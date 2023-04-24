Польза и вред морской капусты: простые рецепты салатов, которые помогут поправить здоровье

Кстати, морская капуста богата не только йодом. В ней есть растворимая и нерастворимая клетчатка, а также пектины — вещества, которые по своему действию похожи на сорбенты, то есть помогают связывать и выводить желчные кислоты из кишечника и тем самым улучшать пищеварение.