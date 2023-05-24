10 вариантов полезных завтраков, которые помогут выполнить дневную норму по овощам

Во многих магазинах сегодня продаются буррито — лепешки из белой или цельнозерновой муки, похожие на тонкий лаваш, но более тягучие. В них можно завернуть кусочки куриной грудки с листьями салата, помидором и огурцом, сладким перцем и сыром. Такой завтрак можно взять с собой, если вы опаздываете, и съесть по дороге.