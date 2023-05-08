Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Мгновенный тест по картинке: выбери любимый овощ и узнай о своем характере

Это не займет много времени — просто кликните по картинке с любимым овощем и узнайте о себе чуть больше.

8 мая 2023
овощи польза вред тест
Источник:
iStockphto

Мы обычно любим фрукты, а овощей едим не так уж много. Хотя врачи не устают напоминать о их пользе для здоровья. Овощи в ежедневном рационе — это способ похудеть, снизить аппетит, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, не говоря уже о полученных витаминах.

Если говорить о самых популярных овощах, то первые места, пожалуй, займут картофель, морковь и лук. Хотя даже ценителей брокколи найдется немало. Именно то, какие овощи вы покупаете чаще всего и чаще других кладете в свою тарелку, может рассказать о вашем характере.

Психологи издания JagranJosh предлагают выбрать одну картинку из восьми и узнать о себе чуть больше.

ТЕСТПройден 1610 раз
1 / 1

Выбери свой любимый овощ.

  • Картофель

  • Помидор

  • Брокколи

  • Морковь

  • Салатная зелень

  • Кукуруза

  • Перец

  • Грибы (конечно, не овощ, но все же)

Пройдите другие тесты от «Доктора Питера»

Выбери фрукт и узнай скрытые черты своего характера

Мгновенный тест на скрытые черты характера: выберите картинку с пляжем, который вам нравится

Как узнать, насколько низкая у вас самооценка: простой тест от психолога

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Психология