Гастроэнтеролог Кашух назвала 5 продуктов, которые становятся полезнее после заморозки

Распространено ошибочное мнение, что охлажденная рыба и морепродукты — это более качественная продукция, чем заморозка. Однако это не так. Дело в том, что выбрать действительно свежую охлажденную рыбу можно только в так называемых морских регионах, потому что она портится за 7–12 дней после отлова . Поэтому часто в магазинах продают размороженную рыбу под видом охлажденной. Качество такого продукта значительно ниже, чем у замороженного, а цена в несколько раз выше.