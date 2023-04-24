Польза и вред морской капусты: простые рецепты салатов, которые помогут поправить здоровье

Морская капуста — полезнейший продукт, особенно для тех, кто живет далеко от побережья. Ламинария содержит массу полезных витаминов и минералов, особенно йод. Но вкус этого продукта нравится далеко не всем: он достаточно специфичный.
Можно ли приготовить с морской капустой полезные и вкусные блюда? О свойствах продукта, пользе и вреде морской капусты «Доктору Питеру» рассказал врач.
Врач, спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест»Подробнее
В капусте много йода
В большинстве регионов нашей страны жители недополучают йод с продуктами питания. Именно поэтому ламинария — лучший из натуральных источников йода: в 100 граммах морской капусты содержится его недельная доза.
Йод необходим людям всех возрастов: он участвует в синтезе тироксина — гормона щитовидной железы, отвечающего в организме за обмен белков, жиров и углеводов, влияющего на работу печени и сердца. Нормальная функция щитовидной железы крайне важна для роста и развития, поэтому морскую капусту стоит регулярно давать детям с 2–3 лет.
Если есть проблемы, нужно быть аккуратнее
Продукт полезен, но в случае проблем со здоровьем нужно помнить о безопасности. Так, людям, у которых есть заболевания щитовидной железы, особенно аутоиммунные, нужно с осторожностью включать ламинарию в рацион. В таком случае стоит проконсультироваться с эндокринологом, он поможет оценить индивидуальную ситуацию.
Не стоит употреблять продукт через силу, пользы от этого не будет. Если вкус морской капусты не нравится ни в каких блюдах, для пополнения запасов йода рекомендуется регулярно есть морепродукты или принимать биологически активные добавки.
Хватит и раза в неделю
Чтобы пополнять запасы йода, достаточно есть морскую капусту один раз в неделю. В какие блюда ее включать — дело вкуса. Например, водоросль отлично сочетается с вареным яйцом и свежим болгарским перцем, такой салат содержит большое количество витаминов и минералов.
Кстати, морская капуста богата не только йодом. В ней есть растворимая и нерастворимая клетчатка, а также пектины — вещества, которые по своему действию похожи на сорбенты, то есть помогают связывать и выводить желчные кислоты из кишечника и тем самым улучшать пищеварение.
Как есть морскую капусту
Порошок из высушенных водорослей применяют в качестве приправы к первым блюдам, рыбе и закускам. Он усиливает вкус и придает морской аромат.
Сухую ламинарию можно добавлять в салаты, отваривать. Предварительно водоросли замачивают в воде на 12 часов, чтобы они набухли. Кроме того, нередко морскую капусту употребляют в виде консервов или закусок с добавлением масла, соевого соуса, молочных соусов.
Можно сочетать морскую капусту с разными продуктами: сыром, макаронами, рисом, рыбой, грибами, мясом, овощами. Кроме того, ламинарию добавляют в пирожки, варенье и даже торты. Продукт низкокалорийный, поэтому его нередко включают в состав различных блюд, предназначенных для худеющих. На 100 г продукта приходится до 25 ккал.
Салат с морской капустой и яйцом
Самый простой рецепт — это сочетание морской капусты с яйцом. Можно использовать предварительно замоченные в воде сухие водоросли или купить готовый полуфабрикат — в магазинах морская капуста продается в баночках в рассоле.
Морская капуста — 100 г.
Яйцо отварное — 2 шт.
2 столовые ложки нежирной сметаны.
Соль, черный перец — по вкусу.
Как готовить — 3 шага
Из капусты слить рассол, при необходимости нашинковать водоросли на более мелкие фрагменты, добавить в салатник.
Яйцо нашинковать кубиками или натереть на терке (вместе с желтком), добавить в салатник.
Смешать 2 столовые ложки нежирной сметаны или несладкого йогурта с солью, перцем. Добавить соус в морскую капусту и яйцо. При желании можно приправить салат нарезанным зеленым луком или свежим укропом.
Овощной салат с морской капустой
Ламинария отлично сочетается с овощами. Можно приготовить полезный и простой салат.
Морская капуста — 150 г.
Огурец свежий — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Перец болгарский свежий — 1 шт.
Соль, черный молотый перец по вкусу.
Растительное масло для заправки.
Как готовить — 3 шага
Овощи нашинковать тонкими дольками, морскую капусту предварительно подготовить, нарезав мелкими частями.
Поместить смесь из овощей в миску.
Растительное масло смешать с солью и перцем, при желании можно использовать немного горчицы. Добавить 2 столовые ложки получившегося соуса в салат, перемешать, сверху посыпать рубленой зеленью.
Салат из морской капусты с яблоком
Можно приготовить легкий салат с яблоком, овощами и морской капустой. Он отлично помогает в похудении и регуляции стула.
Морская капуста — 100 г.
Яблоко кислое — половина.
Свежий огурец — 1 шт.
Растительное масло для заправки.
Соль, перец по вкусу.
Морскую капусту порезать на мелкие фрагменты, положить в салатник. Яблоко и огурец натереть на крупной терке, слегка отжать сок, добавить к ламинарии. Перемешать. Взять 2 столовые ложки растительного масла, посолить, добавить перец и специи, вымешать. Перед подачей можно посыпать салат рубленой зеленью.