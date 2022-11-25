Цифровизация и слезы: что такое синдром сухого глаза и почему он есть почти у всех

Массаж для век и другие методы

Лечение ССГ может быть физиотерапевтическим, хирургическим и медикаментозным. По словам Константина Слепых, для медикаментозного на сегодня известно минимум 48 наименований различных капель. Хирургия — это крайняя мера: так, например, воздействуют на слезную точку, чтобы уменьшить отток слезной жидкости. Но самое основное, с чем пациенты будут сталкиваться, — это физиотерапевтические методы.

— Физиотерапия — это, например, тепловые компрессы, — говорит эксперт. — Мы развили тему прогрева и массажа век. В клинике есть специальный прибор — тепловые очки с функцией массажа. Температура 45 градусов прогревает веки и после этого улучшается ток жирового секрета из мейбомиевых желез. Еще один современный метод — это IPL-терапия. Но лазер, к сожалению, в области офтальмологии пока малорентабелен, хотя в комплексе с косметологией он действительно улучшает качество слезной пленки. Ну и ручной массаж стеклянными палочками пока никто не отменял.

Также он напомнил про склеральные линзы, которые пока еще можно считать новинкой в офтальмологии. Помимо коррекции зрения их сейчас стали использовать и при лечении ССГ — особенно у тех, кто носит контактные линзы, так как по сути это своего рода «аквариум» для глаза.

— Окончательно от ССГ избавиться, к сожалению, нельзя, — говорит Олеся Арнольд, — но его лечат. В нашей клинике проводится консервативная терапия и хирургическое лечение. Консервативная терапия — это препараты искусственной слезы. В зависимости от выраженности ССГ, они могут быть жидкой или гелевой структуры. При более выраженных кератозах назначаются мазевые формы препаратов с витамином А. Хирургическое лечение применяется при изменениях век (завороты, вывороты, трихиаз), что может быть причиной возникновения кератоза, и проводится без отмены консервативной терапии. При дефиците слезопродукции устанавливаются «заглушки» (окклюдеры) в слезные точки — это блокирует отток слезы в носослезный канал и позволяет сохранить ее на поверхности глаза.

— Основной принцип лечения: от простого к сложному, — добавила Владислава Фомичева. — На начальном этапе при легких формах назначают лубриканты и слезозаменители, затем при средних формах ССГ нужен переход на густые капли и гели. Если мы имеем дело с нарушением состава слезы и слезной пленки, то пациентов надо обучить самим делать компрессы, стимулирующие мейбомиевые железы. В комплексной терапии возможны БАДы с Омега-3, так как они положительно влияют на уровень липидов в слезной пленке. Иногда назначают препараты, влияющие на секрет желез. При тяжелых формах, связанных с дефицитом слезной продукции, применяются иммуносупрессанты, глюкокортикоиды, устанавливаются в нижних слезных точках окклюдеры. Из инноваций могу назвать интраназальную стимуляцию, когда через внешнее устройство стимулируют слизистую оболочку носа и таким образом увеличивают продукцию слезы. Да, это заболевание неизлечимо, но врачи сейчас идут к все большему улучшению качества жизни пациентов, к работе с цифровыми технологиями без дискомфорта.

Екатерина Мунтьянова отметила, что синдром лечится поэтапно. Первым шагом в профилактике и лечении лёгких форм является изменение образа жизни, как бы скучно это ни звучало. Врачи рассказывают о провоцирующих ССГ факторах и возможностях снижения их влияния на глаза, о гигиене век, тепловых компрессах, массаже век, увеличении содержания витамина А и омега-3 в рационе.

— Лечение начинаем с капель, переходя по необходимости от более жидкой их консистенции к более вязкой, — сообщила она. — При средне-тяжелых случаях используем более серьезные средства —глюкокортикоиды местно короткими курсами, иммунодепрессанты в каплях, окклюдеры слезных точек. Если есть признаки хронического блефарита, могут назначаться антибиотики и системные препараты. Для терапии тяжелых случаев может потребоваться хирургическое вмешательство.