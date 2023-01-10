В России после новогодних праздников постепенно снижается число заболевших свиным гриппом, эпидемия отступает. Прошли пик заболеваемости Москва и Петербург, Нижегородская область и другие регионы.
«Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 52%, но ситуация остается непростой», — заявили в Роспотребнадзоре.
О том, что вирусный сезон продолжается и расслабляться рано, рассказал «Доктору Питеру» и врач-иммунолог.
врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
Хвост вируса А
— Сама по себе вспышка гриппа обычно длится около 8 недель, — разъяснил врач-иммунолог Владимир Болибок. — В Москве и Петербурге спад заболеваемости начался еще до Нового года, в других регионах он тоже пойдет на снижение. Так что в России эпидемия свиного гриппа (А) сейчас заканчивается. Но на хвосте любого гриппа А обычно приходит грипп B и другие ОРВИ — их существует несколько десятков. Они буквально сидят как блохи на хвосте у кошки — гриппа А, и самая большая — это именно грипп В. Так что сейчас нас ждет новая напасть.
Затем эпидемия гриппа сойдет на нет, считает врач.
— Как правило, в один год бывает только одна волна гриппа. Это связано с тем, что развивается иммунитет, который сохраняется долго — даже несколько лет, — отмечает иммунолог.
В чем опасность гриппа В
— Люди по-разному подвержены риску заразиться вирусами гриппа, — объясняет эксперт. — Есть те, кто вообще не болеет гриппом А, — это примерно 10-15%. Но зато эти люди болеют гриппом В — он для них представляет бОльшую опасность. Есть те, кто заражается и тем и другим, — это процента 3 населения.
Меньше всего рискуют «сесть» на хвост кошки — вируса А те, кто вовремя сделал прививку от гриппа — она содержит компоненты, которые защищают и от гриппа А, и от гриппа В, отмечает врач.
— А те, кто прививался от коронавируса вакциной «Спутник» минувшей осенью, они еще и получили защиту от аденовируса — в ней содержатся аденовирусные векторы, — говорит Владимир Болибок. — Те же, кто не прививался нигде и никак, — в группе риска и, скорее всего, будут болеть.
Чтобы не заразиться гриппом, прививку надо делать раз в сезон, отмечает врач. Но если вы вакцинировались от гриппа хотя бы раз в течение последних трех-четырех лет, то заболеть вы хоть и можете, но риск перенести грипп в тяжелой форме, с госпитализацией, у вас будет заметно ниже.
— Кроме того, что после прививки от гриппа вырабатываются соответствующие антитела, также появляется и клеточный иммунитет — несколько более стойкий, который защищает человека 3-4 года как минимум от тяжелого течения гриппа и реанимации, летального исхода, — обращает внимание иммунолог. — Каждый год выясняется одна и та же картина — 99,99% погибших от гриппа — это те, кто не был привит. И только одна сотая процента — это те, кто привился, но у них на фоне гриппа развились тяжелые заболевания.
Как определить, каким гриппом заразился
— Каким гриппом — А или В — вы заразились, определить по клиническим проявлениям не сможет даже врач, — объясняет Владимир Болибок. — Температура, ломота, сухой кашель — клиническая картина любого гриппа. Разобраться в штаммах поможет только тестирование.
Врач отмечает, что «распознавать» определенный штамм гриппа по большому счету важно только для медиков и вирусологов, чтобы делать прогнозы на будущее.
— Самое важное — сделать верный прогноз еще до начала эпидемии, какой именно штамм гриппа будет распространяться и против какого надо делать вакцины. К слову, наш НИИ гриппа им. Смородинцева ни разу не ошибся. В отличие от ВОЗ, которая уже два раза давала неправильные прогнозы, — вакцины делали, а они оказывались неэффективными, — рассказывает Владимир Болибок.
Грипп и коронавирус одновременно
В России все чаще отмечаются случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, чаще всего — у людей со слабым иммунитетом, детей и пожилых людей,