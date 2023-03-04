5 трав и специй, которые могут снизить эффект от лекарств

Мы знаем об оздоровительном эффекте чеснока и зеленого чая — это признанные мощные антиоксиданты. Применять их в рационе в умеренном количестве очень полезно, но увлекаться препаратами на их основе может быть небезопасно. И не только ими. Есть и другие травы и специи, которые серьезно влияют на эффективность принимаемых вами аптечных препаратов,
Куркума
Эту специю и БАДы с куркумином часто называют «золотом дураков». Его противоопухолевые, противовоспалительные и антибактериальные свойства наука считает лишь потенциальными. А вот взаимодействие куркумина с лекарствами может быть даже опасным.
Есть данные, что куркумин может снизить эффект многих антидепрессантов и нейролептиков. Также известно о его взаимодействии с антикоагулянтами, антацидами, лекарствами для контроля артериального давления.
- В заслуги цельной куркуме, экстракту куркумы или чистому куркумину записывают как минимум 175 различных полезных физиологических эффектов и более 600 различных показаний, —
Чеснок
Экстракт чеснока способен снизить концентрацию сердечных гликозидов, глюкокортикоидов — препаратов, которые переносит белок P-гликопротеин через клеточную мембрану — таких, как колхицин, хинидин, дезлоратадин, дигоксин, розувастатин и другие,
Также экстракт чеснока способен разжижать кровь подобно аспирину, что может быть проблемой, если вы принимаете препараты для разжижения крови.
семейный врач
- Бывает так, что люди принимают и аспирин, и антикоагулянты, тогда риски кровотечений повышаются в геометрической прогрессии. У меня такие случаи были. Люди попадают в больницу к хирургам на операционный стол, потому что у них открывается желудочно-кишечное кровотечение, — рассказывал ранее «Доктору Питеру» врач Борис Шеляпин.
Зеленый чай
О пользе зеленого чая знают все — он обладает антиоксидантными свойствами, противовоспалительными, способствует расширению сосудов головного мозга, улучшает его питание, поступление кислорода. Все это так, если пить в день 2-3 чашки качественного зеленого чая. Хотя и он не всем показан — ведь напиток может понижать давление и вредит язвенникам.
Опасным для здоровья может быть и прием экстракта зеленого чая в качестве БАДа. Есть данные, что экстракт зеленого чая может снижать эффективность ряда статинов и некоторых бета-блокаторов, которые применяются для лечения гипертонии. Также концентрированные добавки зеленого чая могут взаимодействовать с некоторыми сосудосуживающими средствами.
Чертополох или расторопша
Считается, что это растение обладает множеством полезных свойств, а содержащееся в нем активное вещество силимарин называют первым «защитником» печени. Экстракт расторопши — один из самых популярных БАДов. Только вот у него тоже есть побочные эффекты.
Некоторые лекарственные препараты перерабатываются в печени, и расторопша может снизить их метаболизм. Прием расторопши вместе с лекарствами способен повлиять на их действие и даже усилить побочные эффекты. Например, при приеме препаратов от припадков или эпилепсии, подагры, остеохондроза, артрита и ряда других стоит прежде проконсультироваться с врачом, если вы собрались принимать расторопшу.
Зверобой
Это растение взаимодействует со многими лекарствами, и перед его приемом стоит быть очень внимательным. Экстракт зверобоя снижает эффективность контрацептивных средств, симвастатина, циклоспорина более чем на 50%. Было также выявлено влияние зверобоя на варфарин, верапамил, статины, дигоксин и препараты антиретровирусной терапии,
- При назначении или прекращении приема лекарственных средств врачу следует учитывать возможное взаимодействие с фитопрепаратами, информировать пациента о побочных реакциях и снижении (повышении) терапевтического эффекта, а также заносить эти данные в амбулаторную карту, — делают выводы исследователи.