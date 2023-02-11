Скоро весна, мы станем активнее, начнем чаще выбираться на природу, где можем повстречать диких животных. А еще, вне зависимости от сезона, нам сложно пройти мимо бездомного котенка или щенка. К тому же существует риск в предстоящие мужские и женские праздники получить в подарок какого-то зверька в подарок.
Казалось бы, чем могут нам навредить милые ежики, хомячки, белки? Какую опасность представляет подобранный на улице котенок? Почему важно всегда первым делом отправляться с животным к ветеринару? Подробнее о рисках «Доктор Питер» поговорил с врачом аллергологом-иммунологом Еленой Парецкой.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологО Здоровье: с медицинского на русский
Не только бешенство
Среди наиболее известных заболеваний, которыми могут «наградить» людей домашние или дикие животные, можно выделить бешенство. Ежегодно по всему миру от него погибает до 60 тысяч человек. Но помимо него животные могут быть носителями или сами болеют вполне серьезными инфекциями, которые опасны для людей. Об этом стоит знать заранее, особенно принося животное в дом, где есть дети.
Болезни от животных врачи объединяют общим термином — антропозоонозы, что означает «болезни, которыми могут болеть люди и звери». Некоторые возникают лишь как единичный случай, другие принимают характер эпидемии. Эти случаи строго контролирует ветеринарная и эпидемслужба, поскольку их распространение может вести к заражению большого количества людей.
Опасны и дикие, и домашние
Чаще всего мы считаем, что опасность могут представлять только дикие животные. А наши милые пушистики, которые живут с нами бок о бок, — не страшнее плюшевой игрушки, если не считать царапин и укусов. К сожалению, это неверно, риск есть при контакте с любыми птичками, животными, если они не обследованы и история их жизни неизвестна.
Переносить конкретные болезни могут только определенные виды животных — хищники, травоядные, крупный рогатый скот, грызуны, кошки, собаки. Некоторые из болезней у животных никак себя не проявляют, другие имеют выраженные внешние признаки. Для части инфекций необходимо немедленное реагирование, карантин и изоляция больных животных, истребление грызунов и т.д., часть болезней для передачи требует наличия дополнительных переносчиков — блох, клещей.
Клещи и болезнь Лайма
Наряду с клещевым энцефалитом клещи могут переносить и другое неприятное заболевание — болезнь лайма, или боррелиоз. Бактерии могут попасть к людям от зараженных собак, кошек, рогатого скота, ежей, копытных, грызунов. Не все животные страдают от инфекции, некоторые только носители боррелий.
Но если от них бактерии попадают к людям, возникает хроническое, длящееся годами заболевание, разрушающее суставы, глаза, почки, кожу. Лечить инфекцию сложно, ее обычно выявляют поздно, когда изменения уже серьезные.
Бруцеллез
Эта инфекция провоцируется бактериями — бруцеллами. Их несколько видов, они могут заражать людей, кабанов, лосей, оленей, крупный рогатый скот и домашних свиней. Могут заболевать собаки, но их бактерии, в отличие от других животных, для людей не опасны, хотя сами животные от них серьезно страдают.
Болезнь отмечается редко, до 500 случаев за год, но проявляется длительными недомоганиями, температурой, депрессией, проблемами суставов и репродуктивной сферы. Люди могут заразиться при контактах с животными и их молоком. Лечить болезнь сложно, но если вовремя распознать — все можно обратить вспять.
Черная смерть — чума
Ее переносят блохи, которые пьют кровь зараженных животных — мышей и крыс. Могут болеть суслики, хорьки. От них способны заразиться домашние кошки, собаки, принося вирус в дом. В средние века чума выкашивала города, сегодня с ней можно бороться антибиотиками, но она остается особо опасной карантинной инфекцией. Более того, ее легочный вариант — это потенциально смертельный возбудитель, она способна вызвать масштабную пандемию.
Сальмонеллез
Сальмонеллы очень распространены, они могут обнаруживаться у домашнего скота, грызунов, рептилий и птиц. Пернатые обсеменяют ими яйца, от которых заражаются люди. Дикие птицы могут гибнуть целыми стаями, заражаясь из общих кормушек и водоемов.
Опасна инфекция и для людей, в детском и пожилом возрасте, при слабом иммунитете может привести даже к летальным исходам. Среди ключевых проявлений понос, рвота, высокая температура, токсикоз.
Птичий, свиной грипп и другие варианты
Помимо людей гриппом могут болеть и животные. Среди наиболее известных вариантов — птичий и свиной штаммы. Изначально они не были опасны для людей, но в ходе мутаций стали патогенны для нас.
Также есть данные о похожих инфекциях у собак и диких зверей, при которых часть особей погибает. Предсказать, будет ли опасен новый «звериный» штамм для человека, — невозможно. Вирус обладает высокой степенью мутаций и вполне может проявить агрессию в отношении людей.