Не переедать, снизить уровень сахара и еще 7 причин начинать утро со стакана воды с лимоном

Ощелачивание — процесс обратный окислению, то есть смещению показателя pH в кислотную сторону. Да, лимоны сами по себе кислые, но при этом они оказывают ощелачивающее действие на организм. Считается, что щелочная среда мешает скапливаться жиру и помогает поддерживать вес в норме.