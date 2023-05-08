Мгновенный тест по картинке: выбери любимый овощ и узнай о своем характере

Если говорить о самых популярных овощах, то первые места, пожалуй, займут картофель, морковь и лук. Хотя даже ценителей брокколи найдется немало. Именно то, какие овощи вы покупаете чаще всего и чаще других кладете в свою тарелку, может рассказать о вашем характере.