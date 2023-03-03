Амебы Naegleria fowleri — очень опасные паразиты. Они хорошо себя чувствуют в теплой воде, а особенно активно размножаются при температуре от 30 градусов. Пострадавших от амеб спасали врачи в США — обычно паразиты проникали в организм человека после купания в пресном озере или реке. Однако выяснилось, что жить они могут буквально в ванной комнате или на кухне: амеб стали выявлять в водопроводной воде.

Как сообщает департамент здравоохранения Флориды, от такой амебы скончался житель США. Мужчина заразился, когда промывал себе нос водой из-под крана. Именно через нос они могут проникать в мозг : в такой воде безопасно мыться, можно фильтровать ее, кипятить и даже пить, но вот точно нельзя в «сыром» виде заливать в нос.

Эксперты депздрава Флориды еще продолжают изучать, как же произошло заражение. Врачи и ученые работают с местными коммунальными службами, «чтобы выявить любые потенциальные связи и предпринять необходимые корректирующие действия».