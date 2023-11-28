7 продуктов из повседневного меню, которые заставляют нас стареть быстрее

Любые соленые и хрустящие снеки, в особенности чипсы, сильно вредят вашей коже. В них содержится много трансжиров, усилителей вкуса и других консервантов. Кроме того, они очень калорийны. Например, в средней пачке чипсов весом 60 граммов около 300 килокалорий и 20 граммов жира, а ведь это составляет примерно 1/3 дневной нормы жиров. При этом ни сытости, ни пользы для организма вы не получите.