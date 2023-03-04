5 трав и специй, которые могут снизить эффект от лекарств

Зеленый чай

О пользе зеленого чая знают все — он обладает антиоксидантными свойствами, противовоспалительными, способствует расширению сосудов головного мозга, улучшает его питание, поступление кислорода. Все это так, если пить в день 2-3 чашки качественного зеленого чая. Хотя и он не всем показан — ведь напиток может понижать давление и вредит язвенникам.

Опасным для здоровья может быть и прием экстракта зеленого чая в качестве БАДа. Есть данные, что экстракт зеленого чая может снижать эффективность ряда статинов и некоторых бета-блокаторов, которые применяются для лечения гипертонии. Также концентрированные добавки зеленого чая могут взаимодействовать с некоторыми сосудосуживающими средствами.

Чертополох или расторопша

Считается, что это растение обладает множеством полезных свойств, а содержащееся в нем активное вещество силимарин называют первым «защитником» печени. Экстракт расторопши — один из самых популярных БАДов. Только вот у него тоже есть побочные эффекты.