Любовь или холодный расчет? Почему кошка предпочитает спать с вами

Кошки — животные очень независимые: живут по принципу «хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе». Однако, несмотря на это, ночью они очень часто меняют гнев на милость и приходят к человеку спать. Это все из-за сильной любви к хозяину? Или животные делают так из-за своих потребностей? По мнению ветеринаров, возможны разные варианты.
Как отмечает доктор Джоанна Пендеграсс, иногда кошки приходят спать с хозяином, стремясь к теплу и безопасности. Есть исследования, которые доказали: нашим любимцам нравится проводить ночь с людьми, пишет издание
Кошки — животные довольно теплолюбивые, их обычная температура на 2 градуса выше температуры здорового человека. Когда им холодно, они льнут друг к другу, поэтому бездомные кошки часто спят, свалившись в кучу. Одиноким приходится спать, свернувшись в калачик.
Кроме того, животные нередко намеренно ищут источники тепла. Человеческое тело подойдет для этой цели идеально. Причем привлекательней всего в этом плане голова.
Поэтому, если вам не нравится, что ваш кот лезет к вам спать, попробуйте просто прогреть ему другое место. Вполне возможно, что он ляжет туда.
В природе большинство кошачьих прячутся на деревьях, чтобы выследить добычу или укрыться от других хищников. Поэтому у наших кошек в крови чувствовать себя безопаснее на любой возвышенности. И тело хозяина идеально подходит для этого. Можете порадовать свою любимицу, расположив ее домик или лежанку на более высокой точке.
Иногда кошка спит с вами, потому что просто вас любит. Как понять это? Если ваш любимец трется своей головой о вашу, значит, он хочет уловить ваш запах и оставить свой, то есть пометить вас как члена своей семьи. С этим вы вряд ли захотите бороться.
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