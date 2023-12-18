Гастроэнтеролог Кашух назвала 5 продуктов, которые становятся полезнее после заморозки

Без сомнения, свежие сезонные продукты содержат массу ценных питательных веществ, однако иногда употреблять фрукты, овощи и даже рыбу куда полезнее после заморозки. Еще один плюс употребления замороженных продуктов — это цена. Как правило, они дешевле, чем свежие, хотя не уступают в пользе. Разобрались, какие продукты лучше употреблять после заморозки и почему. Об этом «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
1. Шпинат
Шпинат известен многим приверженцам здорового образа жизни благодаря низкой калорийности (100 г листьев содержат всего 23 ккал) и высокому содержанию клетчатки. Всего 100 г этого полезного овоща покрывают половину суточной нормы витамина А и витамина B9, более 30% суточной нормы витамина С, а также три суточные нормы витамина K.
Содержание питательных веществ в нем после заморозки практически не теряется, а количество витаминов С и А, а также группы В может быть даже выше. Дело в том, что он теряет более 70% витаминов уже через неделю в холодильнике. Замораживание позволяет сохранить питательные вещества надолго и немного сглаживает характерную горечь листьев.
2. Горошек и фасоль
В этих бобовых продуктах много полезного растительного белка и мало вредных жиров, а также быстрых легкоусвояемых сахаров. Кроме того, в них много клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов. Так, в 100 г стручковой фасоли содержится почти 10% суточной нормы марганца (0,2 мг) и примерно треть рекомендуемой суточной нормы витамина К (43 мкг).
Замороженные горошек и стручковая фасоль содержат в себе больше витаминов А и К. В свежем виде концентрация этих веществ начинает снижаться уже на 5-й день хранения в холодильнике.
3. Брокколи
Брокколи — еще один отличный поставщик витаминов и клетчатки. На 100 г «пушистой» капусты приходится 100% дневной нормы витамина С, 80% дневной нормы витамина К1 и почти 20% дневной нормы витамина В9. Она также содержит девять незаменимых аминокислот и выступает в роли достойного дополнения к другим продуктам в здоровом рационе.
На воздухе витамин C достаточно быстро разрушается, поэтому хранить капусту в холодильнике дольше пяти дней не рекомендуется. В замороженном виде витамин С сохраняется, а по содержанию бета-каротина, предшественника витамина А, соцветия из морозилки превосходят сырые почти вдвое. Поэтому считается, что брокколи после заморозки более питательно ценная, чем свежая.
4. Ягоды
Клубнику, малину, смородину, голубику, вишню и облепиху замораживают на пике их свежести, поэтому они точно должны быть в морозильнике. Заморозка позволяет сохранить максимум полезных веществ, особенно витамина С, а также делает вкус ягод более сладким, убирая неприятную кислинку.
Однако важно обращать внимание на состояние замороженных ягод: они должны быть твердыми, нераздавленными. На упаковке не должно быть кристаллов льда или снега. Если они есть, скорее всего, ягоды уже успели как минимум один раз оттаять, а значит, содержание полезных веществ в них будет ниже.
Роль витаминов и биологически активных веществ растительного происхождения во фруктах, овощах и зелени:
витамин С важен для иммунитета;
витамин А — для зрения;
витамин К1 отвечает за нормальное свертывание крови, при его недостатке возрастает риск кровотечений;
витамины группы В поддерживают бодрость и активность, благотворно влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему;
марганец участвует в производстве части ферментов в организме;
биологически активные вещества растительного происхождения — антоцианы, полифенолы и другие — защищают от свободных радикалов, преждевременного старения и гибели клеток.
5. Рыба и морепродукты
Распространено ошибочное мнение, что охлажденная рыба и морепродукты — это более качественная продукция, чем заморозка. Однако это не так. Дело в том, что выбрать действительно свежую охлажденную рыбу можно только в так называемых морских регионах, потому что она портится за 7–12 дней после отлова. Поэтому часто в магазинах продают размороженную рыбу под видом охлажденной. Качество такого продукта значительно ниже, чем у замороженного, а цена в несколько раз выше.
Заморозка не снижает пищевую ценность рыбы и морепродуктов: полезные жирные кислоты семейства омега-3, а также витамины D и B2, микроэлементы не разрушаются на холоде. Кроме того, правильная заморозка защищает от риска нарваться на залежавшийся продукт и дополнительно защищает от паразитов, которые могут оказаться в свежей рыбе.