Любовь или холодный расчет? Почему кошка предпочитает спать с вами

Иногда кошка спит с вами, потому что просто вас любит . Как понять это? Если ваш любимец трется своей головой о вашу, значит, он хочет уловить ваш запах и оставить свой, то есть пометить вас как члена своей семьи. С этим вы вряд ли захотите бороться.