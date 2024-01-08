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Не переедать, снизить уровень сахара и еще 7 причин начинать утро со стакана воды с лимоном

Диетологи считают такой ритуал ключом к здоровой жизни. Он поможет не только похудеть, но и нормализовать работу многих органов и систем организма.

8 января 20243
Не переедать, снизить уровень сахара и еще 7 причин начинать утро со стакана воды с лимоном

Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Frontiers in Nutrition, подтверждает: лимоны — источник витамина С и антиоксидантов. Кроме того, в них есть пектин — он помогает снизить аппетит, а значит, уберечь от избытка калорий.

«Вода с лимоном в сочетании со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни — это ключ к эффективному снижению веса, — говорит диетолог Кэтрин Джервасио. — Так вы создаете режим, который становится частью вашего образа жизни и снижает шансы вернуться к менее здоровым привычкам».

Кэтрин назвала 9 причин каждый день пить воду с лимоном. Вот чем она помогает вашему организму.

Стабилизировать уровень сахара в крови

Такой эффект оказывает сочетание натуральных компонентов лимона, включая растворимую клетчатку. Исследования показывают, что лимоны — продукт с низким гликемическим индексом. Так что вода с лимоном снижает тягу к сладкому.

Нормализовать пищеварение

Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в Food Technology & Biotechnology, лимонная вода усиливает выработку пищеварительных соков и ферментов. Это улучшает пищеварение и помогает лучше усваиваться питательным веществам.

Ощелачивать организм

Ощелачивание — процесс обратный окислению, то есть смещению показателя pH в кислотную сторону. Да, лимоны сами по себе кислые, но при этом они оказывают ощелачивающее действие на организм. Считается, что щелочная среда мешает скапливаться жиру и помогает поддерживать вес в норме.

Улучшить здоровье кожи

Антиоксиданты, содержащиеся в лимонах, особенно витамин С, могут способствовать здоровью кожи. В свою очередь, здоровый цвет лица повышает уверенность в себе и поддерживает позитивный настрой и желание продолжать оздоровление в том же духе.

Увлажнить организм

«Вода участвует во многих физиологических процессах — например, в сокращении мышц, метаболизме, регулировании температуры тела, — говорит диетолог. — Так что полноценное увлажнение гарантирует, что ваш организм будет работать как часы».

Ускорить метаболизм

Исследования показывают, что сочетание гидратации и природных соединений, содержащихся в лимонах (например, полифенолов), может немного ускорить процесс обмена веществ.

Усилить детоксикацию

Лимоны известны своими детокс-свойствами. Исследования показывают, что лимонная кислота может стимулировать работу печени, помогая выводить токсины.

Усилить чувство сытости

Пектин в сочетании с водой усиливает чувство сытости и предотвращает переедание.

Обуздать тягу к еде

Лимонная вода отлично действует на вкусовые рецепторы, и вам не нужны ни сахар, ни подсластители. Предпочитая лимонную воду сладким напиткам или закускам, вы можете снизить общее потребление калорий и сахара.

Автор текста:Ирина Себелева
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