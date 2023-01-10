В чем опасность гриппа В

— Люди по-разному подвержены риску заразиться вирусами гриппа, — объясняет эксперт. — Есть те, кто вообще не болеет гриппом А, — это примерно 10-15%. Но зато эти люди болеют гриппом В — он для них представляет бОльшую опасность. Есть те, кто заражается и тем и другим, — это процента 3 населения.

Меньше всего рискуют «сесть» на хвост кошки — вируса А те, кто вовремя сделал прививку от гриппа — она содержит компоненты, которые защищают и от гриппа А, и от гриппа В, отмечает врач.

— А те, кто прививался от коронавируса вакциной «Спутник» минувшей осенью, они еще и получили защиту от аденовируса — в ней содержатся аденовирусные векторы, — говорит Владимир Болибок. — Те же, кто не прививался нигде и никак, — в группе риска и, скорее всего, будут болеть.

Чтобы не заразиться гриппом, прививку надо делать раз в сезон, отмечает врач. Но если вы вакцинировались от гриппа хотя бы раз в течение последних трех-четырех лет, то заболеть вы хоть и можете, но риск перенести грипп в тяжелой форме, с госпитализацией, у вас будет заметно ниже.

— Кроме того, что после прививки от гриппа вырабатываются соответствующие антитела, также появляется и клеточный иммунитет — несколько более стойкий, который защищает человека 3-4 года как минимум от тяжелого течения гриппа и реанимации, летального исхода, — обращает внимание иммунолог. — Каждый год выясняется одна и та же картина — 99,99% погибших от гриппа — это те, кто не был привит. И только одна сотая процента — это те, кто привился, но у них на фоне гриппа развились тяжелые заболевания.