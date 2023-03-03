Амебы Naegleria fowleri — очень опасные паразиты. Они хорошо себя чувствуют в теплой воде, а особенно активно размножаются при температуре от 30 градусов. Пострадавших от амеб спасали врачи в США — обычно паразиты проникали в организм человека после купания в пресном озере или реке. Однако выяснилось, что жить они могут буквально в ванной комнате или на кухне: амеб стали выявлять в водопроводной воде.
Как
Эксперты депздрава Флориды еще продолжают изучать, как же произошло заражение. Врачи и ученые работают с местными коммунальными службами, «чтобы выявить любые потенциальные связи и предпринять необходимые корректирующие действия».
Амеба, проникая в организм, вызывает первичный амебный менингоэнцефалит — это острая инфекция центральной нервной системы. Встречается заболевание редко — например, в США за почти 10 лет было чуть больше 30 случаев. Но инфекция крайне опасна для жизни и почти всегда приводит к смерти — из всех заболевших с 1962 года выжили всего четверо.
Заразиться амебным менингоэнцефалитом можно, просто искупавшись в теплом озере. Амеба проникает в организм человека через нос, затем — в мозг и начинает разрушать ткани, буквально пожирая их.
Врач-эпидемиолог, бывший главный государственный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН.
Как рассказывал Геннадий Онищенко, вероятность столкнуться с редкой инфекцией куда выше в странах с теплым климатом. Причем чаще всего сам процесс заражения происходит из-за некачественной очистки воды в бассейне, так как в организм амеба попадает через воду.
Заразиться можно не только при нырянии, но и вдыхая воздух. Через слизистую амеба попадет в мозг, и если проблему не обнаружить вовремя, разовьется энцефалит. Вылечить его возможно, но очень тяжело.
Понять, обитает ли в конкретном водоеме одноклеточное Naegleria fowleri, довольно сложно. Никаких экспресс-тестов не существует. Также для ученых загадка, почему одни люди, купаясь в зараженной воде, заболевают, а другие — нет.
Единственный способ профилактики — купаться, не погружаясь в воду целиком, и использовать зажимы для носа — особенно для маленьких детей.