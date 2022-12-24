Лимон — очень полезный цитрусовый фрукт. Главное его свойство — высокое содержание витамина С. Без него наш организм будет чувствовать себя очень плохо — хуже станут заживать раны, ослабнет защита от вирусов, запасы энергии иссякнут, пострадают кожа, ногти и волосы, повысится риск психических расстройств и депрессии.

Отличный способ поддерживать иммунитет — не забывать о лимоне в своем рационе, причем не только зимой, в разгар эпидемий, но и круглый год.

Не стоит выбрасывать и ценную кожуру лимона — цедру. И вот почему.