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Любовь или холодный расчет? Почему кошка предпочитает спать с вами

Удивительно, но даже кошки, которые могут не даваться в руки в течение дня, ночью предпочитают спать вместе с хозяевами. Узнайте, почему так происходит.

4 ноября 2023
Любовь или холодный расчет? Почему кошка предпочитает спать с вами
Источник:
iStockphoto

Кошки — животные очень независимые: живут по принципу «хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе». Однако, несмотря на это, ночью они очень часто меняют гнев на милость и приходят к человеку спать. Это все из-за сильной любви к хозяину? Или животные делают так из-за своих потребностей? По мнению ветеринаров, возможны разные варианты.

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Как отмечает доктор Джоанна Пендеграсс, иногда кошки приходят спать с хозяином, стремясь к теплу и безопасности. Есть исследования, которые доказали: нашим любимцам нравится проводить ночь с людьми, пишет издание «Э Вести».

Кошки — животные довольно теплолюбивые, их обычная температура на 2 градуса выше температуры здорового человека. Когда им холодно, они льнут друг к другу, поэтому бездомные кошки часто спят, свалившись в кучу. Одиноким приходится спать, свернувшись в калачик.

Кроме того, животные нередко намеренно ищут источники тепла. Человеческое тело подойдет для этой цели идеально. Причем привлекательней всего в этом плане голова.

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Поэтому, если вам не нравится, что ваш кот лезет к вам спать, попробуйте просто прогреть ему другое место. Вполне возможно, что он ляжет туда.

В природе большинство кошачьих прячутся на деревьях, чтобы выследить добычу или укрыться от других хищников. Поэтому у наших кошек в крови чувствовать себя безопаснее на любой возвышенности. И тело хозяина идеально подходит для этого. Можете порадовать свою любимицу, расположив ее домик или лежанку на более высокой точке.

Иногда кошка спит с вами, потому что просто вас любит. Как понять это? Если ваш любимец трется своей головой о вашу, значит, он хочет уловить ваш запах и оставить свой, то есть пометить вас как члена своей семьи. С этим вы вряд ли захотите бороться.

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Кстати

А что насчет собак? Их характер и поведение зависит от множества факторов — от породы до воспитания. Но как понять, что ваш хвостатый любимец действительно вас любит? Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Можно ли спать с собакой? Есть несколько веских причин разрешить любимцу проводить ночь с вами в одной кровати. Подробнее о них можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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