всего насчитывается не более 2% носителей гена, придающего волосам медно-рыжий, огненный оттенок. Чаще всего цвет волос комбинируется с бледной тонкой кожей и веснушками кофейного или несколько более темного цвета.

Важно понимать — подобные особенности во внешности кодируются генами, они же формируют и определенные особенности здоровья. Вместе со специалистами «Доктор Питер» выяснил, каких патологий более всего стоит опасаться рыжеволосым и почему.

Елена Парецкая
Елена Парецкая
аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)

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В родне должны быть рыжие

Такой небольшой процент рыжеволосых людей объясняется достаточно просто. Для того чтобы на свет появился рыжеволосый малыш, необходимо, чтобы хотя бы один родитель был носителем особого гена — его ученые назвали MC1R. Он кодирует особый тип меланина, имеющий медно-рыжий оттенок, — феомеланин. Именно его накопление в клетках эпителия и волосах придает им специфический оттенок. Появился этот ген по меркам эволюции относительно недавно — около 200 тыс. лет назад.

Помимо специфической внешности, люди с этим геном имеют еще и особенности в функционировании организма. Это связано с тем, что ген отвечает не только за пигментацию, но и за некоторые другие метаболические особенности людей-носителей.

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У рыжеволосых есть преимущества

Ученые много лет изучают особенности функционирования организма людей с разными типами кожи и цветом волос. Они пришли к определенным выводам в отношении людей — носителей гена рыжих волос. У таких людей практически не бывает дефицита витамина D, крайне редко они страдают рахитом и жалуются на проблемы с суставами (артриты, артрозы).  

Есть данные о том, что генетически у этих людей выделяется большее количество гормона радости и удовольствия — эндорфина. Также есть данные о том, что мужчины с рыжими волосами меньше страдают от онкологических болезней половой сферы. Так, у них на 50% реже выявляется рак яичек или опухоли простаты. И еще один приятный бонус — эти люди седеют гораздо позднее других. Цвет волос постепенно становится менее ярким, тускнеет, приобретая более светлый, а только потом — седой оттенок.

5 проблем здоровья рыжих людей

Однако думать о том, что из-за своего особого гена эти люди защищены от проблем со здоровьем, не стоит. Рыжеволосые имеют и определенные, повышенные в несколько раз по сравнению с другими, риски развития определенных патологий. Среди них врачи и ученые выделяют 5 ключевых проблем.

Денис Барбинов
Денис Барбинов
дерматология, косметология, трихология

дерматовенеролог, трихолог, косметолог

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1. Чаще бывает рак кожи

К сожалению, люди с тонкой и светлой кожей, рыжим цветом волос имеют повышенный риск развития меланомы. Это связано с тем, что в клетках эпителия немного защитного пигмента меланина, он не такой насыщенный и меньше защищает от агрессивного УФ-излучения. Поэтому рыжим важно следить за своим телом, особенно в период повышенной активности солнца, защищая кожу кремами с высоким уровнем SPF, избегая длительного пребывания на открытом солнце.

2. Аллергия, грибок, дерматит

Опять же, за счет специфической структуры кожи и ее тонкости, ранимости, люди — носители гена «рыжести» чаще страдают от различных проблем — контактных, аллергических дерматитов, эрозий, грибковой патологии и различных высыпаний. Им нужно очень тщательно, индивидуально подбирать уходовую косметику, чтобы не сталкиваться с негативными реакциями эпителия на компоненты.

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3. Сухость глаз и усталость

Есть у рыжеволосых людей и особенности в строении глаз — их роговица более тонкая, чувствительная, кожа век и слизистые глаз склонны к раздражению. Поэтому эти люди чаще страдают от синдрома сухого глаза, усталости, проблем со зрением. Глаза быстрее пересыхают, что провоцирует раздражение, конъюнктивиты, покраснение. Если человеку нужна коррекция зрения, ему гораздо сложнее привыкать к линзам, чаще рыжеволосые отдают предпочтение очкам.

Ольга Данилова
Ольга Данилова
неврология

Врач-невролог высшей квалификационной категории «СМ-Клиника»

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4. Нервная система — легковозбудима

У людей с рыжим цветом волос более возбудимая нервная система. С раннего детства это непоседливые, активные и неугомонные дети. Нередко им незаслуженно ставят диагноз гиперактивности, нередко еще и с дефицитом внимания.

Однако далеко не всегда подобная активность реально выливается в серьезные проблемы, зачастую это просто особенность личности. Но иногда возможны и серьезные проблемы — неврозы, острые реакции на стресс.

5. Чувствуют боль острее

Люди с геном MC1R имеют сниженный болевой порог, из-за этого они чувствуют боль сильнее — это уже доказано учеными. По мнению некоторых исследователей, при расчете дозы анестезии при операциях и манипуляциях им необходимо повышать норму на 10-20%. Однако этот факт еще требует проверки с учетом индивидуальных особенностей человека.

Алена Парецкая