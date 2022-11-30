Из стресса есть два выхода: психолог Квитко объяснила, какой выбрать в конкретной ситуации
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С ситуациями, которые могут вызвать стресс, мы встречаемся каждый день: причиной могут быть проблемы на работе, ссоры с близкими, плохая успеваемость детей в школе, да и про личную жизнь нельзя забывать. Негативные эмоции заставляют надпочечники вырабатывать гормон кортизол — его еще называют «гормоном стресса». Чем больше кортизола, тем сильнее от этого страдает наш организм.

Может появиться слабость, бессонница, мучительные головные боли, а настроение будет постоянно «скакать». Если стресс затянется, то возникает риск развития невроза или депрессии.

Светлана Квитко
Светлана Квитко
Психология

Коуч ACC ICF. Член Международной федерации коучинга ICF. Магистрант Московского института психоанализа «Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование»

Карточка эксперта

Каким бывает стресс

— Есть и хорошие новости! Какой бы ни была тяжелой стрессовая ситуация, человеческий организм может справиться с любыми трудностями. Мы намного сильнее, чем привыкли думать. К такому выводу уже давно пришел канадский эндокринолог Ганса Селье после своих многочисленных исследований, — говорит Светлана Квитко.

Все стрессовые ситуации можно разделить на:

  • эмоционально положительные и отрицательные;

  • кратковременные (острые) и хронические (долгосрочные);

  • физиологические и психоэмоциональные.

Опаснее всего оставлять без внимания именно долгосрочные стрессовые ситуации — они могут приводить к развитию депрессии и нервному истощению. И здесь зачастую без помощи специалиста не обойтись. Некоторым может потребоваться и медикаментозное лечение.

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Важнее всего — ваше восприятие

Современные исследования показывают, что один из важнейших факторов стрессоустойчивости — это выбор копинг-стратегии.

— Копинг-стратегия — это способ управления стрессом, который человек выбирает в ситуации, воспринимаемой им как угроза собственному здоровью или благополучию, — поясняет Светлана Квитко.

Так, оказавшись в стрессовой ситуации, важно постараться ответить себе на достаточно простой вопрос: «Находится ли данная проблема в зоне моего влияния?»

Если ответ положительный, то тогда действия будут проблемно-ориентированные, направленные на решение этой проблемы. Например, вы поругались с близким человеком. Но в ваших силах купить вкусный торт, приехать к нему вечером и обо всем спокойно поговорить по душам.

Если же ответ отрицательный, то фокус своего внимания важно сместить в сторону эмоционально-ориентированной направленности. И постараться снизить уровень собственного эмоционального напряжения. Так, вы расстроены из-за того, что собака сгрызла ваши любимые туфли. Те самые туфли, на которые вы так долго откладывали и которые так долго искали. Можно злиться сколько угодно, ругать себя, провинившегося питомца, итог один: туфли уже не вернешь. Значит, надо подумать о здоровье — туфли вы уже все равно потеряли, а вот здоровье в ваших руках.

— Подобное поведение относится к пассивному копингу. Оно не способно решить проблему, но дает возможность сохранить психическое здоровье, — говорит эксперт.

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Как может маскироваться стресс

Конечно, нас беспокоят и проблемы посерьезнее, чем съеденные туфли. Человек может адаптироваться и жить в продолжительной стрессовой ситуации и не замечать, как он влияет на нас. Однако это заблуждение — изменения все же неизбежны.

Стресс могут выдавать следующие признаки:

  1. невозможность сосредоточится;

  2. раздражительность, беспокойство, злость по малейшему поводу;

  3. проблемы со сном (долгое засыпание, бессонница);

  4. внезапные полярные эмоции (смех, слезы без особых причин);

  5. проблемы с аппетитом;

  6. хроническая усталость, которая не покидает даже после сна.

— К неожиданному проявлению реакции на стресс можно отнести, например, безразличие. То есть человек равнодушен к тому, что раньше его заставляло улыбаться или печалиться. Наш организм защищается, ограждая свою психику от дополнительных эмоций, ведь ей сейчас и так тяжело, — поясняет Светлана Квитко.

Берегите себя, никогда не отмахивайтесь даже от «безобидных» симптомов, например усталости и раздражительности. Ведь здоровье — это и правда самое дорогое, что у нас есть, как бы банально это ни звучало, заключила психолог.

Софья Хромова