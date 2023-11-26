Ветеринар Руденко объяснила, почему кошка может стать агрессивной

Спокойная кошка, которая мирно спит на диване или мурлыкает на коленях, — мечта любого хозяина. Но у каждого питомца свой характер, ему может не нравиться проводить день пассивно, хочется бегать и играть. Особенно это свойственно молодым животным: котята практически каждый предмет воспринимают как повод для игры.
Бывает так, что кошка внезапно становится агрессивной: бросается на руки и ноги, царапается, шипит. Никакому хозяину это не понравится. Ветеринар Марина Руденко рассказала на своей
Практикующий ветеринарный врач
«Причин, по которым домашние кошки проявляют агрессию на своих людей, может быть много. Расскажу о самых распространенных. Возможно, вы узнаете себя и свою кошку», — говорит ветеринар.
Почему кошка царапается и кусается
Неправильные игры или их отсутствие. Порой человек не замечает, что сам провоцирует агрессивное поведение: играет с кошкой рукой, переворачивает ее на спину, сжимает. Или же играет только тем, что нереально поймать, например лазерной указкой. Запомните, что питомцу надо сосредоточиться на жертве, чтобы ее схватить. Поэтому не махайте изо всех сил игрушкой-дразнилкой — дайте животному поохотиться.
Навязчивое поведение. Люди могут без конца гладить и целовать кошку, тревожить ее, когда она спит. Даже самому любвеобильному питомцу это не понравится, он начнет шипеть, отстаивая свое право на покой.
Триггеры вокруг. Дома могут быть звуки и запахи, которые не по душе кошке. Например, швабру или пылесос питомец может воспринимать как опасный объект и нападать.
Скандалы и ссоры. Животным не нравится, когда люди кричат и злятся. Такое поведение провоцирует стресс и, следовательно, агрессию.
Проблемы со здоровьем, изменение в состоянии организма. Так, например, самцы в период полового созревания борются за территорию и часто это могут делать с людьми. Кошка, у которой что-то болит, может так выражать свою реакцию на боль — переадресовывать ее во внешнюю среду. Высокое давление, тошнота — все это тоже может проявляться в агрессии.
«Так что, если у вас злая киса, не спешите бежать в ветаптеку за чем-то успокаивающим, потому что „нет никому жизни с такой кошкой“, а попробуйте разобраться с причинами», — говорит Марина Руденко.
Важно: не тратьте деньги на «баюны» и успокаивающие, это не работает. Возможно, кошка на какой-то период успокоится, но потом все вернется на круги своя.
Прежде всего разберитесь с триггерами. Если ничто не помогает, то обратитесь к ветеринару. При необходимости врач назначит лечение или успокоительные лекарства.
Например, ваша кошка не перестает шипеть и царапаться. Вот план действий.
Записаться на прием к ветеринару на осмотр и обследование: анализы крови и мочи, УЗИ.
Купить книги по зоопсихологии и внимательно изучить.
Если кошка здорова, а литература не помогла, то ищите зоопсихолога.
Возвращайтесь к ветеринару за назначением медикаментозной поддержки, если это рекомендовал зоопсихолог и вам без препаратов не справиться.