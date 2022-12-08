Истинно рыжих людей не так много. Всего насчитывается не более 2% носителей гена, придающего волосам медно-рыжий, огненный оттенок. Чаще всего цвет волос комбинируется с бледной тонкой кожей и веснушками кофейного или несколько более темного цвета.
Важно понимать — подобные особенности во внешности кодируются генами, они же формируют и определенные особенности здоровья. Вместе со специалистами «Доктор Питер» выяснил, каких патологий более всего стоит опасаться рыжеволосым и почему.
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
В родне должны быть рыжие
Такой небольшой процент рыжеволосых людей объясняется достаточно просто. Для того чтобы на свет появился рыжеволосый малыш, необходимо, чтобы хотя бы один родитель был носителем особого гена — его ученые назвали MC1R. Он кодирует особый тип меланина, имеющий медно-рыжий оттенок, — феомеланин. Именно его накопление в клетках эпителия и волосах придает им специфический оттенок. Появился этот ген по меркам эволюции относительно недавно — около 200 тыс. лет назад.
Помимо специфической внешности, люди с этим геном имеют еще и особенности в функционировании организма. Это связано с тем, что ген отвечает не только за пигментацию, но и за некоторые другие метаболические особенности людей-носителей.
У рыжеволосых есть преимущества
Ученые много лет изучают особенности функционирования организма людей с разными типами кожи и цветом волос. Они пришли к определенным выводам в отношении людей — носителей гена рыжих волос. У таких людей практически не бывает дефицита витамина D, крайне редко они страдают рахитом и жалуются на проблемы с суставами (артриты, артрозы).
Есть данные о том, что генетически у этих людей выделяется большее количество гормона радости и удовольствия — эндорфина. Также есть данные о том, что мужчины с рыжими волосами меньше страдают от онкологических болезней половой сферы. Так, у них на 50% реже выявляется рак яичек или опухоли простаты. И еще один приятный бонус — эти люди седеют гораздо позднее других. Цвет волос постепенно становится менее ярким, тускнеет, приобретая более светлый, а только потом — седой оттенок.
5 проблем здоровья рыжих людей
Однако думать о том, что из-за своего особого гена эти люди защищены от проблем со здоровьем, не стоит. Рыжеволосые имеют и определенные, повышенные в несколько раз по сравнению с другими, риски развития определенных патологий. Среди них врачи и ученые выделяют 5 ключевых проблем.
дерматовенеролог, трихолог, косметологЛичный сайт
1. Чаще бывает рак кожи
К сожалению, люди с тонкой и светлой кожей, рыжим цветом волос имеют повышенный риск развития меланомы. Это связано с тем, что в клетках эпителия немного защитного пигмента меланина, он не такой насыщенный и меньше защищает от агрессивного УФ-излучения. Поэтому рыжим важно следить за своим телом, особенно в период повышенной активности солнца, защищая кожу кремами с высоким уровнем SPF, избегая длительного пребывания на открытом солнце.
2. Аллергия, грибок, дерматит
Опять же, за счет специфической структуры кожи и ее тонкости, ранимости, люди — носители гена «рыжести» чаще страдают от различных проблем — контактных, аллергических дерматитов, эрозий, грибковой патологии и различных высыпаний. Им нужно очень тщательно, индивидуально подбирать уходовую косметику, чтобы не сталкиваться с негативными реакциями эпителия на компоненты.
3. Сухость глаз и усталость
Есть у рыжеволосых людей и особенности в строении глаз — их роговица более тонкая, чувствительная, кожа век и слизистые глаз склонны к раздражению. Поэтому эти люди чаще страдают от синдрома сухого глаза, усталости, проблем со зрением. Глаза быстрее пересыхают, что провоцирует раздражение, конъюнктивиты, покраснение. Если человеку нужна коррекция зрения, ему гораздо сложнее привыкать к линзам, чаще рыжеволосые отдают предпочтение очкам.
4. Нервная система — легковозбудима
У людей с рыжим цветом волос более возбудимая нервная система. С раннего детства это непоседливые, активные и неугомонные дети. Нередко им незаслуженно ставят диагноз гиперактивности, нередко еще и с дефицитом внимания.
Однако далеко не всегда подобная активность реально выливается в серьезные проблемы, зачастую это просто особенность личности. Но иногда возможны и серьезные проблемы — неврозы, острые реакции на стресс.
5. Чувствуют боль острее
Люди с геном MC1R имеют сниженный болевой порог, из-за этого они чувствуют боль сильнее — это уже доказано учеными. По мнению некоторых исследователей, при расчете дозы анестезии при операциях и манипуляциях им необходимо повышать норму на 10-20%. Однако этот факт еще требует проверки с учетом индивидуальных особенностей человека.