Ветеринар Руденко объяснила, почему кошка может стать агрессивной

Неправильные игры или их отсутствие. Порой человек не замечает, что сам провоцирует агрессивное поведение: играет с кошкой рукой, переворачивает ее на спину, сжимает. Или же играет только тем, что нереально поймать, например лазерной указкой. Запомните, что питомцу надо сосредоточиться на жертве, чтобы ее схватить. Поэтому не махайте изо всех сил игрушкой-дразнилкой — дайте животному поохотиться.

Навязчивое поведение. Люди могут без конца гладить и целовать кошку, тревожить ее, когда она спит. Даже самому любвеобильному питомцу это не понравится, он начнет шипеть, отстаивая свое право на покой.

Триггеры вокруг. Дома могут быть звуки и запахи, которые не по душе кошке. Например, швабру или пылесос питомец может воспринимать как опасный объект и нападать.

Скандалы и ссоры. Животным не нравится, когда люди кричат и злятся. Такое поведение провоцирует стресс и, следовательно, агрессию.