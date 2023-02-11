Домой только через ветеринара: чем страшным нас могут заразить животные с улицы

Многие люди приносят в дом не только собак и кошек, но и попугаев, кроликов, хорьков и даже диких животных и птиц. Однако многие не подозревают, что милые зверюшки могут стать источником болезней.