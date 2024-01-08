Не переедать, снизить уровень сахара и еще 7 причин начинать утро со стакана воды с лимоном

Исследование,
«Вода с лимоном в сочетании со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни — это ключ к эффективному снижению веса, —
Кэтрин назвала 9 причин каждый день пить воду с лимоном. Вот чем она помогает вашему организму.
Стабилизировать уровень сахара в крови
Такой эффект оказывает сочетание натуральных компонентов лимона, включая растворимую клетчатку. Исследования показывают, что лимоны — продукт с низким гликемическим индексом. Так что вода с лимоном снижает тягу к сладкому.
Нормализовать пищеварение
Согласно исследованию 2022 года,
Ощелачивать организм
Ощелачивание — процесс обратный окислению, то есть смещению показателя pH в кислотную сторону. Да, лимоны сами по себе кислые, но при этом они оказывают ощелачивающее действие на организм. Считается, что щелочная среда мешает скапливаться жиру и помогает поддерживать вес в норме.
Улучшить здоровье кожи
Антиоксиданты, содержащиеся в лимонах, особенно витамин С, могут способствовать здоровью кожи. В свою очередь, здоровый цвет лица повышает уверенность в себе и поддерживает позитивный настрой и желание продолжать оздоровление в том же духе.
Увлажнить организм
«Вода участвует во многих физиологических процессах — например, в сокращении мышц, метаболизме, регулировании температуры тела, — говорит диетолог. — Так что полноценное увлажнение гарантирует, что ваш организм будет работать как часы».
Ускорить метаболизм
Исследования показывают, что сочетание гидратации и природных соединений, содержащихся в лимонах (например, полифенолов), может немного ускорить процесс обмена веществ.
Усилить детоксикацию
Лимоны известны своими детокс-свойствами. Исследования показывают, что лимонная кислота может стимулировать работу печени, помогая выводить токсины.
Усилить чувство сытости
Пектин в сочетании с водой усиливает чувство сытости и предотвращает переедание.
Обуздать тягу к еде
Лимонная вода отлично действует на вкусовые рецепторы, и вам не нужны ни сахар, ни подсластители. Предпочитая лимонную воду сладким напиткам или закускам, вы можете снизить общее потребление калорий и сахара.