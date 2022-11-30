Из стресса есть два выхода: психолог Квитко объяснила, какой выбрать в конкретной ситуации

Важнее всего — ваше восприятие

Современные исследования показывают, что один из важнейших факторов стрессоустойчивости — это выбор копинг-стратегии.

— Копинг-стратегия — это способ управления стрессом, который человек выбирает в ситуации, воспринимаемой им как угроза собственному здоровью или благополучию, — поясняет Светлана Квитко.

Так, оказавшись в стрессовой ситуации, важно постараться ответить себе на достаточно простой вопрос: «Находится ли данная проблема в зоне моего влияния?»

Если ответ положительный, то тогда действия будут проблемно-ориентированные, направленные на решение этой проблемы. Например, вы поругались с близким человеком. Но в ваших силах купить вкусный торт, приехать к нему вечером и обо всем спокойно поговорить по душам.

Если же ответ отрицательный, то фокус своего внимания важно сместить в сторону эмоционально-ориентированной направленности. И постараться снизить уровень собственного эмоционального напряжения. Так, вы расстроены из-за того, что собака сгрызла ваши любимые туфли. Те самые туфли, на которые вы так долго откладывали и которые так долго искали. Можно злиться сколько угодно, ругать себя, провинившегося питомца, итог один: туфли уже не вернешь. Значит, надо подумать о здоровье — туфли вы уже все равно потеряли, а вот здоровье в ваших руках.

— Подобное поведение относится к пассивному копингу. Оно не способно решить проблему, но дает возможность сохранить психическое здоровье, — говорит эксперт.