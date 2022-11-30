Из стресса есть два выхода: психолог Квитко объяснила, какой выбрать в конкретной ситуации

С ситуациями, которые могут вызвать стресс, мы встречаемся каждый день: причиной могут быть проблемы на работе, ссоры с близкими, плохая успеваемость детей в школе, да и про личную жизнь нельзя забывать. Негативные эмоции заставляют надпочечники вырабатывать гормон кортизол — его еще называют «гормоном стресса». Чем больше кортизола, тем сильнее от этого страдает наш организм.
Может появиться слабость, бессонница, мучительные головные боли, а настроение будет постоянно «скакать». Если стресс затянется, то возникает риск развития невроза или депрессии.
Коуч ACC ICF. Член Международной федерации коучинга ICF. Магистрант Московского института психоанализа «Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование»Карточка эксперта
Каким бывает стресс
— Есть и хорошие новости! Какой бы ни была тяжелой стрессовая ситуация, человеческий организм может справиться с любыми трудностями. Мы намного сильнее, чем привыкли думать. К такому выводу уже давно пришел канадский эндокринолог Ганса Селье после своих многочисленных исследований, — говорит Светлана Квитко.
Все стрессовые ситуации можно разделить на:
эмоционально положительные и отрицательные;
кратковременные (острые) и хронические (долгосрочные);
физиологические и психоэмоциональные.
Опаснее всего оставлять без внимания именно долгосрочные стрессовые ситуации — они могут приводить к развитию депрессии и нервному истощению. И здесь зачастую без помощи специалиста не обойтись. Некоторым может потребоваться и медикаментозное лечение.
Важнее всего — ваше восприятие
Современные исследования показывают, что один из важнейших факторов стрессоустойчивости — это выбор копинг-стратегии.
— Копинг-стратегия — это способ управления стрессом, который человек выбирает в ситуации, воспринимаемой им как угроза собственному здоровью или благополучию, — поясняет Светлана Квитко.
Так, оказавшись в стрессовой ситуации, важно постараться ответить себе на достаточно простой вопрос: «Находится ли данная проблема в зоне моего влияния?»
Если ответ положительный, то тогда действия будут проблемно-ориентированные, направленные на решение этой проблемы. Например, вы поругались с близким человеком. Но в ваших силах купить вкусный торт, приехать к нему вечером и обо всем спокойно поговорить по душам.
Если же ответ отрицательный, то фокус своего внимания важно сместить в сторону эмоционально-ориентированной направленности. И постараться снизить уровень собственного эмоционального напряжения. Так, вы расстроены из-за того, что собака сгрызла ваши любимые туфли. Те самые туфли, на которые вы так долго откладывали и которые так долго искали. Можно злиться сколько угодно, ругать себя, провинившегося питомца, итог один: туфли уже не вернешь. Значит, надо подумать о здоровье — туфли вы уже все равно потеряли, а вот здоровье в ваших руках.
— Подобное поведение относится к пассивному копингу. Оно не способно решить проблему, но дает возможность сохранить психическое здоровье, — говорит эксперт.
Как может маскироваться стресс
Конечно, нас беспокоят и проблемы посерьезнее, чем съеденные туфли. Человек может адаптироваться и жить в продолжительной стрессовой ситуации и не замечать, как он влияет на нас. Однако это заблуждение — изменения все же неизбежны.
Стресс могут выдавать следующие признаки:
невозможность сосредоточится;
раздражительность, беспокойство, злость по малейшему поводу;
проблемы со сном (долгое засыпание, бессонница);
внезапные полярные эмоции (смех, слезы без особых причин);
проблемы с аппетитом;
хроническая усталость, которая не покидает даже после сна.
— К неожиданному проявлению реакции на стресс можно отнести, например, безразличие. То есть человек равнодушен к тому, что раньше его заставляло улыбаться или печалиться. Наш организм защищается, ограждая свою психику от дополнительных эмоций, ведь ей сейчас и так тяжело, — поясняет Светлана Квитко.
Берегите себя, никогда не отмахивайтесь даже от «безобидных» симптомов, например усталости и раздражительности. Ведь здоровье — это и правда самое дорогое, что у нас есть, как бы банально это ни звучало, заключила психолог.