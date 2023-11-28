7 продуктов из повседневного меню, которые заставляют нас стареть быстрее

Секрет молодости и красоты — это здоровый сон, регулярные физические нагрузки, правильный уход за кожей и контроль рациона. Только при соблюдении всех этих пунктов реально отодвинуть старость и выглядеть моложе своих лет, говорят врачи. Ведь общее состояние здоровья организма оказывает огромное влияние на внешний вид: чем меньше человек болеет, тем лучше он выглядит.
Эксперты рассказали о продуктах и напитках, из-за которых вы можете выглядеть гораздо старше.
Кофе
В напитке содержится кофеин, избыток которого может спровоцировать обезвоживание. Это состояние — враг красоты, ведь на «высушенной» коже появляются морщины, шелушения, она в целом выглядит гораздо хуже.
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Что делать, если вы любите кофе? Все просто: старайтесь пить не больше 2-3 чашек в день. И не добавляйте туда сладкие сиропы и жирные сливки — они точно не помогут стать красивее и здоровее.
Сладости и газировка
Во-первых, сахар, как и кофеин,
Во-вторых, сахар запускает процесс, который ученые назвали гликированием. Соединения, которые образуются во время гликирования, накапливаются в теле и постепенно приводят к повреждению коллагена и эластина. Без них кожа теряет упругость и гладкость, покрывается морщинами. Кроме того, сильно страдают и сосуды.
Решить эту проблему не так сложно, как кажется: контролируйте количество сладкого. Например, возьмите за правило есть конфеты и десерты не каждый день. Увидите, как изменится ваш внешний вид.
Алкоголь
Избыток спиртного вредит всему организму. Алкоголь разрушительно действует на кожу, волосы, ногти, поэтому эта зависимость буквально отпечатывается на внешности.
Любовь к спиртным напиткам на лице отражается так:
отек в виде припухлости;
нависшие веки;
красноватые щеки и нос;
расширенные поры;
выраженная носогубная складка;
выраженные морщины между бровями (это зона печени, которая страдает при злоупотреблении алкоголем).
Чипсы и другие снеки
Любые соленые и хрустящие снеки, в особенности чипсы, сильно вредят вашей коже. В них содержится много трансжиров, усилителей вкуса и других консервантов. Кроме того, они очень калорийны. Например, в средней пачке чипсов весом 60 граммов около 300 килокалорий и 20 граммов жира, а ведь это составляет примерно 1/3 дневной нормы жиров. При этом ни сытости, ни пользы для организма вы не получите.
Что мы получаем в результате? Ударную дозу трансжиров, добавок и соли. Все это приводит к тому, что кожа становится тусклой, появляются высыпания, отеки и морщины.
Красное мясо
Дело в том, что с возрастом у нас уменьшается количество ферментов, которые переваривают белок мяса, особенно красного. Отказываться совсем от него не стоит, но необходимо сократить его употребление до двух раз в неделю. В ином случае вы будете чувствовать себя хуже, а стареть быстрее.
Чтобы не навредить организму, соблюдайте баланс: ешьте как говядину и свинину, так и рыбу, курицу, утку и морепродукты.
О том, что произойдет с организмом, если есть красное мясо каждый день, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Картофель фри
Картошка фри — не только весьма калорийное и не самое полезное блюдо, но и еще один продукт, способный ускорить старение. Для его приготовления используют раскаленное масло, что не особо полезно для здоровья. Как доказали специалисты
Еда, которая продлевает молодость
Чтобы остановить старение, в рационе должны быть полифенолы — мощные антиоксиданты, помогающие бороться с повреждениями клеток свободными радикалами. Например, селен поддерживает работу сердца и сосудов, участвует в обмене веществ.
Поэтому включите в меню:
бразильский орех, кешью;
грибы;
шпинат;
овсянку;
рыбу и морепродукты;
ягоды;
овощи и фрукты;
темный шоколад;
воду, чай;
смесь приправ карри.
«И, конечно же, откажитесь от фастфуда. Он крадет вашу молодость и здоровье. Переработанные и обжаренные продукты, особенно мясные, вызывают воспалительные процессы в печени, сосудах, суставах. Итог — проблемы с кожей, метаболизмом, ожирение», — говорила врач.